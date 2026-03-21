Colombia

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro siguen su pelea en X: el abogado lo tildó de “corrupto de marca mayor y vicioso”

El aspirante presidencial sostuvo en redes sociales que el actual jefe de Estado habría comprado la Comisión de Acusaciones para evitar sanciones

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Abelardo de la Espriella arremetió
Abelardo de la Espriella arremetió en X en contra de Gustavo Petro - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa - Vannessa Jiménez/Reuters

El debate político en Colombia se intensificó tras un cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, motivado por recientes investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre el mandatario y organizaciones del narcotráfico.

La polémica adquirió mayor relevancia cuando De La Espriella, a través de su cuenta oficial de X, exigió que cualquier aspirante a la presidencia del país asuma un compromiso para que Petro y su círculo cercano respondan ante la justicia por los hechos que se les atribuyen.

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“Quien aspire a la presidencia de Colombia debe comprometerse a hacer responder al presidente Petro y a todos sus cómplices por sus delitos. Soy capaz de acabar con la impunidad de los aforados y de los privilegiados”, señaló De La Espriella, quien se refirió explícitamente a las investigaciones abiertas en Estados Unidos y al seguimiento que la prensa internacional.

La respuesta del jefe de Estado no tardó en llegar. A través de la plataforma X, Gustavo Petro defendió su gestión y cuestionó los señalamientos en su contra.

El candidato presidencial, Abelardo de
El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, criticó la situación y señaló a Petro como cómplice del narcoterrorismo desde hace varios años- Crédito @Abdelaspriella/X

El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié a riesgo de mi vida, dice que debo responder... ¿Responder qué?”, escribió el mandatario, aludiendo al pasado de De La Espriella como abogado de figuras señaladas por vínculos con grupos armados ilegales.

Petro argumentó que no posee propiedades, cuentas ni bienes en el extranjero, y negó haber participado en actividades ilícitas.

Yo no tengo haciendas ni carros, ni he vivido en Miami, ni tengo tierras o bienes o cuentas en el exterior, no he robado un peso del Estado. No me interesa ser rico ni me domina la codicia”, afirmó.

El presidente insistió en que nunca ha atacado a nadie sin pruebas y acusó a su adversario de hacerlo sin fundamentos.

El mandatario también se refirió a las investigaciones mencionadas en medios estadounidenses, asegurando que se trata de procesos preliminares promovidos por sectores de la derecha colombiana.

Respuesta de Gustavo Petro a
Respuesta de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

No me interesan los procesos en EE. UU. porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el New York Times”, expresó Petro. Añadió que a lo largo de su carrera ha enfrentado múltiples indagaciones, a las que considera el costo de defender sus convicciones públicas.

En su mensaje, Petro vinculó los ataques recibidos con supuestos intentos de influir en el rumbo político del país. “Se que buscan ahora y es intervenir para que el progresismo pierda y ganen los amigos y defensores de los verdaderos narcotraficantes”, sostuvo.

El presidente también denunció que los mensajes de De La Espriella pueden interpretarse como incitaciones a la violencia y reiteró su compromiso con la defensa de la vida.

De la Espriella dio un nuevo sablazo

La tensión escaló cuando Abelardo De La Espriella volvió a la carga con una nueva publicación en la misma red social. El candidato acusó directamente a Petro de corrupción y de haber manipulado instancias como la Comisión de Acusaciones para evadir consecuencias legales.

Abelardo de la Espriella cerró
Abelardo de la Espriella cerró su mensaje con una advertencia en italiano, asegurando que hará sentir “todo el peso de la ley” al actual mandatario - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa”, escribió De La Espriella.

El aspirante presidencial advirtió que, en caso de llegar al poder, asumirá la tarea de entregar a Petro ante la justicia internacional.

“Con la justicia norteamericana es a otro precio, y como presidente tendré la dicha de entregarte personalmente para que pagues, como tu amigo Maduro, por tu sociedad criminal con el narcoterrorismo”, aseguró.

De La Espriella cerró su intervención con una frase en italiano dirigida al mandatario: “Tieniti forte, Petro, perché ti farò sentire tutto il peso della legge (Agárrate fuerte, Petro, porque voy a hacerte sentir todo el peso de la ley)”.

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Abelardo de la EspriellaGustavo PetroParamilitarismo en ColombiaComisión de AcusacionesColombia-Noticias

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