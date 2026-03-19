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Reaparece video en el que el prometido de Alexa Torrex le advierte que sería infidelidad si se besa con alguien en ‘La casa de los famosos’: “No los obligan”

Tras el beso de Alexa con Tebi Bernal en el ‘reality’, se viralizó un video de hace un par de meses donde su prometido afirma que para él ese acto significaría el fin de la relación

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Un video revela que Jhorman
Un video revela que Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, consideraba que un beso en un reality sería infidelidad, justo después de que la cantante se besara con Tebi Bernal - crédito @jhormantol/ Instagram

Un video que circula en redes sociales ha puesto en el centro del debate la postura de Jhorman Toloza, prometido de la cantante Alexa Torrex, sobre la posibilidad de que ella se besara con otro participante dentro de La casa de los famosos.

La grabación, que corresponde a una conversación previa al ingreso de Alexa al reality show, revela opiniones contundentes y ha generado una ola de reacciones entre los usuarios.

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En las imágenes se observa a Alexa Torrex planteando a su pareja el escenario de tener que besar a alguien durante una prueba dentro del programa.

La artista pregunta directamente a Jhorman qué pensaría si esa situación se hiciera realidad, a lo que él responde con seriedad: “Nadie está obligado a hacerlo, Allá no los obligan”. Alexa, buscando profundizar en el tema, le consulta si consideraría ese acto una infidelidad y cómo reaccionaría ante esa posibilidad. La respuesta de Jhorman fue clara y rotunda: para él, el beso sí sería una infidelidad y, en ese caso, la relación terminaría.

Tras el beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en el programa, se viralizó una conversación previa en la que Jhorman aseguraba que ese acto pondría fin a su relación - crédito @ahilesdejo/ TikTok

La reacción de Alexa ante la postura de su prometido fue de sorpresa, algo que quedó reflejado en su expresión durante la charla. El video, al salir a la luz después de que se popularizara el “shippeo” entre Alexa Torrex y el participante Tebi Bernal dentro del reality, ha sido motivo de comentarios y bromas en distintas plataformas digitales.

Algunos usuarios han señalado la aparente incoherencia de Jhorman, ya que en varias ocasiones recientes aseguró públicamente que confiaba en Alexa y que la apoyaría durante su participación en el programa.

Ahora, tras la publicación del video, muchos internautas consideran que la postura del prometido de la cantante no ha sido consistente. Comentarios como “Vengo del futuro, pero según ya estaba hablado, jajaja” y “Pero obvio ella ya lo había hablado con él; ahí están las pruebas” reflejan el tono de las reacciones.

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