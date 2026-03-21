Autoridades ofrecen multimillonaria recompensa información sobre alias Genaro, ficha clave del ELN en el Chocó

Alias Genaro es uno de los más buscados en el occidente del país - crédito Ministerio de Defensa y Europa Press

El Ministerio de Defensa publicó un nuevo cartel de “los más buscados”, centrado en la estructura de narcotráfico del ELN en la región Pacífico. La principal figura señalada es Edwin Londoño Arango, conocido como alias Genaro, presunto líder del frente Ernesto Che Guevara, perteneciente al Frente de Guerra Occidental.

Las autoridades lo señalan por delitos de narcotráfico, homicidio, minería ilegal, reclutamiento forzado de menores, confinamiento y secuestro. En ese sentido, por información que lleve a su captura, desde el Gobierno ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.

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A través del cartel, la cartera de Defensa invitó a la ciudadanía a comunicarse a las líneas seguras 314 3587212 y 107, garantizando absoluta reserva sobre los datos suministrados.

De acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del país, la verdadera dimensión criminal y militar de “Genaro” integra una estructura que cuenta con al menos 228 integrantes armados y 72 redes de apoyo al terrorismo. El grupo mantiene presencia tanto armada como logística en el oriente del Chocó y controla corredores estratégicos hacia Valle del Cauca y Risaralda.

Cartel de búsqueda de alias Genaro en el Chocó - crédito Ministerio de Defensa

Así fue como “Genaro”, uno de los hombres más buscados del ELN, consolidó su poder en el Chocó

Las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia consideran a Edwin Londoño Arango, alias “Genaro”, como uno de los objetivos de mayor valor en la lucha contra el ELN en el departamento del Chocó.

La estructura armada, con todo y sus redes de apoyo, mantienen presencia armada y logística en el oriente del Chocó y corredores estratégicos hacia Valle del Cauca y Risaralda.

De acuerdo con un documento de inteligencia revelado por Caracol Radio, “Genaro” ejerce control en ríos, selvas y comunidades vulnerables, imponiendo la autoridad de su organización a través de extorsión, reclutamiento forzado de menores, confinamiento y desplazamientos forzados. Su dominio no se fundamenta en liderazgo político o social, sino en la captura violenta de rentas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro.

El medio conoció que la estructura criminal utiliza corredores como los ríos Condoto, Tamaná, Cajón, Irabubú, San Juan, Sipí y Docampadó para movilizar armas, drogas, oro ilegal y recursos económicos obtenidos por extorsión. Municipios como Istmina, Nóvita, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y San José del Palmar se encuentran bajo su influencia directa, con afectaciones a comunidades como Noanamá, Macedonia, Pimía, Docampadó y Puerto Murillo con intimidación armada y presión constante sobre la población civil.

En campamentos a lo largo del Chocó, el ELN ha aumentado su presencia y su actuación contra población vulnerable - crédito Ejercito Nacional

El ascenso de “Genaro” dentro del ELN ha sido progresivo. En 2023 asumió como cabecilla de comisión, en 2024 fue designado tercer cabecilla del frente Ernesto Che Guevara y un año después se consolidó como principal líder de esa estructura, convirtiéndose en uno de los mandos de mayor proyección del Frente de Guerra Occidental.

Una “traición” que lo llevó a ser la figura clave del ELN en el Chocó

Bajo su mando operan figuras clave como alias Anderson, “Neymar” o “Diablo”; “Juan Carlos” o “Pacholín”; “Jefry” o “Macuco”; “Valery” y “García”, responsables del control territorial y de las finanzas ilegales del grupo, segpun el documento conocido por el medio.

El informe de inteligencia también detalló el papel de “Genaro” en la caída de alias Santiago (Hernán Chica Palacios), anterior máximo cabecilla del Frente de Guerra Occidental. La muerte de Santiago, ocurrida en el municipio de San José del Palmar, habría sido producto de una traición orquestada por “Genaro”, que desmontó paulatinamente los anillos de seguridad y facilitó su ubicación por parte de las autoridades.

El operativo en contra de alias Santiago se desarrolló en el Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó - créditos Carlos Villalón / Europa Press | Policía Nacional

El móvil de la “traición” habría estado relacionado con el manejo de millonarios recursos económicos, que “Genaro” desvió hacia su beneficio personal e invirtió en propiedades y bienes a nombre de familiares y allegados.

La ausencia de Emilse Oviedo, alias La Abuela, máxima cabecilla del ELN en Chocó, ha debilitado la cohesión interna del grupo, lo que aceleró la consolidación del poder de “Genaro” y profundizó el fraccionamiento del mando en la región.