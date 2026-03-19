Periodista indígena elegida como senadora por el Pacto Histórico arremetió contra Álvaro Uribe: “No podemos elegir a un verdugo”

Las declaraciones de Sandra Chindoy al expresidente Álvaro Uribe Vélez se dieron por cuenta de la movilización que se presentó el 16 de marzo en el sector empresarial de La Alpujarra, ubicada en el centro de Medellín - créditos Sergio Acero/Reuters | @sandra_chindoy/IG

La movilización y bloqueos protagonizados por la minga indígena en Medellín, Antioquia, ocurridos el 16 de marzo en el sector de La Alpujarra, generó un intenso debate nacional sobre el derecho a la protesta y la relación entre el movimiento indígena y la presunta instrumentalización de estas comunidades por parte de algunos sectores políticos.

El episodio, en el que decenas de miembros de comunidades bloquearon temporalmente el centro administrativo de la capital de Antioquia, fue criticado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en declaraciones que se difundieron en redes sociales la mañana del miércoles 19 de marzo, y las pronunció durante un acto de campaña presidencial de Paloma Valencia (Centro Democrático).

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“Quiero hacer un llamado. Una cosa es la base indígena, porque los manipulan. ¿Por qué los hicieron venir aquí? ¿Por qué pusieron a correr ese riesgo a los niños? Innecesario. ¿Quién los financió? Pero acaba de dar David Toledo unas cifras”, destacó en su mención el expresidente, y añadió: “la minga no necesitaba venir, cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono”.

La recién elegida senadora y periodista indígena Sandra Chindoy utilizó su cuenta de Instagram para contestar al expresidente Uribe. La comunicadora, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos originarios, señaló al exmandatario de “hacer campaña con el cuento de la seguridad democrática, pero esta vez atacando y estigmatizando a la minga indígena”.

Según la senadora, que fue la única de su gremio en lograr un escaño en el Congreso, las declaraciones del expresidente no solo afectan a las comunidades movilizadas, sino que representan un riesgo para el conjunto de la ciudadanía colombiana.

“Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el propio Álvaro Uribe Vélez que hoy quiere gobernar nuevamente, pero en un cuerpo ajeno, es decir, a través de Paloma Valencia. Y esto debe poner en alerta no solo a las comunidades indígenas, sino a toda la ciudadanía en Colombia”, sostuvo en su mensaje.

El mismo miércoles 18 de marzo que se conocieron las declaraciones del expresidente Uribe, Chindoy le contestó al dirigente político antioqueño - crédito @sandra_chindoy/IG

El trasfondo de la polémica se encuentra en las palabras que Uribe pronunció tras los bloqueos. El exmandatario afirmó que la movilización de la minga, que paralizó durante varias horas las actividades en la Gobernación de Antioquia, “no era necesaria”.

Según su perspectiva, los líderes indígenas pudieron haber gestionado sus reclamos “por teléfono”, evitando así la exposición de niños y jóvenes a los riesgos de una protesta masiva.

Asimismo, y como parte de lo ocurrido en esos días que mantuvieron en alerta a las autoridades en Medellín, se conocieron denuncias en las que se señaló al Pacto Histórico de instrumentalizar a la minga, en un momento nada propicio para la coalición cuyo candidato presidencial es Iván Cepeda.

Todo porque esto se presentó justo después de que más de 20 miembros de la Asamblea Departamental de Antioquia declararan persona no grata a Cepeda por sus polémicas declaraciones contra del departamento.

Además, las suspicacias crecen, puesto que no se ha revelado de dónde sacaron el dinero para que los indígenas viajaran en ese preciso día. Para ejemplificar la situación, hasta uno de los indígenas, cuando fue entrevistado, respondió que no sabía por qué estaban en Medellín, y que “seguían órdenes”.

Por todo lo anterior, Uribe sugirió que la concentración indígena habría sido utilizada políticamente por candidatos con miras a las elecciones presidenciales de 2026, y pidió que se esclareciera quién financió el viaje de las comunidades hasta Medellín.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) respondió que la protesta fue un acto pacífico, orientado exclusivamente a exigir respuestas sobre salud, educación y atención a la infancia, y se desmarcó de cualquier vinculación partidista.

“No vinimos a atropellar, estamos en un espacio pacífico, solamente queremos que nos escuchen, que nos resuelvan las necesidades de las comunidades indígenas, que nos den salida a las problemáticas”, afirmó Johnatan Tobón, consejero de la OIA.

La comunicadora y presentadora se refirió a las declaraciones que brindó el expresidente colombiano por cuenta de las protestas por parte de la minga indígena en el sector de La Alpujarra, en Medellín, el 16 de marzo de 2026 - crédito @sandra_chindoy/IG

Asimismo, Chindoy en su pronunciamiento denunció la criminalización de la protesta y el posible uso de la fuerza pública y grupos civiles en contra de los manifestantes indígenas.

“La minga indígena sí puede salir a manifestarse, pero en silencio, calladita y por los andenes. Donde se nos ocurra pararnos en las vías va a haber represión de la fuerza pública, violación a nuestros derechos humanos, violación a nuestro derecho a manifestarnos en el espacio público. Pero también lo que va a haber, son esos grupos de protección cívica, como le llama a los señores sinvergüenzas como Andrés ”Gury" (Rodríguez, concejal de Medellín) que salen con bates en la mano para amenazar y amedrentar a la gente que sale a manifestarse. Es decir, va a haber grupos paramilitares urbanos”, advirtió la senadora.

En su mensaje, Chindoy hizo un llamado a la unidad del movimiento indígena y pidió a los líderes de los pueblos originarios que rechacen “esta que es una amenaza frontal hacia el derecho a la manifestación, pero también que hoy pone en riesgo a los líderes de la guardia indígena de la minga, que han hecho una serie de procesos organizativos políticos y que gracias a ellos se han restituido nuestros derechos como comunidades indígenas”.

El exjefe de Estado exigió respuestas sobre la financiación a la minga - crédito suministrado infobae

La periodista insistió en que “no podemos ponerle votos a la derecha que hoy desde ya está anunciando que va a tener para nosotros represión, persecución, estigmatización y violación a nuestros derechos humanos”.

Al final, y de manera vehemente, ella sentenció: “Ni un voto para el verdugo de Álvaro Uribe Vélez que hoy quiere gobernar con Paloma Valencia”.