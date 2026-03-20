Armando Benedetti logró que el Estado le pagara cuatro meses de sueldo a pesar de estar incluido en la Lista Clinton: así lo consiguió

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia fue incluido en la Lista Clinton en 2025 - crédito Colprensa

Armando Benedetti, ministro del Interior, logró recibir, en febrero de 2026, el pago de su salario atrasado por cuatro meses tras una serie de fallos judiciales que ordenaron a dos ministerios y a una entidad bancaria desbloquear la entrega de recursos.

El motivo central de este bloqueo fue la inclusión de Benedetti en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN por sus siglas en inglés), más conocida como la Lista Clinton de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro de Estados Unidos, una sanción que lo excluyó del sistema financiero y complicó el cumplimiento de sus derechos laborales.

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A Armando Benedetti le debían más de cuatro meses de sueldo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio del Interior emitió dos cheques a nombre de Benedetti: uno por $97.000.000 y otro por $22.000.000, para cubrir los montos acumulados de salarios, primas y viáticos desde noviembre de 2025. La suma total, que incluía estos conceptos, rondaba los $120.000.000.

Según la información obtenida por El Tiempo, este proceso se dio tras una secuencia de negativas administrativas y bancarias, pese a los fallos judiciales a favor del titular de la cartera, generando una tensión considerable en el acceso de altos funcionarios a sus remuneraciones en casos de sanciones internacionales.

El proceso de Benedetti para recibir su sueldo como ministro

El ministro del Interior interpuso dos tutelas, alegando violaciones a los derechos fundamentales del mínimo vital, el trabajo digno y en condiciones justas, a la dignidad humana e igualdad - crédito Colprensa

El 18 de noviembre de 2025, Armando Benedetti solicitó a la Secretaría General del Ministerio del Interior el pago de los sueldos retenidos por medio de un cheque. Sin embargo, el trámite se entrampó porque sus subalternos se negaron a firmar el documento, argumentando “temores” relacionados con su estatus en la Lista Clinton.

Tras la negativa y el retraso superior a dos meses, el ministro interpuso una tutela el 23 de enero de 2026, alegando violaciones a sus derechos fundamentales del mínimo vital, trabajo digno y en condiciones justas, a la dignidad humana e igualdad.

El juez de tutela resolvió a favor del ministro. En el fallo, resaltó: “Para este despacho resulta claro que el Ministerio del Interior - Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera y Contable y el Comité Operativo de Seguridad del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público están vulnerando los derechos fundamentales alegados por el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda”. El togado dispuso que las carteras del Interior y Hacienda realizaran el pago en un máximo de 48 horas.

La cartera cumplió la orden y emitió los cheques correspondientes el 6 y el 9 de febrero de 2026. Sin embargo, una vez Benedetti acudió a la sucursal bancaria para cobrarlos, el director administrativo, tras consultar con oficiales de cumplimiento y el área jurídica del banco, se negó a realizar el desembolso.

La razón que dio la entidad financiera fue la inclusión de Benedetti en la Lista Clinton, por lo que el ministro presentó una segunda tutela, esta vez dirigida contra el banco

Cabe anotar que, a diferencia de Benedetti, el presidente de la República, Gustavo Petro, también sancionado por Estados Unidos, siguió recibiendo su salario en su cuenta de nómina habitual y no enfrentó trabas administrativas, reveló el medio citado.

El 23 de febrero, el juez de tutela nuevamente falló a favor de Benedetti: “De conformidad con la sólida y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el pago oportuno e integral del salario no solo representa una contraprestación laboral, sino que se erige como una garantía instrumental para la subsistencia digna del trabajador y su núcleo familiar”, señaló en su decisión. En consecuencia, ordenó al banco proceder con el pago en un plazo máximo de dos días.

Armando Benedetti relató cómo es vivir sancionado tras ser incluido en la Lista Clinton

El ministro Armando Benedetti negó nexos con el narcotráfico y atribuye la sanción a su defensa del presidente Petro - crédito Colprensa

El impacto por la inclusión en la Lista Clinton se manifestó de inmediato en la vida cotidiana del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reveló que su acceso al sistema bancario fue restringido en cuestión de horas.

“Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado”, relató Benedetti en diálogo con Blu Radio, describiendo las primeras consecuencias tangibles de la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En efecto, Benedetti, en conversación con Caracol Radio, aseguró que atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera pública y negó cualquier vínculo con el narcotráfico o el terrorismo.

“He estado bastante golpeado con la inclusión en esa lista, en esa lista Clinton: que uno oye hablar de la lista y habla en la lista y hasta ha echado vainas a las personas que están en la lista, y resulta que uno nunca se imaginó estar en la lista”, expresó el alto funcionario.