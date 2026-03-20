Incendio en local comercial en el norte de Bogotá dejó una persona herida: se desconocen las causas de la emergencia

Una persona herida dejó un incendio en local comercial de Suba - crédito Captura de pantalla Citytv

Una explosión en un local comercial durante sobre las 3:00 a. m. del 20 de marzo de 2026, en el barrio Tibabuyes Universal, muy cerca al Comando de Atención Inmediata (CAI) de La Gaitana, en la localidad de Suba en Bogotá, dejó a una persona lesionada, que fue trasladada a un centro asistencial, mientras autoridades y bomberos revisan el origen del incidente y los daños en viviendas aledañas.

Más de diez bomberos acudieron a la emergencia tras el llamado de los habitantes, quienes despertaron tras escuchar la explosión y alertaron a las autoridades. La máquina de los bomberos logró controlar el fuego y se realiza una revisión exhaustiva para determinar si existen daños adicionales.

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El equipo de investigadores del Cuerpo Oficial de Bomberos analiza si la causa fue un cortocircuito en el local y examina posibles daños estructurales tanto en el sitio como en al menos dos viviendas cercanas, afectadas por la conflagración.

No obstante, no descartan que el suceso se haya presentado por la explosión de una batería de litio, tal como informó Noticias Caracol.

En días recientes, los organismos de socorro han intervenido en varios incidentes similares, todos relacionados con baterías de litio que explotan después de permanecer conectadas tras completar la carga. La entidad recomienda desenchufar los dispositivos móviles tan pronto finalice la carga y evitar dejarlos conectados durante la noche para mitigar los posibles riesgos y evitar nuevas emergencias en la ciudad.

La máquina de los bomberos logró controlar el fuego y se realiza una revisión exhaustiva para determinar si existen daños adicionales - crédito captura de patalla Noticias Caracol

Vivienda de dos pisos fue consumida por las llamas en Bosa

La destrucción total de una vivienda y daños en otras dos casas marcaron la noche en el barrio Alameda del Río, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, tras un incendio que obligó a la evacuación de decenas de residentes. En la zona afectada vivían menores de edad, quienes ahora requieren apoyo tras perder su hogar o ver dañada su vivienda.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 p. m. del miércoles 11 de marzo, movilizando a los habitantes y al Cuerpo de Bomberos de Bogotá. La rápida propagación del fuego llevó a que los vecinos intentaran contener las llamas por sus propios medios, utilizando extintores que compartieron entre conjuntos residenciales. Sin embargo, la magnitud del incendio superó la capacidad de respuesta comunitaria.

Los usuarios compartieron a través de videos en redes sociales los momentos de angustia que se vivió por el incendio que arrasó con una vivienda en el sector de Alameda del Río, en la capital colombiana - crédito Bosa B7/Facebook

Uno de los afectados relató a Citytv como vivieron el momento de la emergencia: “Tratamos de sacar los carros, que es lo importante, no por los carros, sino porque eso pudo avivar mucho más la llama y tratar de ayudar a las casas aledañas”. Según su testimonio, incluso la colaboración entre conjuntos no fue suficiente: “Ese incendio no se podía apagar con extintor”.

Más de diez bomberos y dos máquinas acudieron a la emergencia, consiguiendo extinguir el fuego tras varios minutos de trabajo intenso. El resultado fue devastador para una familia, cuya casa de dos pisos quedó completamente carbonizada. En tanto, las viviendas contiguas sufrieron daños menores en su estructura.

No se reportaron víctimas fatales ni personas heridas, según el balance oficial. La evacuación oportuna y la intervención de los equipos de emergencia evitaron consecuencias mayores para los habitantes de la zona.

Los vecinos intentaron controlar la situación en principio, pero al final el poder de las llamas se propagó a dos casas vecinas - crédito Bosa B7

El equipo de investigación del Cuerpo de Bomberos inició las labores para determinar el origen del siniestro. La primera hipótesis sugiere que un cortocircuito habría provocado el incendio, aunque las autoridades no descartaron otras causas potenciales.

Frente a la emergencia, los residentes compartieron videos en redes sociales mostrando los momentos de angustia y el esfuerzo colectivo por detener el avance de las llamas. Las imágenes circularon ampliamente, generando preocupación entre los habitantes de la capital.