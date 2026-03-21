Estas son las recomendaciones y claves para evitar inundaciones en temporada de lluvias en Colombia

Operarios municipales realizan tareas de reparación en sistemas de drenaje pluvial, clave para mitigar inundaciones durante lluvias intensas en zonas urbanas.

Las autoridades en Bogotá emitieron una serie de recomendaciones para prevenir inundaciones y encharcamientos durante la actual temporada de lluvias, según información obtenida por Semana, ante el aumento de precipitaciones en distintas regiones del país.

El Distrito advirtió que una de las principales causas de estos eventos es la obstrucción del sistema de alcantarillado por residuos sólidos, según ese medio de comunicación, lo que agrava el impacto de las lluvias en zonas urbanas.

Las entidades insistieron en que la prevención depende tanto de acciones ciudadanas como del mantenimiento institucional de la infraestructura, en un contexto de condiciones climáticas intensas.

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Personal de emergencia asiste a personas en una calle completamente inundada, con el agua cubriendo una porción de un vehículo y árboles densos en los márgenes de la vía.

Manejo de residuos, clave para evitar emergencias

Una de las principales recomendaciones entregadas por la Secretaría Distrital del Hábitat se centra en el manejo adecuado de los residuos sólidos, ya que estos suelen ser los responsables de bloquear el sistema de drenaje urbano. La acumulación de basura en calles y alcantarillas impide el flujo normal del agua lluvia, lo que genera inundaciones y encharcamientos que afectan tanto la movilidad como las viviendas.

En ese sentido, las autoridades recalcaron la importancia de no taponar los sumideros con escombros, bolsas o cualquier objeto que obstaculice el paso del agua. Estas estructuras cumplen una función fundamental en el sistema de drenaje, por lo que su correcto funcionamiento depende en gran medida del comportamiento ciudadano. La obstrucción de estos puntos críticos puede provocar que el agua se acumule rápidamente durante lluvias intensas.

Asimismo, se insistió en respetar los horarios establecidos por los operadores de aseo para sacar la basura, evitando que los residuos permanezcan en la vía pública y sean arrastrados por el agua. Este tipo de prácticas, aunque parecen menores, tiene un impacto directo en la capacidad de las redes de alcantarillado para evacuar el agua de manera eficiente.

Lluvias en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá - crédito Idiger

Otro aspecto relevante es la disposición de residuos líquidos como grasas y aceites. Las autoridades advirtieron que estos no deben ser vertidos por el lavaplatos, ya que al solidificarse en las tuberías generan obstrucciones que afectan el funcionamiento del sistema. Este tipo de acumulación puede pasar desapercibida en condiciones normales, pero se convierte en un problema crítico durante temporadas de lluvias intensas.

Además, se recomendó evitar arrojar elementos como pañitos húmedos, pañales, toallas higiénicas o preservativos al sanitario, ya que estos materiales no se degradan fácilmente y pueden generar bloqueos en las redes de alcantarillado. En su lugar, deben ser depositados en canecas adecuadas para su disposición final.

Prevención en viviendas y responsabilidad compartida

Más allá del manejo de residuos, las autoridades también hicieron énfasis en las medidas que pueden adoptar los ciudadanos dentro de sus viviendas para reducir el riesgo de inundaciones. Entre estas, se encuentra la revisión periódica de los sistemas de bombeo en sótanos y la verificación del estado de las cajas de inspección, elementos clave para evitar acumulaciones de agua en estructuras residenciales.

Protección civil advirtió a peatones y conductores sobre el peligro de transitar durante la tormenta en las zonas afectadas de la ciudad - crédito X

También se recomendó que, al realizar labores de limpieza frente a las viviendas, los residuos sean recogidos y depositados en bolsas cerradas, evitando dejarlos cerca de los sumideros. Esta acción contribuye a mantener despejadas las vías de drenaje y a reducir el riesgo de obstrucciones en momentos de lluvia intensa.

Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá señaló que residuos como papeles, envolturas y basura pequeña pueden acumularse en las redes, generando bloqueos que derivan en inundaciones. Este tipo de elementos, aunque parecen inofensivos, se convierten en un factor de riesgo cuando se acumulan en grandes cantidades.

Sin embargo, las autoridades también aclararon que las inundaciones no dependen únicamente del comportamiento ciudadano. Factores como la intensidad de las lluvias, las condiciones geográficas y la capacidad de la infraestructura influyen de manera significativa en la ocurrencia de estos eventos. Por ello, la prevención requiere una combinación de acciones individuales y medidas institucionales.

En este contexto, el Distrito reiteró que pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una diferencia importante en la reducción del riesgo, pero también enfatizó la responsabilidad de las autoridades en el mantenimiento de las redes de drenaje y la infraestructura urbana. La articulación entre ciudadanía e instituciones se presenta como un elemento clave para enfrentar los efectos de la temporada de lluvias.

El llamado final es a la corresponsabilidad, en un escenario en el que las precipitaciones continuarán y podrían intensificarse, lo que exige una mayor preparación para evitar que situaciones prevenibles se conviertan en emergencias que afecten la vida y el bienestar de los ciudadanos.