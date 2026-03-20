Colombia

Paloma Valencia sacude la carrera presidencial: le pisa los talones a De la Espriella y ya compite fuerte con Cepeda en segunda vuelta

La encuesta de GAD3 muestra el mayor crecimiento de la candidata tras las consultas, la acerca al segundo lugar y la posiciona como la rival más competitiva frente a Cepeda en un eventual balotaje

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la sorpresa está en el crecimiento de Valencia, que alcanza el 16%, su cifra más alta tras las consultas - crédito Sergio Acero/REUTERS

La carrera presidencial en Colombia empieza a reacomodarse tras las elecciones del 8 de marzo. Una nueva encuesta de GAD3 en alianza con Noticias RCN reveló los primeros movimientos en intención de voto y dejó un dato clave, Paloma Valencia ganó terreno y se acercó peligrosamente al segundo lugar.

Según el sondeo, Iván Cepeda se mantiene como líder con el 35% de intención de voto. En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con el 21%, pero la sorpresa está en el crecimiento de Valencia, que alcanza el 16%, su cifra más alta tras las consultas.

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Abelardo de la Espriella se
Abelardo de la Espriella se mantiene en el segundo puesto de la encuesta con el 21%, pero observa de cerca el crecimiento de Valencia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Este resultado la posiciona como la candidata con mayor ascenso reciente y la acerca a disputar el cupo a segunda vuelta, en un escenario que hasta hace poco parecía más consolidado. Más atrás quedan otras figuras del espectro político. Claudia López registra un 4%, mientras que Sergio Fajardo se ubica en el 3%, sin lograr despegar en esta primera fotografía posterior a las elecciones legislativas.

Segunda vuelta: el dato que cambia el panorama

Uno de los datos más relevantes del estudio está en los escenarios de segunda vuelta, donde la competencia se ajusta y abre nuevas lecturas políticas. En un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el primero obtendría el 45% frente al 36% de su rival, manteniendo una ventaja clara.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se mide a Cepeda contra Paloma Valencia. En este escenario, el líder del Pacto Histórico alcanza el 43%, mientras que Valencia llega al 40%, reduciendo la diferencia a solo tres puntos porcentuales.

Este resultado no solo muestra una contienda mucho más cerrada, sino que posiciona a Valencia como una candidata más competitiva en segunda vuelta frente a Cepeda, incluso por encima de lo que logra De la Espriella.

Paloma Valencia consolida su imagen
Paloma Valencia consolida su imagen en la derecha, apareciendo como la figura con mayor capacidad de crecimiento en el reordenamiento político - crédito Sergio Acero/REUTERS

Reacomodo en la derecha

Las cifras reflejan un posible reordenamiento dentro del bloque de derecha, donde Paloma Valencia comienza a consolidarse como una opción con mayor capacidad de crecimiento. Su avance en intención de voto y, sobre todo, su mejor desempeño en escenarios de segunda vuelta, la ponen en el radar como una figura que podría disputar directamente el paso a la final presidencial.

Por ahora, el escenario sigue abierto, pero la encuesta deja un mensaje claro, la pelea por el segundo lugar ya no está definida y Paloma Valencia empieza a cambiar las reglas del juego.

Ficha técnica

La encuesta sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia se aplicó a 1.200 ciudadanos mayores de edad habilitados para votar. El estudio utilizó un muestreo probabilístico estratificado, con cobertura en diferentes regiones del país, un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

La recolección de la información se realizó durante marzo de 2026 mediante entrevistas tanto presenciales como telefónicas. El trabajo de campo se extendió por 10 días, incluyendo jornadas entre semana y fines de semana para garantizar mayor representatividad.

Los resultados fueron procesados a través de análisis estadísticos descriptivos, con segmentación por variables demográficas y afinidad política. La unidad de análisis correspondió a los votantes identificados con cédula de ciudadanía.

El procesamiento incluyó tabulación de datos, cálculo de frecuencias y porcentajes para interpretar las tendencias. La encuesta fue elaborada por el equipo de investigación de Noticias RCN, con el acompañamiento de especialistas en análisis de opinión pública.

Agarrón por adhesiones

Abelardo de la Espriella respondió a los llamados para que la derecha y la centroderecha se unan en una sola candidatura de cara a las elecciones presidenciales y descartó esa posibilidad en primera vuelta. El aspirante dejó claro que solo contemplaría una alianza en una eventual segunda vuelta, donde, según dijo, podría coincidir con Paloma Valencia “sobre la base de unos principios y valores fundacionales”.

Aunque la reconoció como una aliada natural, marcó distancia con su campaña y lanzó fuertes críticas. “No puedes decir que vas a cambiar todos los problemas del país cuando estás rodeado de los mismos de siempre”, afirmó, cuestionando el respaldo de políticos y partidos tradicionales a Valencia. Según De la Espriella, su proyecto busca diferenciarse precisamente de esas estructuras, al insistir en que no ha aceptado apoyos de sectores que, asegura, representan “la rosca” y la “casta política”.

Abelardo de la Espriella descarta
Abelardo de la Espriella descarta alianza de derecha y centro derecha en primera vuelta, pero plantea su posible unión con Valencia en segunda vuelta - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

El candidato enfatizó que su apuesta es la coherencia y que no está dispuesto a “feriar sus principios” por sumar apoyos. En ese sentido, aseguró que ha rechazado respaldos que podrían fortalecer su campaña porque quiere mantenerse como una figura independiente y ajena a la política tradicional. Su discurso, centrado en la crítica a la clase política, también señala que, aunque el gobierno de Gustavo Petro ha influido en la actual crisis, el origen del problema está en las élites políticas que han gobernado el país durante años.

Por su parte, Paloma Valencia respondió a los cuestionamientos defendiendo su estrategia de apertura. La senadora aseguró que su campaña está dispuesta a recibir apoyos de distintos sectores, siempre y cuando no implique compromisos burocráticos. “Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido, que quieran venir a sumar”, afirmó.

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