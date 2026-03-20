Colombia

Capturaron mientras dormía a extranjero condenado por hurto: estaba en un hotel del barrio Santa Fe

El hombre tenía numerosas anotaciones judiciales en su contra, además de una condena por un atraco con arma de fuego que cometió en 2025

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El joven fue hallado en
El joven fue hallado en una habitación de un hotel ubicado en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Un ciudadano extranjero, condenado por hurto agravado y calificado, fue localizado y capturado en un hotel del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá, en un operativo conjunto liderado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Migración Colombia y uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según informaron voceros de la Secretaría de Seguridad, las autoridades hallaron al individuo de 25 años en una habitación dentro de la zona de tolerancia, donde se había ocultado porque tenía una orden judicial pendiente.

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La captura se produjo durante una inspección de rutina, cuando los efectivos de Migración Colombia y la Policía identificaron al huésped, que estaba descansando, como requerido por la justicia. Durante la intervención, los funcionarios hallaron en su poder un arma blanca tipo “puñaleta”, de gran tamaño, según el reporte oficial.

Tras la verificación de identidad, el individuo fue trasladado a la sede de la Regional Andina de Migración, donde se revisó su estatus migratorio y finalmente se puso a disposición de la Policía Nacional.

El joven fue puesto a
El joven fue puesto a disposición de las autoridades, que evaluarán su estatus migratorio - crédito Secretaría de Seguridad

El hombre fue sentenciado por el Juzgado 97 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá a 36 meses de prisión, tras haber cometido un hurto con arma de fuego en la avenida NQS con calle 67 en marzo de 2025.

En esa ocasión, fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía, que recuperaron el teléfono celular y otras pertenencias robadas, además de incautar un revólver calibre 38. El implicado continuó vinculado al proceso judicial en libertad hasta que, en noviembre de 2025, se emitió la condena.

El extranjero, cuya nacionalidad no fue especificada por las autoridades, ingresó al país más de cinco años atrás y enfrenta también procesos pendientes por delitos cometidos en 2021, entre los que están hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Tras la investigación, voceros de las autoridades aseguraron que la presencia del sujeto en Colombia representaba un riesgo para la seguridad ciudadana, por lo que la operación fue priorizada por las autoridades.

El joven ya estaba delinquiendo
El joven ya estaba delinquiendo en Colombia desde 2021 - crédito Migración Colombia

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la coordinación entre las agencias para asegurar la captura de personas con antecedentes judiciales vigentes. “No vamos a permitir que quienes cometen delitos se oculten en la ciudad para evadir la justicia”, expresó.

Las autoridades anunciaron que el condenado deberá cumplir la pena impuesta por la justicia colombiana y que su estatus migratorio será objeto de revisión, dado el historial de delitos asociados y los procesos judiciales pendientes en su contra fueron cometidos en territorio nacional.

En Medellín inadmitieron a otro ciudadano estadounidense por sospechas de explotación sexual

Desde la Alcaldía de Medellín, en coordinación con Migración Colombia, confirmaron la inadmisión a un ciudadano estadounidense bajo sospecha de explotación sexual por el contenido de su equipaje.

Según reportó en sus redes sociales el alcalde Federico Gutiérrez, que reveló imágenes de la maleta del extranjero, no fue necesario indagar mucho para determinar las intenciones del norteamericano.

Medellín inadmite a ciudadano estadounidense
Medellín inadmite a ciudadano estadounidense señalado por explotación sexual tras acción conjunta de autoridades, aseguró Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

“¿A alguien le queda duda de a qué venía este degenerado?”, escribió, además de señalar que, con este caso, ya son 28 los extranjeros inadmitidos en lo que va de 2026 en Medellín por investigaciones o antecedentes relacionados con delitos sexuales en sus países de origen.

La decisión forma parte de una estrategia de control migratorio y seguridad, que se ha fortalecido tras el aumento de denuncias por explotación sexual y trata de personas en el Valle de Aburrá.

El alcalde agradeció la articulación entre entidades distritales y Migración Colombia, como parte de la estrategia articulada de cooperación internacional para identificar alertas migratorias y antecedentes penales. “Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad”, concluyó Gutiérrez.

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