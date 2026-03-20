Colombia

Técnico de Millonarios analizó el grupo de su equipo en la Copa Sudamericana: se medirán ante São Paulo, Boston River y O’Higgins

El argentino confía en las capacidades de sus dirigidos y sabe que en su casa se hacen más fuertes, por lo que los buenos resultados no son negociables

Guardar
Fabián Bustos reemplazó a Hernán
Fabián Bustos reemplazó a Hernán Torres en la dirección técnica de Millonarios que no sumó puntos en el inicio de la Liga BetPlay 2026 l - crédito Millonarios FC

Tras conocerse el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, que se llevó a cabo en horas de la noche del 19 de marzo de 2026, en Luque, Paraguay, Fabián Bustos, técnico de Millonarios, se refirío a su grupo y mencionó los desafíos que enfrentará su plantilla de jugadores en un conjunto que incluye a São Paulo, Boston River y O’Higgins.

Al terminó del evento, por medio de las redes sociales, el estratega argentino mencionó: “Vamos a enfrentar a São Paulo, que hoy está primero en Brasileirão, compartiendo la primera ubicación”, observó Bustos. Según el entrenador, este club, al que describió como uno “histórico con mucho, con mucho potencial”, comparte la cima del torneo brasileño junto a Palmeiras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al referirse al rival chileno, Bustos destacó la solvencia de su próximo oponente: “Después nos toca, tenemos O’Higgins, que ha jugado la fase previa de Libertadores. Justo lo vimos enfrentar a Tolima en los dos partidos. Hizo buenos, buenos, buenos encuentros”.

El entrenador resaltó la labor táctica del conjunto de Chile, al que definió como “un equipo duro”, y recordó los recientes duelos ante Tolima, donde O’Higgins cayó por poco margen: “Lo termina perdiendo al final, donde Tolima pudo convertir el segundo gol”.

Tras el sorteo de la Conmebol Sudamericana, el estratega Fabián Bustos evalúa a São Paulo, O'Higgins y Boston River, y traza la estrategia para buscar la clasificación - crédito @cesaralo/X

Al hablar del representante uruguayo, el director técnico remarcó las dificultades que atraviesa su próximo rival y los cambios recientes en su comando técnico: “Después tenemos Boston River, que es un equipo que no arrancó bien en el torneo uruguayo, ha tenido la pérdida de su entrenador. Así que ahora han cambiado de entrenador. Vamos a ver, creo que ya llegó un nuevo entrenador que está en Defensor Sporting“.

Bustos también anticipó que este giro podría traducirse en una mejora para el club.

El entrenador argentino resumió su visión sobre el grupo de la siguiente manera: “Es un grupo parejo en los cuales no hay que subestimar a nadie”. Sobre la estrategia para avanzar de ronda, puntualizó: "Hay que tratar de hacer las cosas bien, empezar consiguiendo puntos en condición de visitante y hacernos fuertes en nuestra cancha, consiguiendo triunfos importantes que nos ayuden a acercarnos a lo que queremos, que es pasar de fase“.

Equipos a enfrentar

El acceso de Millonarios a la fase preliminar de la Sudamericana se definió tras ocupar el octavo lugar en la tabla acumulada. El conjunto colombiano aseguró este cupo después de superar a Nacional en el clásico y avanzar posteriormente a la fase de grupos.

Millonarios tiene dos retos complicados
Millonarios tiene dos retos complicados en la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay en 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por su lado, San Pablo terminó en el octavo puesto del Brasileirao 2025 y se adjudicó su participación como Brasil 1 en la Sudamericana. El Tricolor cuenta con el antecedente de haber conquistado el torneo en 2012, consolidando su experiencia internacional.

En Uruguay, Boston River finalizó sexto en la clasificación, lo que le otorgó un lugar en la etapa previa del certamen continental. El equipo superó a Racing en esa instancia y consiguió así su pase a los grupos.

Finalmente, O’Higgins de Rancagua disputó la Libertadores pero quedó fuera en la tercera ronda eliminatoria. Tras ese resultado, el cuadro chileno fue reubicado en la Sudamericana, donde buscará avanzar en la competencia.

Estos movimientos en la clasificación y los resultados en instancias previas determinaron la presencia de cada club en la próxima edición de la Copa Sudamericana, confirmando la diversidad de representantes sudamericanos en el torneo.

Fabián Bustos, por ahora, no
Fabián Bustos, por ahora, no piensa en rotar la nómina de Millonarios para lo que queda de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La presencia de clubes con historial internacional, como São Paulo, junto a rivales que han mostrado solidez en instancias previas, como O’Higgins y Boston River, anticipa una fase de grupos con alta exigencia. El rendimiento y la capacidad de adaptación ante estos desafíos serán determinantes para las aspiraciones del conjunto colombiano en el torneo.

Temas Relacionados

MillonariosTécnicoCopa SudamericanaGrupoColombia-Deportes

Más Noticias

Así vivieron los tripulantes del avión de Latam el incidente tras casi chocar contra un helicóptero de la FAC: “Se les metió”

Las grabaciones demuestran que las alertas en cabina y la coordinación entre pilotos y controladores resultaron decisivas para impedir un accidente mientras la aeronave avanzaba por la pista 14 derecha la noche del 20 de febrero

Así vivieron los tripulantes del

Una hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

En las imágenes compartidas en redes sociales quedó captado el instante en el que la también creadora de contenido pierde el equilibrio mientras baja por una montaña cubierta de nieve

Una hermana del ‘influencer’ Yeferson

Armando Benedetti logró que el Estado le pagara cuatro meses de sueldo a pesar de estar incluido en la Lista Clinton: así lo consiguió

El ministro del Interior interpuso dos tutelas, alegando violaciones a los derechos fundamentales del mínimo vital, el trabajo digno y en condiciones justas, a la dignidad humana e igualdad

Armando Benedetti logró que el

Congestión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por aumento de viajeros: autoridades instan a llegar con anticipación por demoras

La saturación en los filtros impacta al inicio del puente festivo mientras se destacan trámites adicionales con menores y el uso de tecnologías como Check-Mig y Biomig para agilizar el proceso de salida del país

Congestión en el aeropuerto El

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026: Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín ya tienen fecha para sus partidos

Los equipos de la Liga BetPlay Dimayor tendrán un calendario exigente en el torneo de clubes más importante de Sudamérica

Este es el calendario de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Triple homicidio en Belén de

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

ENTRETENIMIENTO

Una hermana del ‘influencer’ Yeferson

Una hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

En pleno escenario, la actriz Mariana Gómez anunció que será madre: “Lo que algún día soñé”

Top de los 10 hombres más ‘papacitos’ de Colombia: los galanes que encienden las redes sociales en el Día del Hombre

Carolina Ramírez le dio la espalda a la polémica por la muerte de su personaje en ‘La reina del flow’: “Le hice duelo hace rato”

Carlos Vives recibió visita de alto perfil en su bar en Bogotá y le dedicó un concierto privado: así fue el momento

Deportes

Este es el calendario de

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026: Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín ya tienen fecha para sus partidos

La selección Colombia presentó la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026: estos son los detalles de la prenda

Medellín vence 2–0 a Junior en el Atanasio Girardot, con goles de Serna y Chaverra

Así llega Deportes Tolima a la Copa Libertadores: el ‘Pijao’ necesita demostrar su valía en el grupo B

Los clubes colombianos se frotan las manos: la Conmebol anunció los premios en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana