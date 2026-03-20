“Que el señor Cepeda deje la cobardía”: Iván Duque exige debates y cuestiona candidatura presidencial

Iván Duque - Expresidente de Colombia - Lider colombiano- crédito Iván Duque/Facebook

El expresidente Iván Duque cuestionó al candidato presidencial Iván Cepeda y le exigió participar en debates de cara a las elecciones de 2026, según información publicada por Semana. Sus declaraciones se dieron en un evento público.

“Que el señor Cepeda deje la cobardía; el que quiera ser presidente tiene que ir a debates”, afirmó Duque, de acuerdo con ese medio de comunicación, en referencia a la contienda electoral y la necesidad de confrontación de ideas.

El exmandatario aseguró que no respalda a ningún candidato en particular, pero insistió en la importancia de que distintos sectores se unan frente a la candidatura del Pacto Histórico, en un contexto de polarización política.

Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda | REUTERS/Nathalia Angarita

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Duque insiste en debates como eje democrático

Durante su intervención, el expresidente enfatizó que los debates son una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca las propuestas de los aspirantes a la Presidencia. Según su planteamiento, la ausencia de estos espacios limita la posibilidad de contrastar ideas y debilita el ejercicio democrático, especialmente en un escenario electoral altamente competitivo.

Duque cuestionó que un candidato aspire a la Presidencia sin exponerse al escrutinio público que implican los debates. En ese sentido, afirmó que “pretender ser presidente de Colombia escondido en el burladero es realmente una vergüenza”, señalando que quienes buscan liderar el país deben someterse a la discusión abierta de sus propuestas frente a otros aspirantes.

Iván Duque - expresidente de Colombia| Fotografía: Adrián Escandar

Críticas al proyecto político del Gobierno

El exmandatario también vinculó sus cuestionamientos a una crítica más amplia sobre la continuidad del proyecto político del actual Gobierno. A su juicio, la candidatura de Iván Cepeda representa una extensión de las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, las cuales, según indicó, generan preocupaciones sobre el rumbo del país.

En este contexto, Duque planteó que existe un riesgo en mantener esa línea de gobierno, al considerar que podría profundizar problemas estructurales en distintos sectores. Su intervención dejó ver una postura crítica frente al legado del actual Ejecutivo y su posible continuidad en el poder.

Las “cinco bombas” que advierte Duque

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la referencia a lo que denominó las “cinco bombas” que enfrenta el país: la fiscal, la de seguridad, la de salud, la de política exterior y la energética. Según el exmandatario, estos frentes representan riesgos acumulados que podrían agravarse si no se toman decisiones correctivas en el corto plazo.

Duque advirtió que estos problemas no solo podrían mantenerse, sino incrementarse en caso de que continúe el modelo actual. En su análisis, el impacto de estas situaciones se reflejaría en variables como el aumento de la pobreza, el deterioro económico, el incremento de las tasas de interés y la pérdida de confianza de inversionistas.

Expresidente de Colombia. Iván Duque | REUTERS/Vannessa Jimenez

Llamado a la unión de sectores políticos

Aunque aclaró que no apoya a un candidato específico, el expresidente hizo un llamado a la articulación de distintos sectores políticos para enfrentar lo que considera un escenario complejo en las elecciones de 2026. Según su visión, la fragmentación de corrientes políticas podría favorecer a la candidatura del Pacto Histórico.

Duque planteó que la unidad sería clave para competir electoralmente, especialmente en un contexto donde, a su juicio, hay una base política consolidada alrededor del Gobierno actual. Este llamado refleja la preocupación por la dispersión del voto en sectores distintos al oficialismo.

Debate sobre el rumbo del país

Las declaraciones del exmandatario se dieron en el marco del lanzamiento del libro Rescatando a Colombia, una publicación de su Fundación I+D en la que se abordan los principales desafíos del país. En este espacio, expertos analizaron problemáticas estructurales y posibles caminos para el futuro del país.

El evento sirvió como escenario para que Duque expusiera su visión sobre el momento político y económico de Colombia, así como sobre las decisiones que deberá tomar el próximo presidente.

Un mensaje en medio de la contienda electoral

Las palabras de Duque se suman a un ambiente político cada vez más activo de cara a las elecciones presidenciales. Las críticas, llamados al debate y advertencias sobre el rumbo del país reflejan el nivel de confrontación que empieza a marcar la agenda pública.

En este contexto, el papel de los debates presidenciales, la articulación de sectores políticos y la discusión sobre las propuestas de gobierno serán elementos determinantes en el desarrollo de la campaña y en la decisión final de los electores.