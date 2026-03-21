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“La vivienda para militares y policías es fundamental”: Petro plantea revolcón en acceso a vivienda

El presidente Gustavo Petro anunció cambios en la política de vivienda para la Fuerza Pública, buscando eliminar distorsiones en subsidios y dignificar el servicio

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- crédito Ovidio González/Presidencia
- crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro propuso un “revolcón” en el acceso a vivienda para integrantes de la Fuerza Pública, según información obtenida por Semana, al plantear ajustes en la forma en que se asignan subsidios y se financian estos programas.

El mandatario afirmó que la vivienda para militares y policías “sin transferencias de subsidios de abajo hacia arriba es fundamental para dignificar el oficio”, al referirse a la necesidad de corregir distorsiones en el sistema actual.

La iniciativa se conoce en la recta final de su gobierno y se suma a otras propuestas orientadas a reformar aspectos estructurales de la carrera militar, en medio del debate sobre el futuro de la Fuerza Pública.

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Presidente de Colombia, Gustavo Petro
Presidente de Colombia, Gustavo Petro | Europa Press

Cambios en vivienda buscan corregir modelo de subsidios

El planteamiento del presidente apunta a modificar la lógica con la que actualmente se distribuyen los subsidios de vivienda para policías y militares, un sistema que, según sus palabras, presenta fallas estructurales que terminan afectando el acceso real a soluciones habitacionales para quienes integran la Fuerza Pública. En su mensaje, dejó entrever que el modelo vigente podría estar generando transferencias inequitativas o poco eficientes, lo que obligaría a una revisión profunda de los mecanismos de asignación y financiación.

En ese contexto, la propuesta busca garantizar que los beneficios lleguen de manera directa a los uniformados, evitando intermediaciones o esquemas que, en la práctica, desvirtúen el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. La iniciativa se enmarca dentro de una visión más amplia del Gobierno, que pretende fortalecer el bienestar de los integrantes de las fuerzas de seguridad como parte de una estrategia para dignificar su labor y reconocer su papel en la protección de los derechos y libertades.

Aunque no se detallaron cambios normativos específicos, el anuncio abre la puerta a ajustes en los programas existentes, lo que podría implicar nuevas condiciones de acceso, redefinición de criterios de asignación o incluso la creación de instrumentos distintos para facilitar la adquisición de vivienda. Esto, a su vez, podría impactar tanto a los beneficiarios actuales como a quienes aspiran a acceder a estos programas en el corto y mediano plazo.

Aunque no se detallaron cambios
Aunque no se detallaron cambios normativos específicos, el anuncio abre la puerta a ajustes en los programas existentes, lo que podría implicar nuevas condiciones de acceso, redefinición de criterios de asignación o incluso la creación de instrumentos distintos para facilitar la adquisición de vivienda - crédito Constructora Capital

Reformas en ascensos y estructura de la Fuerza Pública

El tema de la vivienda no es el único frente en el que el presidente ha planteado cambios relacionados con la Fuerza Pública. Meses atrás, Petro también propuso revisar el sistema de ascensos dentro de las instituciones militares, cuestionando los criterios tradicionales que han regido estos procesos y sugiriendo la implementación de mecanismos más objetivos basados en puntajes acumulados a lo largo de la carrera.

Según explicó en su momento, la idea es que los ascensos no dependan de valoraciones subjetivas de altos mandos o decisiones discrecionales, sino de un sistema estructurado que permita evaluar de manera continua el desempeño de cada integrante. En ese sentido, planteó que los puntajes obtenidos durante toda la vida profesional deberían ser el principal criterio para definir quiénes avanzan en la jerarquía.

El mandatario incluso solicitó al comandante de las Fuerzas Militares estudiar alternativas para reemplazar el modelo actual, con el objetivo de asegurar que quienes lleguen a los más altos cargos sean los mejor calificados. Este enfoque, según sus planteamientos, contribuiría a fortalecer la meritocracia y la transparencia dentro de la institución.

Estas propuestas se presentan en un momento clave, cuando el Gobierno se acerca al final de su mandato y busca dejar planteadas reformas estructurales en distintos sectores. En el caso de la Fuerza Pública, los anuncios sobre vivienda y ascensos reflejan una intención de transformar aspectos internos que, a juicio del Ejecutivo, requieren ajustes para responder a las necesidades actuales del país y de sus instituciones.

En conjunto, las iniciativas planteadas por el presidente configuran un panorama de posibles cambios en las condiciones laborales y de bienestar de militares y policías, aunque su implementación dependerá de desarrollos posteriores y de la capacidad institucional para traducir estos lineamientos en políticas concretas.

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