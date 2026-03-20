Colombia

Gustavo Petro criticó la gestión de Juan Daniel Oviedo al frente del Dane: “Cometió uno de los peores errores de la estadística colombiana”

El primer mandatario aseguró que muy probablemente la falla fue originada en prejuicios racistas que se mantuvieron, según él, durante el gobierno de Iván Duque

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Petro señaló sus reparos por
Petro señaló sus reparos por la gestión del Dane de Oviedo - crédito Colprensa/Presidencia Colombia

En 2022, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que ordenó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mejorar la calidad de las estadísticas para visibilizar a las poblaciones étnicas por un error en el censo de 2018.

“En la Sentencia T-276 de diciembre de 2022, la Corte Constitucional dispuso un conjunto de órdenes a partir de la disminución de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018. Aunque tales medidas no tienen la capacidad de retrotraer lo ocurrido, comprenden un potencial transformador para lograr el reconocimiento efectivo de la diversidad, contribuir a la reparación de la ciudadanía y de los pueblos no contabilizados por el Censo 2018”.

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La Corte Constitucional ordenó al
La Corte Constitucional ordenó al Dane mejorar sus métodos de recolección de datos de las poblaciones étnicas por un error en el censo de 2018 - crédito Dane

Tras el fallo, el 20 de marzo de 2026, la entidad liderada por Piedad Urdinola recordó la directriz del alto tribunal, lo que fue aprovechado por el presidente de la República, Gustavo Petro, para criticar la gestión del candidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, cuando estuvo en el Dane durante el gobierno de Iván Duque.

Para el jefe de Estado, lo que ocurrió en el censo de 2022 representa una de las mayores fallas en la historia del país. Además, señaló que hubo prejuicios discriminatorios durante la administración de su predecesor.

El primer mandatario aseguró que
El primer mandatario aseguró que muy probablemente la falla fue originada en prejuicios racistas que se mantuvieron, según él, durante el Gobierno de Iván Duque - crédito @petrogustavo/X

“En el censo del año 2022 desaparecieron de lla estadística 1.500.000 personas de origen negro. Se trató de uno de los peores errores de la estadística colombiana muy probablemente originado en prejuicios racistas que se mantuvieron durante el gobierno Duque hasta que la Corte Constitucional expidió una sentencia señalando el burdo problema en el año 2022 (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Por lo anterior, bajo su gobierno, dijo se avanza en fortalecer la recolección de datos y mejorar la gestión del Dane. “Mi gobierno busca la forma de mitigar dicho problema de desaparición poblacional con métodos de mejoramiento estadístico y un módulo especializado”, señaló el primer mandatario.

Petro criticó la alianza Valencia-Oviedo

El presidente Gustavo Petro respondió el 13 de marzo de 2026 a las recientes críticas de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, tras los cuestionamientos públicos de la congresista sobre el contenido y el tono de los mensajes difundidos por el mandatario en su cuenta de X, con referencia a la alianza política entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Esta fue la publicación por
Esta fue la publicación por la que han acusado al presidente de ser homofóbico - crédito @petrogustavo/X

En uno de los mensajes, Petro recalcó: “Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros (sic)”.

En reacción, Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, señaló que el presidente Petro merecía un “periodicazo”, término que el economista utiliza para referirse a las posturas con las que está en contra.

El exdirector del Dane arremetió
El exdirector del Dane arremetió contra Gustavo Petro - crédito @JDOviedoAr/X

La solicitud explícita es que hable de manera directa sobre su comunidad. “Presidente Gustavo Petro periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas”, escribió Oviedo en su cuenta de X.

Juan Daniel Oviedo rechazó la manera con la que el primer mandatario se refirió a las personas homosexuales y lo cuestionó por no ser ejemplo en una Nación en la que la homofobia sigue siendo un problema.

“En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”, escribió el exdirector del Dane.

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