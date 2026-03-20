Colombia

Jóvenes podrán acceder a cupos universitarios gratuitos: inscripciones a Cundinamarca Más Pro abren en marzo de 2026

La iniciativa cubre hasta cinco líneas de formación y subsidia transporte, alimentación y conectividad, garantizando que los participantes finalicen su carrera sin obligaciones de pago al terminar el ciclo académico

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La inversión inicial de 30.000
La inversión inicial de 30.000 millones de pesos está destinada a facilitar el acceso a universidades, tecnología, posgrado y formación informal en Cundinamarca - crédito Gobernación Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca lanzó el programa Cundinamarca Más Pro, una iniciativa que permite a 2.000 jóvenes del departamento iniciar estudios universitarios y técnicos de manera gratuita.

La primera cohorte, correspondiente al periodo académico 2026-1, arrancó su formación en instituciones de educación superior sin asumir deudas ni firmar pagarés, gracias a un modelo departamental que financia tanto la matrícula como los costos asociados a la permanencia en el sistema educativo.

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“Se trata de un modelo único en el país: quien se gradúa no paga. Los estudiantes no necesitan mantener promedios inalcanzables ni asumir largas deudas con créditos educativos; basta con culminar su formación y recibir su diploma. En lo corrido de nuestro gobierno ya hemos entregado 7.000 apoyos en educación superior. Porque creemos que la educación es el camino más seguro para romper los círculos de pobreza y abrir oportunidades de desarrollo”, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

La primera cohorte de Cundinamarca
La primera cohorte de Cundinamarca Más Pro comenzó su formación en 2026 sin asumir deudas ni firmar pagarés para acceder a la educación superior - crédito Gobernación Cundinamarca

La inversión de la primera fase del programa asciende a 30.000 millones de pesos, destinados a facilitar el acceso y la permanencia en universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y programas de posgrado. El apoyo trasciende el pago de la matrícula, ya que también incluye recursos para transporte, alimentación, conectividad y otros gastos que suelen incidir en la deserción estudiantil. El modelo elimina la carga financiera que habitualmente acompaña a los créditos educativos, permitiendo a los beneficiarios culminar sus estudios sin deudas ni intereses.

El beneficio ofrecido por Cundinamarca Más Pro es completamente condonable: quienes finalicen su proceso formativo no deberán reembolsar los recursos recibidos. A diferencia de los esquemas tradicionales, el programa no exige la firma de pagarés, no genera intereses y tampoco impone requisitos académicos difíciles de alcanzar, más allá del compromiso básico de culminar los estudios.

Hasta la fecha (2026), la administración departamental ha entregado cerca de 7.000 apoyos en educación superior, con el objetivo de reducir las brechas sociales y abrir oportunidades de desarrollo regional. La asignación de los beneficios considera factores como la situación socioeconómica de los aspirantes, la trayectoria académica y la pertinencia de los programas frente a los sectores estratégicos del territorio, en especial las áreas Stem y las necesidades regionales.

El beneficio es totalmente condonable,
El beneficio es totalmente condonable, sin intereses ni exigencia de promedios elevados, solo requiere culminar con éxito el proceso formativo - crédito Gobernación Cundinamarca

El programa también responde a desafíos adicionales que enfrentan estudiantes de municipios apartados, como los altos costos de traslado y las dificultades de acceso a herramientas tecnológicas para la educación virtual. Todos estos aspectos están cubiertos dentro del esquema integral de apoyo, lo que facilita una permanencia efectiva y la reducción de la deserción en educación superior.

Líneas de apoyo y cobertura del programa

El Fondo Cundinamarca Más Profesional se estructura en cinco líneas de apoyo: educación profesional, técnica y tecnológica, formación informal (cursos cortos y certificaciones), estudios de posgrado y un componente de permanencia enfocado en cubrir gastos básicos durante el proceso educativo.

Los montos cubiertos varían según el nivel académico:

  • Para pregrado profesional, hasta cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por periodo académico, sujeto al puntaje de evaluación.
  • Para técnico y tecnológico, hasta dos smmlv por periodo académico.
  • En educación informal, se otorga beca del 100%.
  • Para posgrados, hasta el 50% del costo de matrícula por periodo académico.
  • El componente de permanencia subsidia gastos como transporte, alimentación y conectividad.

Quienes deseen acceder deben ser colombianos mayores de 16 años, nacidos o residentes en Cundinamarca por al menos cinco años, estar inscritos en el Sisbén o reconocidos como víctimas, y ser egresados de instituciones educativas de los municipios del departamento o limítrofes.

El Fondo Cundinamarca Más Profesional
El Fondo Cundinamarca Más Profesional ofrece cinco líneas de apoyo que incluyen pregrado, técnico, tecnológico, posgrado y cursos cortos con cobertura de gastos básicos - crédito Gobernación Cundinamarca

Próxima convocatoria y proceso de postulación

La siguiente convocatoria de Cundinamarca Más Pro estará abierta del 20 de marzo al 8 de abril de 2026. El proceso es completamente virtual y se realiza en el micrositio de la Dirección de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Cundinamarca. Los interesados deben consultar la información de la convocatoria, preparar la documentación requerida y completar la inscripción en la plataforma oficial.

El procedimiento contempla la consulta frecuente de listados, la posibilidad de subsanaciones y la legalización del beneficio mediante la firma de garantías. La financiación cubre el 100% de la matrícula en el curso elegido, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos. Los cursos cortos certificados pueden ser homologados posteriormente en carreras profesionales o técnicas.

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