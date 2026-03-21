Colombia

Cambio Radical estalló contra Carlos Carrillo y Cielo Rusinque por su ‘grosería’ al no aceptar sus errores: “Fieles al estilo Petro”

El colectivo político que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras señaló que estos funcionarios nunca aceptan sus fallos en gestión y, en lugar de hacerlo, prefieren culpar a otros y ‘lanzar la pelota’ de un sector a otro

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Cielo Rusinque y Carlos Carrillo
Cielo Rusinque y Carlos Carrillo fueron blanco de críticas por parte de Cambio Radical por su defensa al Gobierno - crédito @cielo_rusinque/X - Presiedencia

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se convirtió en blanco de fuertes críticas luego de un tenso cruce de palabras con los periodistas de Caracol Noticias durante una entrevista en vivo.

En medio de la conversación sobre la respuesta del Gobierno a las emergencias por lluvias en Colombia, Carrillo mostró una actitud defensiva que no pasó desapercibida para el partido Cambio Radical, que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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A través de su cuenta en X, el partido se fue contra el Gobierno de Petro, al señalar que la actitud del director de la Ungrd reflejaba un patrón común entre los funcionarios del gabinete presidencial y era la negativa a aceptar errores.

“Hay un patrón en los funcionarios de Petro: nunca aceptan sus equivocaciones. Cuando les señalan sus falencias siempre es culpa de los demás, de los medios, pero nunca de ellos 🙄. Fieles al estilo @PetroGustavo. ¿Ejemplos? Las entrevistas a Carlos Carrillo y Cielo Rusinque hoy”, escribió Cambio Radical en su post.

Cambio Radical denuncia actitud defensiva
Cambio Radical denuncia actitud defensiva de funcionarios del Gobierno de Petro - crédito @PCambioRadical/X

El partido, siempre crítico con el Gobierno nacional, señaló que este tipo de actitudes solo contribuyen a la desconfianza en las instituciones y a la falta de transparencia en la gestión pública. Según Cambio Radical, la incapacidad del Gobierno para asumir responsabilidades ante errores claros refleja un estilo de gestión que evade la crítica y no ofrece respuestas satisfactorias a la ciudadanía.

Así fue la cuestionada actitud del director de la Ungrd

El debate comenzó de manera técnica, cuando Carrillo explicó el panorama de las emergencias, al detallar que hasta la fecha se registraron más de 400 eventos relacionados con la temporada de lluvias, lo que afectó a cerca de 135.000 familias.

La conversación rápidamente se centró en Cundinamarca, donde las emergencias son especialmente graves. Al preguntarle sobre el apoyo del Gobierno a la región, el director de la Ungrd respondió que no había recibido ninguna solicitud formal por parte de la Gobernación para intervenir directamente.

El director de la Unidad
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, generó polémica tras un intercambio tenso con periodistas - crédito Ungrd

La tensión aumentó cuando los periodistas le cuestionaron si la ayuda dependía exclusivamente de que la Gobernación de Cundinamarca elevara una solicitud formal. Carrillo, visiblemente molesto, acusó a la periodista Daniela Pachón de intentar generar “indignación” con su pregunta y señaló al medio de noticias de difundir información incorrecta sin verificar.

“Ustedes fallan en muchas cosas, pero en este caso particular fallan en emitir y contarle al país una información sin corroborar, simplemente porque lo diga su corresponsal”, dijo Carrillo visiblemente molesto.

A lo que los periodistas no tardaron en defender su trabajo, al reiterar que la pregunta se basaba en información oficial de la misma Ungrd. Sin embargo, la situación empeoró cuando Carrillo elevó el tono, descalificando su trabajo; esto obligó al presentador a intervenir y pedir calma. “Usted no puede venir a señalarnos de desinformar cuando estamos buscando respuestas”, afirmó el comunicador.

El director de la Ungrd,
El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, se defendió su gestión con respuestas injustificables - credito -Ovidio González/Presidencia

Cielo Rusinque y su defensa al Gobierno con los ‘ojos vendados’

La crítica de Cambio Radical no se limitó al director de la Ungrd, ya que el partido también recordó otro episodio reciente que involucra a Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, que también estuvo en el centro de la polémica por un fallo del Consejo de Estado.

La alta corte determinó que su nombramiento debía ser anulado, bajo el argumento de que Rusinque no cumplió con los requisitos de experiencia necesarios para ocupar el cargo, ya que acreditó solo ocho años, seis meses y 25 días en lugar de los 10 años exigidos.

Ante la decisión del Consejo de Estado, Rusinque se defendió públicamente, señalando que el fallo no tuvo en cuenta su formación académica, particularmente una maestría en Ciencias Políticas y Sociales obtenida en París.

Cielo Rusinque defendió su nombramiento
Cielo Rusinque defendió su nombramiento argumentando que su formación académica y experiencia laboral fueron ignoradas en la decisión del Consejo de Estado - crédito @cielo_rusinque/X

Según la funcionaria, el fallo no reconoció la relevancia de su formación para el cargo, lo que consideró un error en la interpretación de su perfil profesional: “El Consejo de Estado decidió ignorar los estudios realizados”.

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