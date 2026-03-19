Abuelita se hizo viral por video en las atracciones del Parque del Café en compañía de sus nietas: “Si ella pudo ¿por qué yo no?"

El asombro se apoderó de miles en redes sociales tras la publicación de unos videos en los que una abuela afronta sin miedo las atracciones más exigentes del Parque Nacional del Café, demostrando que la valentía y las ganas de disfrutar no entienden de límites ni de edad - lmcho0522 / TikTok

Una familia vivió un momento memorable en el Parque del Café, ubicado en Montenegro, Quindío. Allí una abuela se robó la atención de los asistentes.

En una secuencia de videos difundidos en TikTok por lmcho0522, la mujer aparece disfrutando distintas atracciones junto a sus nietos, destacando por su tranquilidad y alegría mientras otros visitantes gritan.

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En uno de los clips más destacados, después de bajar de la montaña rusa El Kráter, la nieta contó: “Me desmayé tres veces en eso”, mientras una voz preguntó: “¿Qué fue?”. La abuela, llena de energía, comentó: “Ay ole, es que eso se le voltea la cabeza a uno así”. Su nieta agregó divertida: “No, y yo acá estaba herniada viéndola allá. Ay, yo: ‘Ay, mi abuela va a caer de allá’”.

La abuela continuó participando en otras atracciones, como “La Cumbre”, la torre de caída libre más alta de Colombia, donde nuevamente sorprendió por su serenidad. Al preguntarle si también se desmayó, ella respondió entre risas: “Yo no ¿Ah?”.

Una abuela desafiante de las alturas se ha convertido en sensación en redes sociales tras ser grabada disfrutando de las atracciones más vertiginosas del Parque del Café - crédito lmcho0522 / TikTok

En redes sociales las personas han expresado admiración por la mujer, destacando su valentía y buen humor. Entre los comentarios, se leen frases como: “Que humillada me acaban de dar”, “Una abuela terreneitor”, y “Como le va tener miedo doña Eunice a las alturas si siempre ha sido una dura para eso, recuerdo cuando hacía descenso por el puente del rio la vieja”. El asombro y la admiración por la actitud de la mujer se mezclan con la sorpresa de quienes, incluso más jóvenes, no se atreven a tanto.

Otros usuarios se preguntan “Si ella pudo porque yo no?!!”, mientras celebran la energía y el ánimo de la protagonista: “Muy tierna jajajja tiene más verraquera que yo y más animo”. Las redes se llenan de respeto: “Me imagino a la doña en su juventud, mis respetos oye”. No faltan comentarios que contrastan distintas experiencias en el parque: “Pero esa niña como se va a desmayar 3 veces si eso dura como 30 seg” y “Yo me subí con mi hija y pensé que me iba a infartar y la señora tan tranquila”.

En otro video, la misma mujer aparece en la Torre Cumbre, una de las atracciones más altas del parque. Allí, los visitantes ascienden hasta 38 metros y pueden observar el paisaje cafetero desde las alturas. Tras alcanzar la cima, los pasajeros descienden con rapidez y suben nuevamente.

Durante la grabación, la abuela saluda sonriente a la cámara, mientras su nieta, visiblemente tensa, se aferra con fuerza a la estructura. Los usuarios no tardaron en bromear sobre la actitud de la mujer: “A esa edad son rebeldes”.

La imagen de una mujer mayor sonriente recorriendo en teleférico el Parque del Café, mientras tranquiliza a su nieta asustada, ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales - crédito lmcho0522 / TikTok

La jornada no terminó allí. Compartió momentos con sus nietas en la rueda panorámica y en los teleféricos. En estas atracciones, la abuela aprovechó para bromear y tranquilizar a su nieta, quien ya había sufrido un desmayo en la montaña rusa. La complicidad entre generaciones se hizo evidente en cada experiencia del parque.

El Parque del Café nació en 1995, fruto de una iniciativa conjunta de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. Su propósito iba más allá de ofrecer diversión: se pensó como un espacio para vivir la tradición cafetera y fortalecer el vínculo intergeneracional.

Ese mismo año, se inauguró la Torre Mirador, un diseño del arquitecto Simón Vélez. La estructura, de 18 metros y hecha de guadua, abarco y mangle, se convirtió rápidamente en uno de los lugares más fotografiados del Quindío por su singularidad y vistas panorámicas.

En los videos se puede observar a la mujer disfrutar de varias atracciones mecánicas - crédito lmcho0522 / TikTok

El Teleférico Plaza fue otra de las primeras atracciones, pensada para contemplar el Eje Cafetero desde el aire y facilitar el acceso a distintas zonas del parque. En paralelo, se abrió el Museo Interactivo del Café, donde el aroma, la historia y el conocimiento sobre el café se conjugan en una experiencia sensorial única para los visitantes.