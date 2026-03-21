Gobierno y Distrito Capital pondrán en marcha la reactivación del Hospital San Juan de Dios como un campus para la vejez

En enero de 2026, tanto el presidente Petro como el alcalde Galán, concretaron la asignación de recursos necesarios para fortalecer el desarrollo del hospital, permitiendo avanzar en la creación de un espacio dedicado a la formación de profesionales especializados en la atención de personas mayores - crédito Secretaría de Salud

En el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades del Distrito de Bogotá, confirmaron que se inició un plan para la reactivación del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios en Bogotá, como parte de un convenio interadministrativo firmado por los representantes de las instituciones nacionales y distritales que avanzarán con la transformación del complejo en un campus para la atención de la vejez en el país.

De acuerdo con la información oficial suministrada por voceros de la cartera sanitaria, el nuevo complejo será un centro de referencia en servicios de salud, formación y generación de conocimiento, en particular, orientado al estudio del envejecimiento.

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El anuncio se conoció luego de la instalación del Comité del Convenio Operativo, en el que participaron delegados del Fondo Financiero Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación Nacional, el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, la Gobernación de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia.

En estas entidades se comprometieron a trabajar de manera articulada para la recuperación y puesta en funcionamiento de los 24 edificios que integran el conjunto hospitalario.

El apoyo académico de profesionales de la Universidad Nacional de Colombia estará presente en el nuevo Complejo Hospitalario San Juan de Dios - crédito Unimedios / Universidad Nacional

El plan contempla la entrega en comodato del Edificio Central al Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil para adelantar estudios y diseños que permitan su reforzamiento estructural y adecuación de urgencias. De hecho, de acuerdo con la información oficial, se prevé que en 2026 se inicie la prestación de servicios sanitarios en esta área.

Otro de los avances sería la puesta en funcionamiento del Edificio de Mantenimiento, donde operará el Centro de Pensamiento e Innovación sobre Envejecimiento y Vejez, liderado por la Secretaría Distrital de Salud, y el Centro de Simulación para la Formación en Salud, bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Colombia.

El complejo busca aportar a la formación de profesionales de la salud - crédito @RenoBo_Bogota/x

Este último, con el objetivo de fortalecer la capacitación en emergencias médicas para estudiantes, personal de salud y comunidad. En esta infraestructura ya está en marcha, de manera preliminar desde el 16 de marzo, la oferta de cursos en reanimación cardiopulmonar, atención de obstrucción de la vía aérea, primeros auxilios y uso de desfibriladores, dirigidos a grupos de hasta 25 participantes.

El Edificio de Mantenimiento también sería utilizado para garantizar la continuidad de la formación de estudiantes de pregrado y posgrado durante las obras de remodelación en el Instituto Materno Infantil.

En el Comité Operativo, por su parte, sus integrantes avanzan con la construcción de un Plan Estratégico que definirá las acciones, cronogramas y responsables para la progresiva entrada en funcionamiento del conjunto, en cumplimiento de la normativa vigente y sentencias judiciales.

El Gobierno nacional y el Distrito Capital ratificaron su alineación para el compromiso con la recuperación de este Bien de Interés Cultural, que ha significado duras discrepancias, especialmente, durante el Gobierno Petro.

Petro y Galán se pusieron de acuerdo

El 27 de enero de 2026, en una rueda de prensa, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se lograron tres consensos con el Gobierno nacional para establecer el presupuesto y lograr la apertura del Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento.

El hospital, propiedad de Bogotá, funcionará como centro de alta complejidad enfocado en la formación y atención de la población adulta mayor - crédito Colprensa

“Hoy le damos a Bogotá una buena noticia. El Gobierno nacional y el distrito alcanzamos no uno, sino tres acuerdos: la firma de un convenio de cooperación para la recuperación y operación del Hospital San Juan de Dios, la inversión nacional para su reactivación y la definición técnica de las áreas que se habilitarán en el complejo hospitalario”, dijo Galán en su momento.

El burgomaestre aseguró que en el centro de estudios “habrá investigación, preparación del talento humano, cómo van a ser las nuevas medicinas en los próximos años para este fenómeno de envejecimiento y vejez. No escatimaremos esfuerzos”.