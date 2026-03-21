Campamento, el tesoro escondido del norte de Antioquia que conquista con cascadas, charcos y tradición paisa

El viaje a Campamento: así es descubrir la cuna de la independencia antioqueña entre cascadas y tradiciones - crédito imagen ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio de la riqueza natural del norte antioqueño se esconde un destino que, poco a poco, ha comenzado a captar la atención de viajeros que buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas.

Se trata de Campamento, un municipio considerado por muchos como una joya turística gracias a sus paisajes, su historia y la calidez de su gente.

Ubicado en la subregión norte del departamento de Antioquia, este territorio se encuentra en plena cordillera Central, entre el norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo y la zona se caracteriza por su abundante riqueza hídrica, atravesada por importantes afluentes como el Cauca, Nechí, Guadalupe, San Andrés y Valdivia, lo que la convierte en un verdadero paraíso de agua dulce.

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En este entorno privilegiado, Campamento sobresale como un destino ideal para quienes disfrutan del ecoturismo, ya que tiene una temperatura promedio de 24 grados centígrados y este clima agradable invita a recorrer sus senderos y descubrir sus múltiples atractivos naturales.

Campamento, el refugio de naturaleza y cultura en Antioquia - crédito captura de pantalla Alcaldía de Campamento

Uno de los principales encantos de este municipio son sus caídas de agua, que lo han convertido en un punto imperdible para los amantes de la naturaleza. Entre ellos se destacan los Chorros Blancos, un escenario rodeado de vegetación, donde el sonido del agua marca el ritmo del recorrido.

Este lugar no solo tiene valor ambiental, también histórico, pues allí se levanta un obelisco que conmemora el combate de Chorros Blancos, ocurrido en 1820 entre el ejército patriota liderado por el general José María Córdova y las tropas españolas.

A pocos minutos del casco urbano también se encuentran los Charcos Los Tres Saltos, un conjunto de tres cascadas rodeadas de vegetación exuberante y el acceso al lugar implica una caminata de aproximadamente 20 minutos, pero el esfuerzo se ve recompensado con la posibilidad de disfrutar de un baño en aguas frescas y cristalinas, tal como varios turistas lo han expresado en las redes sociales.

“Es un hermoso pueblo”, “Los paisajes son de otro nivel”, “La caminada vale la pena cuando uno se encuentra con esos lugares”, “El senderismo es medio, no es tan duro y las cascadas lo compensan”, han dicho algunas personas.

Así es Campamento, el destino antioqueño para desconectarse - crédito @davide0196/tiktok

Otro de los lugares más llamativos es la cascada Las Dantas, considerada por muchos visitantes como un tesoro natural oculto. Rodeada de biodiversidad y aire puro, este espacio ofrece una experiencia ideal para desconectarse de la rutina y entrar en contacto con la naturaleza.

Más allá de sus paisajes, Campamento también destaca por su valor histórico, pues es conocido como la “Cuna de la Independencia de Antioquia”, un título que resalta su importancia en los procesos históricos del departamento.

Su nombre, según versiones recogidas por portales turísticos y en algunas descripciones de las noticias publicadas por la Alcaldía de Campamento en su portal web, estaría relacionado con los campamentos que establecían los arrieros que transitaban entre el norte y el nordeste antioqueño, convirtiendo este territorio en un punto clave de paso y comercio en épocas pasadas.

En la actualidad, esa herencia se mantiene viva en sus tradiciones. La música parrandera, las festividades religiosas y la gastronomía típica hacen parte del día a día de sus habitantes, quienes conservan con orgullo las costumbres paisas.

De los Chorros Blancos a la bandeja paisa: las razones para enamorarse de Campamento - crédito @explora_antioquia/tiktok

Los visitantes también pueden disfrutar de platos tradicionales como la bandeja paisa, el sancocho de gallina y el café campesino, preparados con recetas que han pasado de generación en generación.

Uno de los atractivos menos conocidos, pero más valorados por los turistas, es la posibilidad de conocer de cerca la producción de panela, uno de los productos insignia del municipio.

El trapiche La Aguada, con más de 50 años de historia, se ha consolidado como un símbolo de tradición. Allí, los visitantes pueden aprender sobre el proceso de elaboración de este alimento y vivir una experiencia auténtica en el campo antioqueño.

¿Cómo llegar?

Campamento se encuentra aproximadamente a tres horas y media de Medellín por vía terrestre. El trayecto, aunque largo, permite apreciar los paisajes montañosos característicos de la región, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia.

Pequeño en tamaño, pero grande en riqueza natural y cultural, este municipio se posiciona como un destino ideal para quienes buscan algo diferente: un lugar donde el agua, la historia y la tradición se encuentran para ofrecer una experiencia única en el corazón de Antioquia.