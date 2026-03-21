Grupo de jóvenes fueron atacados a bala por cuatro hombres en Piedecuesta, Santander: uno murió y otro resultó herido

Ataque armado en Piedecuesta muestra la inseguridad que vive el municipio - crédito Colprensa

Un ataque armado ocurrió en la madrugada de este sábado 21 de marzo de 2026 en horas de la madrugada en el municipio de Piedecuesta en el departamento de Santander.

El hecho sucedió cuando cuatro hombres que vestían de negro llegaron hasta el barrio Chacarita a la 1:30 a. m. y arremetieron contra un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar.

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Según información de las autoridades, las personas estaban cerca de una cancha conocida como Los Tigres, cuando dos personas resultaron heridas.

Juan Diego Robles López, de 22 años, se encontraba en el lugar y fue alcanzado por los disparos. Fue llevado a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas. Por su parte, otro joven herido fue trasladado de inmediato al Hospital Local de Piedecuesta donde se recupera.

Imagen de referencia. Las víctimas fueron atacadas a tiros - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Tras el ataque, los victimarios huyeron rápidamente del lugar con rumbo desconocido, por lo cual las autoridades ya se encuentran tras la búsqueda de los responsables. La Policía también busca esclarecer si este caso es un posible ajuste ilegal de cuentas.

Hasta el cierre de esta edición, Vanguardia aseguró que el joven fallecido no presentaba antecedentes judiciales.

Con este nuevo crimen, ya son nueve los casos que ocurren en Piedecuesta en lo que va del 2026, donde según las autoridades, la mayoría han sido por ajuste de cuentas por problemas de microtráfico.

Otros dos jóvenes fueron asesinados en el norte de Bucaramanga

En el barrio Esperanza I, ubicado en el norte de Bucaramanga, se registró en las últimas horas un ataque armado que dejó sin vida a dos jóvenes.

El hecho ocurrió en plena vía pública, donde dos personas fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego de manera directa contra ellas, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Dos jóvenes murieron en el norte de Bucaramanga - crédito Policía Nacional

Las víctimas, identificadas como Jhoel Stiven Galvis Hernández de 19 años, y Keiler Joel Vásquez Balcázar, de 18 años, se encontraban acompañadas en el momento del ataque.

Uno de los jóvenes falleció en el sitio, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial, donde el personal médico confirmó posteriormente su deceso debido a la gravedad de las heridas recibidas. Este dato fue confirmado por las autoridades locales, quienes iniciaron las primeras diligencias en la zona.

El hecho ha generado inquietud dentro de la comunidad de Bucaramanga, donde recientes episodios de violencia han incrementado la preocupación entre los residentes.

Los responsables huyeron tras disparar, y hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre su paradero ni posibles móviles del crimen.

Las autoridades desplegaron un operativo en el sector de Esperanza I para recabar pruebas y solicitar testimonios que permitan avanzar en la investigación.

Los familiares de Jhoel Stiven y Keiler Vásquez reclamaron justicia y pidieron mayor presencia policial en la zona, en línea con el llamado realizado por otros habitantes afectados por hechos similares.

Imagen de referencia. Los responsables ya están siendo buscados por las autoridades - crédito Colprensa

Esto dijo la Policía sobre el doble homicidio en el norte de Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró su compromiso con el esclarecimiento del caso y anunció la revisión de cámaras de seguridad cercanas, junto con la recolección de información que conduzca a la identificación de los responsables.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, confirmó un ataque en el barrio Esperanza I, carrera 24 con calle octava.

“El hecho se presentó en las últimas horas”, señaló el oficial. Según García, “dos hombres resultaron lesionados con arma de fuego”. Ambos fueron llevados rápidamente a centros asistenciales.

“Posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, pierden la vida”, agregó. Las autoridades inspeccionan el lugar en busca de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido y avanzar en la identificación de los responsables. La investigación continúa en curso.

La comunidad espera avances en las pesquisas mientras persiste la preocupación por el aumento de hechos violentos en la ciudad, por lo que piden más presencia policial por parte de las autoridades.