María Fernanda Cabal arremetió contra Fecode por anuncio de paro nacional: “Con razón la crisis en la educación”

La senadora cuestionó las marchas de Fecode - crédito Fernando Vergara/AP Foto / María Fernanda Cabal/Facebook

La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a un paro nacional de 24 horas del magisterio para el 15 de abril de 2026. Esta acción busca llamar la atención sobre las fallas estructurales en el sistema de salud que afecta a los docentes y hacer presión para que se respete el acuerdo vigente y se atiendan reclamos históricos del sector.

La decisión incluye el respaldo político a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y el llamado a fortalecer la unidad de los sectores progresistas, en un momento de tensión con las autoridades de salud y educación, según informó la propia Fecode a través de sus redes.

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La Junta Nacional, que sesionó los días 16 y 17 de marzo de 2026, detalló las razones de la jornada de protesta en una comunicación oficial. Entre los puntos que diferencian esta convocatoria se encuentra la exigencia directa a la Fiduprevisora y al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para que respalden acciones que estabilicen el modelo de salud de los maestros, un modelo que, afirman, padece problemas como la “falta de medicamentos, dificultades en la asignación de citas, la no transcripción de incapacidades y la suspensión de tratamientos”, según la información difundida por Fecode en sus canales institucionales.

En este contexto, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, cuestionó la decisión del gremio de maestros de protestar contra las medidas impulsadas por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

La senadora del Centro Democrático cuestionó el anuncio del gremio de educadores de votar por Iván Cepeda, que resultaría peor, según ella, que el exM-19 - crédito @MariaFdaCabal/X

Según consideraciones de la congresista, los anuncios de Fecode son incongruentes, porque rechazan la administración actual, pero apoyan la candidatura de Iván Cepeda que busca continuar con el proyecto político del jefe de Estado y tomar medidas más radicales.

“Este caso de FECODE es digno de estudio científico. Protestan contra Petro porque les destruyó el sistema de salud, pero anuncian que votarán por Cepeda que resultaría peor que el exM-19. Con razón la crisis en la calidad de la educación”, escribió Cabal en su cuenta de X.

Las razones de Fecode para marchar

Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El gremio de educadores, además del reclamo por la atención en salud, exige la defensa del Acuerdo 003 de 2024 y la protección del presupuesto asignado al Fomag, solicitando expresamente a las entidades prestadoras que eviten la suspensión injustificada de servicios. Lo anterior, “pone en riesgo la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios”, de acuerdo con la declaración de Fecode en sus redes.

Fecode subrayó la necesidad de que la Fiduprevisora cumpla y respalde todas las acciones necesarias para la mejora del sistema. Dentro de los compromisos clave figura la formación de una mesa técnica permanente para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la sociedad fiduciaria, las filiales sindicales y Fecode sobre la atención en salud de los maestros.

La movilización de Fecode en Bogotá busca mejoras en los salarios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En materia laboral, los docentes urgen la pronta expedición de los decretos salariales y el pago oportuno de prestaciones sociales y económicas, especialmente la prima de mitad de año. El sindicato denuncia también que numerosas Entidades Territoriales Certificadas han negado garantías gremiales, restringiendo derechos reconocidos a nivel nacional.

El paro nacional del 15 de abril de 2026 surge como respuesta colectiva a estos reclamos, articulando la defensa del presupuesto y los acuerdos con la presión para obtener mejoras concretas en la atención en salud, condiciones laborales y el respeto a los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional.

La convocatoria se fundamenta en la persistencia de prácticas administrativas que, desde la óptica del gremio docente, vulneran derechos mínimos y afectan a un amplio sector de trabajadores de la educación, de acuerdo con el balance presentado por Fecode al cierre de su Junta Nacional.