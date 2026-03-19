María Fernanda Cabal estalló contra Gustavo Petro: lo llamó “mitómano” y pidió que fuera sometido a un tratamiento médico

María Fernanda Cabal se fue en contra del presidente Petro por sus declaraciones que fueron señaladas de fraudulentas - crédito Andrea Puentes /Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal no dudó en arremeter contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este afirmara que 27 personas habían muerto en un bombardeo ecuatoriano en la frontera con Colombia, datos que fueron desmentidos.

Cabal, conocida por su férrea postura contra el Gobierno actual y que atraviesa por una ruptura con su partido político Centro Democrático, calificó al presidente de “mitómano” y sugirió que debería recibir tratamiento médico.

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El conflicto comenzó cuando Petro, en medio de las tensiones con Ecuador, al denunciar que “hay 27 cuerpos calcinados”, al señalar que la versión oficial de Ecuador sobre los hechos no era “creíble”. Según el jefe de Estado, las víctimas eran familias colombianas que habían decidido sustituir sus cultivos ilegales de coca por otros legales.

La polémica por los 27 cuerpos calcinados que Petro denunció como resultado de un bombardeo se intensificó - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, las declaraciones del presidente fueron rápidamente desmentidas, ya que Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, aseguró que no existían pruebas de un bombardeo que causara esa cantidad de muertes.

De acuerdo con el funcionario, los informes de su entidad solo hablaban de un incendio ocurrido hace dos meses en un laboratorio de producción de cocaína en el departamento de Nariño, donde murieron 14 personas, no 27.

“Nosotros no tenemos información sobre 27 muertes”, declaró Cortés en una entrevista con La FM, al aclarar que las víctimas del incendio eran hombres de entre 20 y 45 años. El director de Medicina Legal también precisó que no se trataba de un bombardeo, sino de un accidente relacionado con un laboratorio de narcóticos.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, dejó claro que las 14 muertes ocurridas en Nariño no fueron causadas por un ataque aéreo, como afirmó Petro - crédito Medicina Legal

La contradicción entre las afirmaciones del presidente y la versión oficial no pasó desapercibida para los opositores de Petro. Cabal, que es una de las voces más críticas de su administración, fue tajante al reaccionar.

En su cuenta de la red social X, la congresista escribió: “Ya lo he dicho antes. Petro debería estar sometido a tratamiento médico y no ‘desgobernando’ a Colombia. ¡Es mitómano!”.

Para la senadora, las declaraciones del presidente eran un reflejo de su falta de seriedad y responsabilidad al frente del país. Según la congresista, Petro se caracterizó por emitir constantemente afirmaciones sin fundamento, lo que, a su juicio, debilitó la confianza de los colombianos en su Gobierno.

La polémica por los 27 cuerpos calcinados que Petro denunció como resultado de un bombardeo se intensificó - crédito @petrogustavo/X

Tensiones entre Colombia y Ecuador aumentan tras denuncia de 27 cuerpos calcinados en la frontera

El incendio, que tuvo lugar el 22 de enero en la vereda Inda Zabaleta, municipio de Llorente (Colombia), dejó 14 víctimas, todas adultas y masculinas.

De ellas, cinco fueron identificadas por dactiloscopia y muestras genéticas, mientras que el resto de los cuerpos sufrió quemaduras graves. El informe de Medicina Legal aclara que las muertes no fueron causadas por un bombardeo, sino por un incendio en un laboratorio de cocaína, lo cual fue confirmado por las autoridades judiciales.

Según Ariel Emilio Cortés, en el área de Nariño no se registró ningún otro cuerpo relacionado con un bombardeo; además, se confirmó que los cadáveres pertenecen a personas que habían recibido atención médica antes de morir, y no presentan heridas de armas o explosivos.

Las Fuerzas Militares están al tanto de los conflictos en la frontera en Ecuador y Colombia - crédito Ejército

Esta información contradice la declaración de Petro, que compartió en sus redes sociales que las muertes fueron resultado de un ataque aéreo ecuatoriano. La confusión se vio amplificada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que también precisó que las investigaciones sobre las muertes en la frontera aún estaban en curso.

En cuanto a la bomba encontrada en la zona selvática en la frontera, Colombia y Ecuador acordaron establecer una comisión binacional para esclarecer cómo llegó el artefacto al lugar y si fue utilizado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Este conflicto aumentó la tensión diplomática entre los dos países, mientras el Gobierno colombiano intenta verificar los hechos y esclarecer la situación; las autoridades de Medicina Legal confirmaron que los 14 cuerpos registrados son la totalidad de las víctimas de quemaduras en la zona fronteriza hasta la fecha, pues no hay indicios de otras muertes relacionadas con bombardeos.