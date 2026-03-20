Colombia

Congestión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por aumento de viajeros: autoridades instan a llegar con anticipación por demoras

La saturación en los filtros impacta al inicio del puente festivo mientras se destacan trámites adicionales con menores y el uso de tecnologías como Check-Mig y Biomig para agilizar el proceso de salida del país

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Congestión en el principal aeropuerto
Congestión en el principal aeropuerto colombiano: las recomendaciones para épocas de alta demanda - crédito Aeropuerto El Dorado

La mañana del viernes 20 de marzo inició con largas filas y demoras en migración en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en medio del inicio del puente festivo, previo a Semana Santa.

El aumento en el número de viajeros también se debe a que varias personas se están desplazando a conciertos internacionales que se realizarán en los próximos días. Además, varias familias están cruzando fronteras con menores de edad con motivo de salir a a descansar durante la Semana Mayor, lo que ha intensificado los tiempos de espera, según reportes de pasajeros y medios como Caracol Radio.

De acuerdo con la información publicada por los usuarios en las redes sociales y por el medio mencionado, el proceso para los menores de edad representa un punto crítico en la congestión, ya que la validación de permisos y documentos requiere más tiempo ante los filtros de Migración Colombia, afectando el ritmo de atención durante el alto flujo registrado esta fecha.

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Sin embargo, hasta el momento, ni las autoridades aeroportuarias ni Migración han emitido comunicados oficiales sobre la situación o eventuales medidas de contingencia.

La jornada del viernes 20 de marzo inicia con largas filas en migración en el aeropuerto El Dorado - crédito @codiguillos/X

Imágenes difundidas en redes sociales muestran pasillos colapsados y viajeros expresando su preocupación por la posibilidad de perder sus vuelos y conexiones ante la saturación.

Como medida ante este escenario, se aconseja a los pasajeros arribar con al menos 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y 2 horas para trayectos nacionales, de acuerdo con las indicaciones difundidas hasta ahora.

Desde Migración Colombia, se atribuyó la congestión a la combinación de varios factores: la realización de numerosos eventos internacionales, la condición de escala frecuente de Bogotá, la presencia de viajeros con menores de edad y la falta de registro en el sistema Biomig.

Esta situación ha originado que las filas para el control migratorio superen el primer filtro de los lectores de pasabordo, impactando la capacidad de los pasajeros para abordar a tiempo.

Por eso, para optimizar los trámites en el aeropuerto, las autoridades recuerdan la importancia de completar el formulario Check-Mig en la página oficial hasta una hora previa al vuelo e impulsan el uso de Biomig, el módulo gratuito de reconocimiento de iris que permite pasar los controles migratorios de manera automatizada usando el pasaporte original, evitando la entrevista presencial y ayudando a reducir el tiempo en fila.

El aeropuerto El Dorado enfrenta
El aeropuerto El Dorado enfrenta congestión en vuelos internacionales - crédito redes sociales/X

Varios usuarios señalaron a Caracol Radio que, pese a llegar con tres horas de anticipación, debieron apurarse para alcanzar sus vuelos.

Se está moviendo de una manera razonable para la cantidad de gente que hay. Está demorado, pero razonable para la cantidad de gente que hay”, comentó una de las personas entrevistadas por el medio, mientras que otro usuario consideró “pienso que es normal porque viene fin de semana con puente y la Semana Santa, el proceso ha sido normal. De pronto esas dos vacaciones hicieron que la gente viajara más”.

En cuanto a la posibilidad de perder los vuelos una persona le dijo a la emisora que esperaría que las aerolíneas tengan en cuenta la situación de migración, ya que las tardanzas no estaría en las manos de los pasajeros.

"Supongo que la aerolínea debe tener en cuenta eso y debe ponerle freno al avión mientras llegan los pasajeros”, señaló la viajera, según confirmó Caracol Radio.

Las autoridades reiteraron la recomendación de anticipar la llegada al terminal aéreo para evitar contratiempos, de todas formas, en las últimas actualizaciones de los ciudadanos en las redes sociales han indicado que aunque poco a poco se ha ido normalizando el paso por migración, deben estar atentos y no confiarse para que no pierdan los vuelos.

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