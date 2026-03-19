Vocalista de Alkilados acusó a Shakira y Carlos Vives de afectar la promoción de una canción y provocar pérdidas millonarias: “Estábamos listos”

Alkilados revela que su canción 'La Bicicleta' quedó opacada por el éxito de Carlos Vives y Shakira - crédito montaje cortesía Agencia Jaque - @shakira/ Facebook

La agrupación Alkilados, reconocida por éxitos en la escena pop urbana, compartió recientemente uno de los episodios más agridulces de su carrera.

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, los integrantes revelaron cómo una de sus canciones, que consideraban con potencial para convertirse en un éxito internacional, quedó relegada en la industria musical por la coincidencia con un lanzamiento exitoso de Carlos Vives y Shakira en 2016.

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La banda explicó que su sencillo, también titulado La Bicicleta, estaba listo para ver la luz con una fuerte campaña de expectativa en redes sociales.

“El gran dolor de nosotros se llama La Bicicleta; estábamos en un gran momento, era un buen sencillo, acabábamos de firmar con la disquera, estábamos listos y Shakira y Carlos se dieron cuenta de que teníamos ese sencillo y adelantaron el lanzamiento”, dijo Juan David Gálvez, cantante de Alkilados.

El cantante aseguró que en ese momento, el tema de Vives y Shakira aún no llevaba ese nombre: “La de ellos no se llamaba ni siquiera La Bicicleta, se llamaba Vallenato Desesperado en ese momento y Shakira le quiso cambiar el nombre”, relató el cantante para La Kalle.

La estrategia de promoción de Alkilados, que incluía adelantos y publicaciones sobre su nuevo material, alertó a los equipos de los dos artistas globales, según detalló Galvez. Tras percatarse de la coincidencia de títulos, el equipo de Vives y Shakira decidió adelantar la fecha de lanzamiento de su sencillo, dejando a Alkilados en una posición complicada para competir en visibilidad.

“En ese momento Alkilados estaba pegado, pero no como para pararnos al lado del video de Shakira y Carlos”, añadió y recordó que en entrevistas confundían ambos lanzamientos. “Eso se volvió un tema, porque nos decían que si era la misma de Carlos Vives, eso desvió la discusión y opacó todo, y el video nos costó un billetal”, reveló.

A pesar de no escatimar en inversión —contrataron al director Nuno Gómez y grabaron el videoclip en Venezuela durante una semana—, la banda admitió que el esfuerzo se vio opacado por el fenómeno mediático de los samarios. “Solo el fee del video costó 25,000 dólares (73 millones de pesos en 2016)... Sumando los costos de llevar a toda la banda, hoteles y gastos operativos, ese video nos costó por ahí 30,000 o 35,000 dólares (100 millones de pesos en 2016)”, detallaron sobre la producción del video.

Finalmente, los músicos calificaron la inversión como una “inversión para la canequita”, aceptando la dificultad de competir mediáticamente con dos íconos de la música latina. La experiencia, aunque frustrante, les dejó una anécdota sobre las complejidades y el azar en la industria musical.