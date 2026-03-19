Tres miembros de una familia, incluido un menor de 15 años, fueron asesinados en Pitalito, Huila

Hombres armados llegaron hasta el lugar donde estaban las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte. - crédito Colprensa

Tres integrantes de una misma familia, incluido un menor de 15 años, fueron asesinados en la noche de este miércoles 18 de marzo en la vereda El Mirador, ubicada en zona rural del municipio de Pitalito, en el departamento del Huila.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por Blu Radio, hombres armados llegaron hasta una vivienda donde se encontraban las víctimas y abrieron fuego sin mediar palabra, en un ataque que ha sido catalogado por las autoridades como un hecho de sicariato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, confirmó lo ocurrido y entregó detalles del ataque: “debo mencionar un hecho lamentable de sicariato en el sector de la vereda El Mirador, corregimiento de La Laguna, donde tres personas se encontraban fuera de una vivienda cuando hombres armados llegaron y dispararon contra ellos”, indicó el mandatario local según el medio ya mencionado.

El funcionario también explicó que entre las víctimas se encontraba un adolescente que no residía en el lugar.“Entre las víctimas había un menor de edad que había llegado a lavar una moto junto a las otras dos personas”, precisó.

Las víctimas fueron identificadas como Fabián Piamba, de 25 años; Cristian Anacona, de 18; y Alexis Piamba, de 15 años. Tras el ataque, habitantes del sector intentaron auxiliarlos y los trasladaron de urgencia al hospital de Pitalito. Sin embargo, los tres fallecieron debido a la gravedad de las heridas causadas por impactos de arma de fuego.

La Policía y la Fiscalía adelantan operativos para ubicar a los responsables. - crédito Colprensa

Investigación en curso

Tras conocerse la masacre, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para intentar dar con los responsables. La Policía Nacional, junto con unidades de la Sijín y la Seccional de Inteligencia, trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo sucedido.

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila, aseguró que ya se adelantan acciones concretas. “Se encuentra adelantando todas las actividades operativas, investigativas y de control pertinentes para ubicar a los responsables y esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho”, afirmó.

Por ahora, no se han establecido los móviles del crimen, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo posibles ajustes de cuentas o disputas entre estructuras criminales que operan en la región.

Las cifras de homicidios en Pitalito han aumentado en lo corrido del año. - crédito Colprensa

Aumento de la violencia en el sur del Huila

Este triple homicidio se suma a una tendencia en el municipio de Pitalito. De acuerdo con Blu Radio, en lo corrido del año ya se han registrado 18 homicidios, ocho más que en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia un incremento en los índices de violencia.

Un antecedente reciente: ola de asesinatos en Suaza

Hace apenas unas semanas, el departamento del Huila fue escenario de otra escalada violenta. En el municipio de Suaza, cuatro personas fueron asesinadas en un lapso de seis horas, en ataques perpetrados en distintos puntos de la localidad.

El primer caso ocurrió en la vereda El Líbano, donde dos hombres armados irrumpieron en un billar y asesinaron a dos personas. Posteriormente, otros dos homicidios se registraron en el centro poblado Gallardo donde un hombre fue atacado dentro de una panadería y otro fue hallado sin vida en un cafetal, ambos con impactos de arma de fuego.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital, pero fallecieron por la gravedad de las heridas. - crédito Colprensa

Estos hechos generaron pánico entre los habitantes de la zona, especialmente porque los ataques ocurrieron en lugares públicos y en diferentes momentos del día.

Aunque las autoridades han señalado que aún no se conocen las causas de estos homicidios, sí han advertido sobre la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas rurales del departamento, lo que podría estar relacionado con el aumento de la violencia.