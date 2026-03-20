Sandra Ramírez se graduó de la Universidad San José, la misma que entregó diploma falso a Juliana Guerrero: así celebró su título

La senadora Sandra Ramírez, expareja sentimental de alias Tirofijo, festejó su título de la Universidad San José - crédito @SandraComunes/X

Sandra Ramírez, senadora de la República por Comunes, partido que desaparecerá, celebró el jueves 19 de marzo de 2026 la obtención de su título como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional de la Fundación Universitaria San José, la misma institución envuelta en la polémica tras el escándalo de diplomas irregulares que involucra la entrega de certificados sin requisitos académicos.

El caso, que llevó a la intervención del Ministerio de Educación, y del cual su principal protagonista es Juliana Guerrero, que intentó sin éxito llegar al Viceministerio de Juventudes, ha puesto bajo vigilancia especial al centro de educación superior y desencadenó investigaciones penales por fraude procesal contra exfuncionarios y estudiantes.

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La senadora, que fue pareja sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, excabecilla de las extintas Farc, compartió su satisfacción por el logro profesional alcanzado. “¡Estoy feliz! Hoy con gran orgullo le cuento a Colombia que he recibido mi título como Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Esto es gracias al Acuerdo de Paz y a mi compromiso inquebrantable con Colombia”, dijo.

Con esta postal, la senadora Sandra Ramírez celebró el título de la Universidad San José, cuestionada por irregularidades en sus títulos - crédito @SandraComunes/X

La mujer, que buscó su reelección en el cargo, pero no tuvo un buen desempeño en las urnas por el movimiento Fuerza Ciudadana, reafirmó su compromiso con la reconciliación. “Seguiré trabajando por mi país y por la gente”, afirmó Ramírez, que se desmovilizó tras la firma del mencionado acuerdo y que se incorporó en la política, al ser congresista en los periodos 2018-2022 y 2022-2026.

La controversia que mancha la reputación de la Universidad San José

Es válido acotar que la Fundación Universitaria otorgó títulos que ya fueron anulados a Juliana Guerrero, figura que ocupa cargos públicos y se encuentra hoy imputada por la Fiscalía. El escándalo gira en torno a la concesión de diplomas en carreras como contaduría y tecnología, sin evidencia de clases, exámenes ni cumplimiento de las pruebas Saber Pro, requisitos para graduarse en Colombia.

Juliana Guerrero, a la que la Fundación San José graduó de contadora sin haber ido a clases, sigue ligada al Gobierno Petro - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El escándalo alcanzó un punto crítico con la confesión del exsecretario general de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez, que admitió haber gestionado los diplomas fuera de los procedimientos regulares. Por ello, tanto el exfuncionario como Guerrero afrontan cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, según informó el órgano investigador, en un caso que acaparó la atención mediática.

“Asumo plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición de los títulos (…) a favor de la estudiante Juliana Andrea Guerrero Jiménez, a pesar de no haber cumplido en su totalidad los requisitos obligatorios de grado establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el reglamento Estudiantil y de opción de grado de la institución", expresó Gutiérrez, según recogió El Tiempo.

Frente al escándalo que se destapó gracias a Guerrero, que tendría bajo sospecha al menos 700 grados más, la Fundación San José determinó anular los títulos de la joven al no encontrar registros académicos y corroborar la confesión directa de su exfuncionario en este suceso. Frente a esto, la mujer –si bien no llegó al viceministerio– ejerce representación del Gobierno en la Universidad del Cesar.

El escándalo de diplomas irregulares destapó una red al interior de la Universidad San José

En este caso, que ameritó incluso el pronunciamiento del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, las investigaciones en curso revelaron la existencia de una red que entregaba títulos a cambio de pagos dentro de la propia universidad. El llamado “cartel” de diplomas involucra a varios casos similares; las autoridades educativas y judiciales exploran su alcance y posibles beneficiarios.

La Fundación Universitaria San José está bajo sospecha por cuenta de lo que serían los grados irregulares - crédito Fundación Universitaria San José

Un dato que agrava la situación es que, pese a la anulación del título, Guerrero insistió en desconocer las denuncias en su contra. Las consecuencias del caso no han quedado en el plano judicial ni administrativo, pues el claustro fue puesto bajo vigilancia del ministerio, luego de que una auditoría detectó graves fallas administrativas y académicas que comprometerían su personería jurídica.

Es por esto que actualmente la Fundación enfrenta una investigación exhaustiva sobre sus procesos internos y el cumplimiento de los estándares exigidos por ley en Colombia. El grado de Ramírez, si bien no tiene sospecha sobre aparentes irregularidades, y causó felicidad en la exguerrillera que ocupa cargos legislativos, causará controversia al estar ligado a este centro de educación superior.