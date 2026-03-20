Colombia

La pelea en un bus articulado de Transmilenio que se hizo viral en redes sociales: “Innovando con UFC en vivo”

La difusión en plataformas digitales de una grabación que muestra un enfrentamiento físico dentro de un bus ha generado una ola de comentarios que evidencian la creciente preocupación por la violencia urbana

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Pelea en TransMilenio se vuelve
Pelea en TransMilenio se vuelve viral y desata indignación: golpes, sangre y pasajeros como espectadores - crédito Alcaldía de Bogotá

Un nuevo episodio de violencia en el sistema de transporte masivo de TransMilenio en Bogotá encendió el debate en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que dos personas protagonizan una violenta pelea al interior de un bus.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran una escena que muchos usuarios calificaron como alarmante: un enfrentamiento físico que escaló en cuestión de segundos mientras decenas de pasajeros observaban sin intervenir.

En el video se ve cómo un hombre, vestido con pantalón negro, chaqueta oscura y tenis negros con blanco, agrede a una mujer que llevaba pantalón negro, camiseta blanca, saco gris y tenis blancos, pero la situación sube de tono cuando ella le propina varias patadas, lo que desencadena una reacción inmediata de ella.

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La mujer logra derribarlo y responde con golpes, incluyendo patadas dirigidas al rostro. Sin embargo, el enfrentamiento continúa y el hombre retoma el control de la situación, sujetándola por el cabello y golpeándola contra la puerta de salida del articulado, que en ese momento se encontraba en movimiento.

El polémico video de la pelea en TransMilenio que desató indignación y memes en Bogotá - crédito @chibcholandia/X

Lejos de detenerse, ambos continúan intercambiando puños mientras el resto de los usuarios permanece en sus asientos. Algunos observan con atención y otros graban la escena con sus celulares, sin que se evidencie una intervención directa para frenar la agresión.

En medio del caos, se logra ver que el hombre presenta sangrado, mientras de fondo se escucha una voz suplicando: “no me pegue más, yo me voy”. Sin embargo, no es posible identificar con claridad si la frase proviene de alguno de los involucrados.

El video fue acompañado por un audio que también generó controversia por su tono irónico frente a la situación: “Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre la vida y la muerte es casi imperceptible”.

La grabación culmina con una escena que ha causado especial indignación: la mujer cae desmayada en el piso del bus, mientras el hombre permanece de pie frente a ella. A pesar de la gravedad del momento, no se observa una reacción inmediata por parte de los demás pasajeros.

Memes y críticas: así reaccionaron
Memes y críticas: así reaccionaron los bogotanos al impactante enfrentamiento en un bus de TransMilenio - crédito Julián Batallas

Hasta el momento, ni TransMilenio ni las autoridades locales han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, lo que ha incrementado la preocupación entre ciudadanos.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, las redes sociales se convirtieron en escenario de debate. Mientras algunos usuarios reaccionaron con sarcasmo, otros expresaron su rechazo tanto a la violencia como a la pasividad de los testigos.

Transmilenio innovando con UFC en vivo. Los pasajeros saben que es un show, por eso ninguno suelta su apreciada silla. Bogotá te amo”, escribió el internauta que compartió el clip inicialmente.

Otros comentarios cuestionaron la falta de reacción de quienes presenciaron la agresión: “que pirobos tan suaves, ven que le están pegando a una nena y solo se paran a grabar”, y “Todos viendo como le pegan a una mujer hasta desmayarse y nadie hizo nada?”.

También hubo mensajes más críticos frente al contexto general de la ciudad: “La decadencia de Bogotá es impresionante… con cada nueva alcaldía en vez de mejorar se retroceden 100 pasos! Ya es asqueroso vivir aquí con tanto orangután”.

Entre la frustración y el
Entre la frustración y el sarcasmo: el video viral que muestra la indiferencia frente a la violencia en TransMilenio - crédito Transmilenio / X

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la creciente preocupación por los niveles de intolerancia en espacios públicos, especialmente en sistemas de transporte masivo donde la convivencia diaria puede verse afectada por el estrés, la congestión y la falta de control.

Más allá de los detalles puntuales del caso —que aún no han sido esclarecidos—, el video deja una imagen contundente: la normalización de la violencia y la indiferencia colectiva ante situaciones críticas.

Por ahora, la ciudadanía espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades, en un contexto donde la seguridad y la convivencia siguen siendo temas urgentes en la capital del país.

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