Abelardo de la Espriella arremetió contra la consulta de Paloma Valencia tras resultados de nueva encuesta electoral: “Montaron una consulta para enfrentarme”

De la Espriella ha reconocido públicamente su cercanía con Uribe, a quien distingue del resto de la clase política que critica - crédito @delaespriella_style/Instagram

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella reaccionó a los resultados de una encuesta de GAD3 —casa encuestadora de origen español con presencia en Colombia— que lo ubicó en segundo lugar, por detrás de Iván Cepeda y por encima de Paloma Valencia.

El candidato interpretó el dato no como un techo, sino como evidencia de resistencia: “Pese a que todo el establecimiento montó una consulta para enfrentarme, que están todos unidos en su momento de mayor tracción, generando titulares y visibilizando ataques contra mí, no han logrado sacarme del juego”, dijo en entrevista con La FM.

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Frente a quienes señalaron una caída de entre cinco y seis puntos en otras mediciones, De la Espriella recurrió a las cifras brutas de la gran consulta del 8 de marzo para relativizar el ascenso de Valencia.

Según su lectura, de los 20 millones de colombianos que votaron ese día, solo seis millones participaron en la consulta, y de esos, un millón trescientos mil anularon o dejaron el tarjetón en blanco. “Quince millones de colombianos no votaron la consulta. ¿O tú qué crees que cuánto se necesita para ser presidente? El que no tenga trece o catorce millones no va a ser presidente”, dijo.

El candidato y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Iván Duque, a quien De la Espriella define como técnico y no como político - crédito Abelardo de la Espriella

El candidato también cuestionó la lectura del crecimiento de Paloma Valencia tras la consulta, comparando su situación con la de Federico Gutiérrez en 2022, quien pasó del 3 % al 19 % después de ese mecanismo. “Paloma aparece con el dieciséis por ciento. Hace cuatro años, Fico pasó del dos al diecinueve después de la consulta. La consulta está perdiendo cerca del cuarenta por ciento de ese respaldo”, afirmó, y agregó que parte de ese voto estaría migrando hacia su campaña.

“Esto es una batalla de los nunca contra los de siempre, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que nunca le hemos dado la espalda a Colombia, los que nunca nos quejamos y salimos a trabajar, contra los que han gobernado, han mandado y nos han traído hasta este estadio lamentable”, dijo De la Espriella.

En otra entrevista con Blu Radio, abordó uno de los puntos más comentados de su campaña: su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los límites de su discurso en contra de lo que él llama ‘el ‘establecimiento.

El candidato ha construido su imagen sobre la crítica a lo que él denomina “los de siempre” y “la rosca política”. Sin embargo, ante la pregunta directa de si ese razonamiento lo llevaría a rechazar el respaldo de Uribe —quien en la misma madrugada del 20 de marzo publicó un comunicado pidiendo a la militancia del Centro Democrático difundir los valores de Paloma Valencia— De la Espriella trazó una distinción que considera fundamental.

Abelardo de la Espriella aseguró estar segundo en las encuestas pese a lo que describe como un bloqueo sistemático del establecimiento político colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa

“He aclarado perfectamente que a mí lo que me gusta de esa coalición de Paloma, lo único que me gusta, es el presidente Uribe, porque el presidente Uribe nunca ha sido un politiquero, es un patriota”, afirmó.

Y añadió: “No me vas a comparar a Álvaro Uribe con el doctor Galán o con el doctor Cárdenas o con el doctor Pinzón, el doctor Luna, el doctor Aníbal Gaviria. El presidente Uribe es un patriota. Son dos cosas diferentes”, dijo.

Sobre el comunicado publicado por Uribe durante la madrugada de este 20 de marzo en respaldo a Valencia, De la Espriella restó dramatismo a la situación: “Yo tengo una relación muy fluida con el presidente Uribe y muy cercana. Lo respeto, lo quiero y lo admiro profundamente. Él tiene su partido, él está vendiendo su panela, yo estoy vendiendo la mía. No hay que meter aquí una pelea que no existe”.

Álvaro Uribe pidió a la militancia del Centro Democrático difundir los valores de Paloma Valencia, horas antes de que De la Espriella defendiera públicamente su cercanía con el expresidente.- crédito @AlvaroUriVel / X

Durante la entrevista también se abordó las contradicciones internas de su discurso. Cuando los periodistas señalaron que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo —exministro de Hacienda de Iván Duque—, habría sido parte del mismo establecimiento que critica, De la Espriella respondió diferenciando entre técnicos y políticos: “El doctor José Manuel Restrepo es un académico, es un técnico. Él no llegó ahí por político, él salió de un salón de clases para un ministerio. Eso no puede ser considerado como malo”.

Y fue más lejos: “Si Dios lo dispone, yo bajo tranquilo al sepulcro, porque la función de un vicepresidente es asumir las funciones del presidente en caso de que este falte. José Manuel Restrepo tiene todas las calidades para dirigir el país”.

De la Espriella dijo estar ubicado en el segundo lugar de las encuestas, aunque no precisó cuáles, y descartó que Iván Cepeda pueda ganar en primera vuelta. Frente a la posibilidad de una eventual segunda vuelta junto a Paloma Valencia, señaló: “Paloma y yo tendremos que encontrarnos en la segunda vuelta sí o sí. Paloma es excepcional, una mujer muy berraca y valiente. Yo a Paloma la tendría en el gabinete”.