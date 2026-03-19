“Todas eran muertes evitables”: Bogotá registra aumento del 21 % en fallecidos por accidentes viales

Accidentes en motocicleta en Bogotá | Imagen de Archivo

Bogotá registró un aumento del 21 % en las muertes por siniestros viales en lo corrido de 2026, con un total de 133 fallecidos entre el 1 de enero y el 18 de marzo, según información publicada por Semana. La situación encendió las alertas en las autoridades de movilidad.

El hecho más reciente que agravó la preocupación ocurrió en un solo día, cuando siete personas murieron en accidentes de tránsito, de acuerdo con ese medio de comunicación, lo que llevó a la Secretaría de Movilidad a calificar estos casos como tragedias evitables.

Las motocicletas encabezan las estadísticas de mortalidad, con un incremento superior al 60 % frente al año anterior, consolidándose como el actor vial más afectado en la capital.

Accidentes de motocicleta en Bogotá - crédito Sec. Movilidad

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Motociclistas, el grupo más vulnerable

El análisis de las cifras evidencia que los motociclistas concentran el 44 % de las víctimas fatales, seguidos por peatones con el 38 % y ciclistas con el 15 %, lo que confirma que los actores viales más expuestos son quienes tienen menor protección en las vías. Este patrón no solo refleja una tendencia estadística, sino también una problemática estructural en la movilidad de la ciudad, donde la interacción entre distintos tipos de vehículos genera altos niveles de riesgo.

El incremento en la mortalidad de motociclistas, que supera el 60 %, está asociado a múltiples factores, entre ellos siniestros con vehículos de carga, automóviles particulares, choques contra objetos fijos y caídas. Además, su participación en el 60 % de las fatalidades de peatones y ciclistas evidencia un impacto transversal en la seguridad vial, ya que no solo son víctimas, sino también protagonistas en accidentes que involucran a otros actores vulnerables.

Los operativos buscan fortalecer la cultura ciudadana y la seguridad vial en Bogotá - crédito @SectorMovilidad/ X

Una crisis de salud pública

La Secretaría de Movilidad advirtió que la siniestralidad vial debe entenderse como una crisis de salud pública que afecta a toda la sociedad. Este enfoque implica que no se trata únicamente de un problema de tránsito, sino de un fenómeno que genera consecuencias sociales, económicas y familiares de gran impacto, especialmente cuando las víctimas pertenecen a población en edad productiva.

El aumento del 21 % en las muertes durante 2026 refleja un deterioro en las condiciones de seguridad vial que, pese a los esfuerzos institucionales, no ha logrado contener la tendencia. Aunque en 2025 se registró una reducción del 3,8 % en la siniestralidad fatal, las autoridades reconocen que estos avances no son sostenibles sin cambios en el comportamiento de los ciudadanos.

Medidas y limitaciones institucionales

Desde la Secretaría se han implementado acciones de control, mejoras en infraestructura y estrategias pedagógicas orientadas a reducir el riesgo en las vías. Estas intervenciones buscan incidir tanto en las condiciones físicas de la movilidad como en la conducta de los actores viales, especialmente en el cumplimiento de normas básicas.

Sin embargo, las autoridades han insistido en que estas medidas tienen un alcance limitado si no existe corresponsabilidad ciudadana. El respeto por las normas de tránsito, la reducción de la velocidad y la conducción responsable son factores determinantes que no pueden ser reemplazados únicamente por controles o sanciones.

Recomendaciones en temporada crítica

El contexto actual adquiere mayor relevancia debido a la proximidad de fechas consideradas de alto riesgo, como el puente festivo de San José y la Semana Santa. Históricamente, estos periodos registran un aumento en la movilidad y, con ello, en la probabilidad de accidentes.

Entre las principales recomendaciones de la Secretaría se encuentran no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Estas acciones, aunque básicas, son consideradas determinantes para prevenir siniestros y reducir la mortalidad.

Panorama nacional también en aumento

El comportamiento de la accidentalidad no es exclusivo de Bogotá. A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó un incremento del 3,44 % en los siniestros durante el primer mes de 2026, lo que confirma una tendencia creciente en el país.

En este mismo periodo, los accidentes que involucraron motocicletas pasaron de 365 en 2025 a 456 en 2026, lo que representa un aumento del 24,93 %. Estas cifras refuerzan la necesidad de focalizar estrategias en este tipo de vehículos, que concentran una proporción significativa de los incidentes.

Un llamado urgente a la corresponsabilidad

Las autoridades reiteraron que cada decisión en la vía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El aumento de la siniestralidad y la concentración de víctimas en actores vulnerables evidencian la urgencia de adoptar comportamientos más responsables.

En este escenario, la seguridad vial no depende únicamente de políticas públicas o controles institucionales, sino de la conducta diaria de millones de ciudadanos que comparten las vías. La reducción de accidentes, según la Secretaría, requiere un compromiso colectivo que permita revertir una tendencia que hoy genera preocupación en la capital y en todo el país.