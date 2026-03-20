Unos 25 mil trabajadores de Ecopetrol podrían salir a huelga si Ricardo Roa no renuncia a la presidencia de la empresa, aseguró la USO: “Podríamos convocarla a nivel nacional”

La USO considera que la presencia de Ricardo Roa en Ecopetrol afecta a la empresa - crédito USO/Reuters

La presión para que Ricardo Roa se retire como presidente de Ecopetrol, en medio de las investigaciones por presunto tráfico de influencias, ha generado una crisis interna que podría afectar de manera significativa el funcionamiento de la mayor empresa de Colombia.

La Unión Sindical Obrera (USO), por medio de su presidente Martín Ravelo, exigió formalmente la salida de Roa y advirtió que, de no ser atendidas sus solicitudes, podría convocar a movilizaciones nacionales. De cumplirse esta advertencia, aproximadamente 25.000 trabajadores, de los 87.000 empleados y contratistas de Ecopetrol —cerca de un tercio de la fuerza laboral— podrían suspender sus actividades.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“La Unión Sindical Obrera ha priorizado siempre el mecanismo de negociación. Sin embargo, no hemos descartado la movilización como herramienta para defender los intereses de los trabajadores. Si no se atienden nuestras propuestas, podríamos convocarla a nivel nacional”, dijo Ravelo en entrevista con La República.

El presidente del sindicato, Martín Ravelo, señaló que están abiertos a negociar con la junta directiva de la empresa petrolera - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La solicitud de la USO ocurre simultáneamente a la deliberación de la junta directiva, que estudia la permanencia de Roa en el cargo solo semanas después de que César Loza, expresidente de la USO, se integrara como representante de los trabajadores en el máximo órgano de gobierno de la compañía.

Las razones de la USO para convocar las manifestaciones

Las razones presentadas por la USO para solicitar la salida de Roa trascienden los factores judiciales. El sindicato cuestiona de manera directa la política —definida por el Gobierno nacional— de desestimular la industria del petróleo y el gas, favoreciendo el impulso de energías renovables.

El líder sindical advirtió la necesidad de que Colombia intensifique la exploración y considere el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking). Sobre este eje, Ecopetrol informó durante 2025 la perforación de 16 pozos exploratorios, superando los 10 inicialmente previstos y logrando un éxito exploratorio del 44%.

El clima bursátil aporta otra variable determinante. En días recientes, la acción de Ecopetrol superó los $2.800 por primera vez desde enero de 2023, impulsada por la subida sostenida del petróleo brent, que acumula siete jornadas sobre los USD 100 por barril debido a las tensiones en Oriente Medio. Este repunte podría reflejarse directamente en las utilidades de la compañía al cierre del año.

El sindicato cuestiona de manera directa la política —definida por el Gobierno nacional— de desestimular la industria del petróleo y el gas, favoreciendo el impulso de energías renovables - crédito Luisa González/Reuters

El sindicato argumentó que el proceso judicial en curso afecta la reputación de la empresa, que cotiza en las bolsas de Bogotá y Nueva York, y exige cumplir estándares internacionales. Al respecto, Ravelo declaró al medio citado: “Nos preocupa el impacto reputacional en Ecopetrol, una empresa que cotiza en las bolsas de Bogotá y Nueva York y debe cumplir estándares internacionales. Por eso pedimos a la Junta Directiva que lo aparte del cargo y designe a alguien enfocado en los objetivos empresariales”.

Frente a este escenario, la USO sostuvo que: “La Unión Sindical Obrera ha priorizado siempre el mecanismo de negociación. Sin embargo, no hemos descartado la movilización como herramienta para defender los intereses de los trabajadores. Si no se atienden nuestras propuestas, podríamos convocarla a nivel nacional”.

La acusación de la Fiscalía y el futuro de Roa en la presidencia

Ricardo Roa se enfrenta a un proceso legal por la compra de apartamento de manera irregular - crédito Fiscalía/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa el delito de tráfico de influencias en el contexto de la compra de un apartamento en una zona exclusiva de Bogotá. La imputación, presentada en una diligencia judicial, incluye nombres como Juan Guillermo Mancera, policía retirado y vendedor del inmueble, y Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol —filial de Ecopetrol—, que habría sido instruido por Roa hace aproximadamente dos años con el objetivo de beneficiar a Mancera mediante contratos o vínculos comerciales en un proyecto de regasificación.

La acusación detalla que Roa habría solicitado a Rojas facilitar negocios en Hocol para Mancera. Por ahora, la dirección de Ecopetrol permanece incierta, a la espera de la determinación final que adoptará la Junta Directiva.