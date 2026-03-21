El Gobierno adelanta cierre del polémico canje de deuda de USD9.000 millones en francos suizos, afirmó director de Crédito Público

Colombia acelera el cierre del canje de deuda en francos suizos antes de las elecciones presidenciales, fortaleciendo su posición financiera - crédito Reuters

Colombia prevé concluir el controvertido canje de deuda en francos suizos antes de las elecciones presidenciales de mayo, una decisión que marcaría el cierre anticipado por parte del Gobierno de Gustavo Petro de una de sus estrategias financieras más no convencionales.

Este movimiento, liderado por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, implica el rescate de 9.000 millones de dólares en garantías y una reducción significativa en la deuda bruta del país, según confirmó el funcionario en entrevista con Bloomberg Línea.

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Cuéllar indicó que el canje —realizado mediante un instrumento conocido como total return swap (TRS) por USD 9.300 millones con un grupo de bancos internacionales— estaba inicialmente previsto para finalizar a fines de julio de 2026.

Sin embargo, el Gobierno aprovechará las condiciones de mercado favorables para adelantar su cierre. Colombia ya redimió el 20% de la operación a comienzos de esta semana y planea cancelar un 15% adicional en los próximos días, agilizando así la recuperación de activos que el país había comprometido como colateral.

El canje total return swap por USD 9.300 millones permite la recuperación de colateral y una inyección directa a las reservas del país - crédito Arnd Wiegmann/Reuters

El TRS permitió a Colombia emplear una canasta de bonos soberanos en dólares, títulos denominados en pesos y bonos del Tesoro de Estados Unidos para garantizar la operación.

Cuéllar explicó que la recuperación de este colateral supone una inyección directa a las reservas, y detalló que los beneficios generados por la porción de deuda en moneda local ascenderían a unos USD400 millones, mientras que los ahorros totales, incluidos el componente fiscal, alcanzarán aproximadamente USD3.700 millones. Este balance positivo ha servido como respaldo para la estrategia de endeudamiento del Gobierno Petro.

La pregunta central que atraviesa este complejo canje es la sostenibilidad financiera de Colombia y su capacidad para blindarse ante un entorno internacional volátil.

La conclusión anticipada del swap, junto con la recompra de deuda en moneda local prevista para las próximas semanas —por cerca de $10 billones (USD 2.600 millones)—, permitirá reducir la deuda bruta del país en USD 28.000 millones, al deshacer tanto pasivos asociados a derivados como compromisos de garantías, indicó el director de Crédito Público a Bloomberg.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, evalúa la posibilidad de emitir bonos locales vinculados al tipo interbancario a un día (IBR) para aprovechar eventuales descensos de la tasa de interés a mediano plazo.

La operación liderada por Javier Cuéllar ya permitió redimir el 20% del swap y prepara la cancelación de un 15% adicional en los próximos días - crédito @Bancoldex/X

Cuéllar defendió la adopción de este modelo no tradicional frente a las críticas por su elevado riesgo cambiario y de refinanciamiento.

Para el funcionario, la estrategia aportó ahorros y evitó un deterioro mayor de la deuda estatal, incluso en un contexto de presión fiscal.

Añadió que, durante los cinco meses restantes del actual Gobierno, no prevé nuevos canjes de bonos ni en moneda local ni extranjera debido al nivel aún elevado de las tasas domésticas —situadas en el rango del 13,5% al 14,2% para los bonos con vencimiento en 2030— y por factores externos, como el impacto de la guerra en Irán.

En palabras de Cuéllar: “Mi objetivo es cancelarlo antes de las elecciones. Ya tengo los dólares. Simplemente estoy esperando la mejor ventana de oportunidad”.

A juicio del director de Crédito Público, es preferible que Colombia emita deuda a corto plazo y asuma el riesgo de refinanciació, a bloquear costos de endeudamiento elevados mediante emisiones a largo plazo.

La operación de canje de francos suizos se integró a una serie de movimientos que incluyeron recompras de bonos locales y globales, así como una colocación privada de USD 6.000 millones en títulos en pesos con un inversionista extranjero y la primera emisión de eurobonos en casi una década. Según Cuéllar, toda esta arquitectura permitía aprovechar momentos puntuales del mercado y proteger la caja del Estado nacional.

La estrategia oficial contempla la emisión de bonos vinculados al IBR para adaptarse a futuros descensos de tasas de interés y abaratar el costo de la deuda - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Ministerio de Hacienda estudia la próxima inclusión de bonos indexados al IBR en el programa regular de subastas, a fin de facilitar el ajuste automático de costos en contextos de variación de tasas.

Cuéllar sostuvo que “deberíamos exponernos a tasas flotantes para que, cuando el mercado modere sus expectativas en uno, dos o tres años hacia niveles más bajos, la deuda pública pueda beneficiarse de unos costos más bajos y no estemos encerrados en tasas fijas a 30 años”.

El reciente fortalecimiento de la tesorería estatal se apoya en la emisión de unos USD 4.000 millones en TES con instituciones públicas en febrero, sumado a ventas de bonos y la entrada de pagos de impuestos corporativos prevista para abril.

Cuéllar afirmó disponer de la liquidez suficiente para cubrir los compromisos del Ejecutivo tanto en dólares como en pesos, hasta el final del mandato de Gustavo Petro.

En síntesis, Colombia acelera el fin de una de sus principales apuestas de deuda estructural con el repago anticipado del swap suizo, con el doble objetivo de reducir obligaciones brutas y estabilizar la posición fiscal antes de la transición presidencial.