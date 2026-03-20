Gustavo Petro se defendió de acusaciones por nexos con el narcotráfico: “Nunca hablé con un narco”

El presidente respondió además a cuestionamientos sobre el financiamiento de sus campañas políticas - crédito Fernando Vergara/AP

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en medio de la controversia por presuntas relaciones con el narcotráfico y lanzó un mensaje directo en sus redes sociales, en el que niega de forma tajante cualquier vínculo y responde a sus críticos.

A través de su cuenta, el mandatario aseguró que en Colombia “no existe una sola investigación” en su contra por este tema y explicó las razones de fondo de su postura. “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales”, afirmó.

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A través de su cuenta, el mandatario aseguró que en Colombia “no existe una sola investigación” en su contra por este tema y explicó las razones de fondo de su postura - crédito X

En su mensaje, Petro también hizo referencia a lo que denominó la “época de la gobernanza paramilitar”, insistiendo en que su trayectoria ha estado marcada por la denuncia de estas estructuras y no por su cercanía.

El presidente respondió además a cuestionamientos sobre el financiamiento de sus campañas políticas. Según dijo, ha sido enfático con su equipo en mantener distancia de recursos ilegales: “Respecto a mis campañas siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones adelantadas sobre su campaña presidencial no encontraron irregularidades: “La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descubrió ni un solo peso de narcotráfico y es mi orden y mi principio personal como líder político”.

En otro punto de su pronunciamiento, el mandatario elevó el tono frente a sus opositores y aseguró que acudirá a escenarios internacionales para defenderse. “Así que me servirán los procesos en EE. UU. para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana”, señaló.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política, en el que sectores de oposición insistieron en cuestionamientos sobre el entorno del presidente, mientras desde el Gobierno se denuncia una campaña de desprestigio. Por ahora, el pronunciamiento de Petro reaviva el debate y deja abierta la expectativa sobre posibles desarrollos tanto en el ámbito judicial como en el político.

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