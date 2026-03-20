Colombia

Arcángel advirtió al alcalde de Medellín sobre la realización de sus conciertos en el Atanasio Girardot y pidió garantías para el bienestar ciudadano

El cantante urbano tiene previstas presentaciones en Medellín los días 4 y 5 de septiembre de 2026, motivo por el cual visitó recientemente el escenario para revisar detalles logísticos y coordinar los preparativos del evento

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El cantante le hizo una
El cantante le hizo una petición al alcalde de Medellín en medio de los preparativos para su concierto en el estadio Atanasio - crédito montaje @sofia.clips1/ TikTok - Colprensa

Arcángel, referente del reggaetón y la música urbana, anunció dos conciertos en Medellín como parte de su gira internacional La Octava Maravilla World Tour, con la que celebra sus 20 años de carrera.

El artista puertorriqueño se presentará en el estadio Atanasio Girardot los días 4 y 5 de septiembre de 2026, fechas que han generado gran expectativa entre sus seguidores en Colombia.

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La reacción a la preventa fue inmediata: la primera fecha se agotó en menos de cuatro horas, lo que llevó a la producción a habilitar un segundo show en la ciudad.

En medio de la euforia de sus seguidores, en la tarde del 19 de marzo se conoció que el cantante se encuentra en la ciudad de Medellín, detalles que se revelaron gracias a una transmisión en vivo desde el canal de Kick del streamer Westcol, en donde Arcángel contó detalles de lo que tiene planeado para sus dos noches de shows en Colombia.

En medio de la charla con el streamer, Arcángel aprovechó las cámaras para enviar una advertencia y petición a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

“Le quiero pedir un favor al alcalde y es que, después de que hagamos estos conciertos, mande un grupo, para hacer una inspección general al estadio, porque vamos a dejar unos cuantos tornillos flojos y no queremos que se le caiga una columna a alguien”, dijo el cantante con ironía, refiriéndose a la magnitud y actitud que espera de sus fanáticos en las dos noches de presentaciones.

“Si queda algo que necesita refuerzo, algo que necesite cemento, vamos a hacerlo, todo para asegurar el bienestar de los demás ciudadanos. Quiero estar bien con todo el mundo, no quiero que nadie me dé un golpe después y digan: ‘Arcángel dejó la estructura un poco debil’, porque yo ya les dije qué es lo que vamos a hacer aquí”, añadió el cantante.

Aunque su mensaje dirigido al alcalde de Medellín no constituyó una solicitud formal, Arcángel utilizó esta expresión para transmitir a sus seguidores su deseo de lograr un gran impacto en sus primeras presentaciones en un estadio de Colombia.

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