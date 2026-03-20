Técnico de Millonarios analizó el grupo de su equipo en la Copa Sudamericana: se medirán ante São Paulo, Boston River y O’Higgins

Fabián Bustos reemplazó a Hernán Torres en la dirección técnica de Millonarios que no sumó puntos en el inicio de la Liga BetPlay 2026 l - crédito Millonarios FC

Tras conocerse el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, que se llevó a cabo en horas de la noche del 19 de marzo de 2026, en Luque, Paraguay, Fabián Bustos, técnico de Millonarios, se refirío a su grupo y mencionó los desafíos que enfrentará su plantilla de jugadores en un conjunto que incluye a São Paulo, Boston River y O’Higgins.

Al terminó del evento, por medio de las redes sociales, el estratega argentino mencionó: “Vamos a enfrentar a São Paulo, que hoy está primero en Brasileirão, compartiendo la primera ubicación”, observó Bustos. Según el entrenador, este club, al que describió como uno “histórico con mucho, con mucho potencial”, comparte la cima del torneo brasileño junto a Palmeiras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al referirse al rival chileno, Bustos destacó la solvencia de su próximo oponente: “Después nos toca, tenemos O’Higgins, que ha jugado la fase previa de Libertadores. Justo lo vimos enfrentar a Tolima en los dos partidos. Hizo buenos, buenos, buenos encuentros”.

El entrenador resaltó la labor táctica del conjunto de Chile, al que definió como “un equipo duro”, y recordó los recientes duelos ante Tolima, donde O’Higgins cayó por poco margen: “Lo termina perdiendo al final, donde Tolima pudo convertir el segundo gol”.

Tras el sorteo de la Conmebol Sudamericana, el estratega Fabián Bustos evalúa a São Paulo, O'Higgins y Boston River, y traza la estrategia para buscar la clasificación - crédito @cesaralo/X

Al hablar del representante uruguayo, el director técnico remarcó las dificultades que atraviesa su próximo rival y los cambios recientes en su comando técnico: “Después tenemos Boston River, que es un equipo que no arrancó bien en el torneo uruguayo, ha tenido la pérdida de su entrenador. Así que ahora han cambiado de entrenador. Vamos a ver, creo que ya llegó un nuevo entrenador que está en Defensor Sporting“.

Bustos también anticipó que este giro podría traducirse en una mejora para el club.

El entrenador argentino resumió su visión sobre el grupo de la siguiente manera: “Es un grupo parejo en los cuales no hay que subestimar a nadie”. Sobre la estrategia para avanzar de ronda, puntualizó: "Hay que tratar de hacer las cosas bien, empezar consiguiendo puntos en condición de visitante y hacernos fuertes en nuestra cancha, consiguiendo triunfos importantes que nos ayuden a acercarnos a lo que queremos, que es pasar de fase“.

Equipos a enfrentar

El acceso de Millonarios a la fase preliminar de la Sudamericana se definió tras ocupar el octavo lugar en la tabla acumulada. El conjunto colombiano aseguró este cupo después de superar a Nacional en el clásico y avanzar posteriormente a la fase de grupos.

Millonarios tiene dos retos complicados en la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay en 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por su lado, San Pablo terminó en el octavo puesto del Brasileirao 2025 y se adjudicó su participación como Brasil 1 en la Sudamericana. El Tricolor cuenta con el antecedente de haber conquistado el torneo en 2012, consolidando su experiencia internacional.

En Uruguay, Boston River finalizó sexto en la clasificación, lo que le otorgó un lugar en la etapa previa del certamen continental. El equipo superó a Racing en esa instancia y consiguió así su pase a los grupos.

Finalmente, O’Higgins de Rancagua disputó la Libertadores pero quedó fuera en la tercera ronda eliminatoria. Tras ese resultado, el cuadro chileno fue reubicado en la Sudamericana, donde buscará avanzar en la competencia.

Estos movimientos en la clasificación y los resultados en instancias previas determinaron la presencia de cada club en la próxima edición de la Copa Sudamericana, confirmando la diversidad de representantes sudamericanos en el torneo.

Fabián Bustos, por ahora, no piensa en rotar la nómina de Millonarios para lo que queda de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La presencia de clubes con historial internacional, como São Paulo, junto a rivales que han mostrado solidez en instancias previas, como O’Higgins y Boston River, anticipa una fase de grupos con alta exigencia. El rendimiento y la capacidad de adaptación ante estos desafíos serán determinantes para las aspiraciones del conjunto colombiano en el torneo.