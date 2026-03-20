“No tenía conocimiento”: polémica por delegado del CNE en Nariño vinculado a campaña del Pacto Histórico

Alberto Benavides, político del Pacto Histórico | Crédito: Polodemocratico.net

El Partido Liberal denunció la participación de un delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el escrutinio de Nariño por presuntos vínculos con el Pacto Histórico, según información publicada por Semana. La controversia surgió tras revelarse su relación previa con un senador.

Se trata de Daniel Laureano Noguera, quien trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Alberto Benavides entre abril y diciembre de 2025, de acuerdo con ese medio de comunicación, lo que generó cuestionamientos sobre su rol en el proceso electoral.

“No tenía conocimiento de que estaría en el CNE (…) en este momento no estamos trabajando juntos”, afirmó Benavides, al responder a la polémica sobre el funcionario.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

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Cuestionamientos por vínculos políticos

La controversia se intensificó luego de que se conociera una fotografía en la que el delegado del CNE aparece junto a integrantes de la campaña del Pacto Histórico en Nariño. En la imagen, tomada antes de las elecciones del 8 de marzo, se observa a varias personas sosteniendo material político que promueve el voto por esta colectividad, lo que encendió alertas sobre la imparcialidad del funcionario.

El hecho ha generado cuestionamientos sobre la independencia de quienes participan en los procesos de escrutinio electoral, especialmente en un contexto donde la transparencia es clave para la legitimidad de los resultados. La participación previa en actividades políticas, aunque no necesariamente ilegal, ha sido señalada como un posible factor de conflicto de interés.

La defensa del senador Benavides

Frente a los señalamientos, el senador Alberto Benavides aseguró que no tiene relación actual con el funcionario y que desconocía su vinculación con el CNE. Explicó que Noguera renunció a su equipo en diciembre de 2025 tras manifestar interés en desarrollar un proyecto profesional en Nariño.

Según su versión, el vínculo laboral finalizó meses antes de las elecciones, por lo que no existiría una relación directa en el momento en que el funcionario asumió funciones en el proceso electoral. Además, indicó que conoció a Noguera en espacios académicos en Pasto y que posteriormente lo invitó a trabajar en su UTL.

Respuesta del Consejo Nacional Electoral

Sede del partido Liberal en Bogotá- crédito @PartidoLiberal/X

Desde el CNE se indicó que el funcionario no tendría inhabilidades para desempeñarse como delegado de escrutinio, según la normativa vigente. Esta posición sugiere que, desde el punto de vista legal, su participación no estaría restringida por su experiencia previa en el ámbito político o legislativo.

Adicionalmente, fuentes citadas señalaron que el contrato del delegado habría sido suscrito en el mes de marzo, es decir, cercano a la fecha de las elecciones. El organismo explicó que los delegados de escrutinio son designados días antes de los comicios y que su función se extiende hasta la finalización del proceso de conteo.

Debate sobre la transparencia electoral

El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de selección y control de los funcionarios que intervienen en procesos electorales. Aunque no se ha establecido una irregularidad formal, la situación ha puesto en discusión la necesidad de garantizar no solo la legalidad, sino también la percepción de imparcialidad en estos procedimientos.

En escenarios electorales, la confianza ciudadana depende en gran medida de la transparencia de cada etapa del proceso, desde la votación hasta el escrutinio. Por ello, cualquier señal de posible cercanía política de los funcionarios involucrados puede generar dudas sobre la neutralidad institucional.

Contexto del escrutinio en Nariño

El escrutinio de votos es una etapa clave para validar los resultados de las elecciones, ya que permite consolidar y oficializar la información recolectada en el preconteo. En este proceso participan delegados designados por el CNE, quienes tienen la responsabilidad de supervisar y garantizar la correcta contabilización de los votos.

La participación de Noguera en este rol, en medio de cuestionamientos por su pasado laboral, ha puesto el foco en la necesidad de fortalecer los criterios de selección de estos funcionarios, especialmente en regiones donde la competencia electoral es intensa.

Un caso que genera interrogantes

Aunque el CNE sostiene que no existe inhabilidad, la polémica evidencia la sensibilidad de los procesos electorales frente a posibles conflictos de interés. La combinación de antecedentes políticos y funciones en el escrutinio plantea interrogantes sobre los estándares de transparencia que deben regir estas designaciones.

El caso continúa generando reacciones en el ámbito político, en un momento en el que la confianza en las instituciones electorales es un elemento fundamental para la estabilidad democrática del país.