La historia de Yeison Jiménez sería llevada a la televisión tras su fallecimiento: esta es la millonada que costaría

El Canal RCN estaría preparando una bionovela sobre Yeison Jiménez, icono de la música popular colombiana, en plena negociación de derechos - crédito Wilder Forero/Colprensa

La biografía de Yeison Jiménez, referente de la música popular en Colombia, estaría a punto de llegar a la televisión.

Según información difundida por el medio La Corona TV de Citytv, la historia del cantante que saltó de la plaza de abastos de Manzanares, Caldas, al reconocimiento nacional e internacional, estaría siendo negociada para convertirse en una bionovela producida y transmitida por el Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este proyecto busca capitalizar tanto el impacto popular de Jiménez como las repercusiones que dejó su fallecimiento, y se enfrenta desde ya a diferencias económicas internas y desafíos creativos.

El proceso de negociación por los derechos de la vida y obra de Yeison Jiménez ha alcanzado cifras inusuales para el mercado televisivo nacional.

La millonaria cifra de 2.500 a 3.000 millones de pesos destaca el valor comercial para adquirir la historia de Yeison Jiménez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con versiones recogidas en La Corona TV, el acuerdo rondaría entre $2.500 y $3.000 millones, una suma respaldada por el interés comercial que mantiene vigente el legado del artista.

Este número, aunque no ha sido confirmado oficialmente ni por el Canal RCN ni por la familia, pone en perspectiva la magnitud del fenómeno musical en torno a Jiménez y lo separa de producciones biográficas anteriores.

La transacción, a diferencia de otras bionovelas colombianas, estaría siendo gestionada directamente con el círculo cercano y el equipo profesional de Jiménez, reflejando un modelo de negociación distinto al de biografías póstumas en las que los familiares suelen asumir el control total.

Esta particularidad ha generado diferencias internas respecto al reparto de las millonarias ganancias, una controversia señalada por La Corona TV como uno de los puntos centrales en las discusiones actuales por los derechos de la bioserie.

Las recientes biografías televisivas influyen sobre la apuesta de Canal RCN por la vida y trayectoria de Yeison Jiménez - crédito @lacoronatv/Instagram

“Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque una cosa fue autorizar la bioserie… y otra muy distinta es ponerse de acuerdo cómo se reparte ese dinero. Fuentes cercanas aseguran que persisten diferencias entre personas del entorno del artista, lo que habría generado tensiones internas en medio del proceso", dice una publicación en Instagram hecha por La Corona TV.

El interés del Canal RCN por narrar la vida de Yeison Jiménez responde a un fenómeno probado: la audiencia masiva que han alcanzado biografías televisivas recientes como las basadas en las trayectorias de Diomedes Díaz, Marbelle, Joe Arroyo, Arelys Henao, Darío Gómez, entre otras.

En ese contexto, la historia del “Aventurero” —el joven que vendía aguacates en Bogotá antes de triunfar en las listas de Billboard— ofrece todos los elementos para captar al público tanto joven como adulto. Su relato de superación, éxito empresarial y drama personal están considerados activos narrativos claves.

A pesar del entusiasmo anticipado en el sector del entretenimiento, la preproducción de la bioserie enfrenta ya complejidades. Existen tensiones documentadas en relación con la “distribución de los beneficios económicos y la forma en que se abordarán ciertos pasajes de la vida del cantante”, según precisan fuentes allegadas al entorno del artista y citadas por La Corona TV.

No obstante, el desarrollo de libretos estaría avanzando: el equipo creativo estaría ya en fase de estructuración del guion, con el objetivo de encontrar el equilibrio entre el respeto por los hechos y el ritmo narrativo propio de la televisión.

La vigencia del legado de Yeison Jiménez sigue manifestándose fuera de los estudios. La música del artista continúa reuniendo multitud de seguidores en homenajes y conciertos tributarios.

La preproducción de la novela sobre Yeison Jiménez enfrenta tensiones por la distribución de beneficios y la interpretación de su historia - crédito Paola España/Colprensa

Uno de los eventos más recientes, realizado en Ibagué con la participación de la cantante Francy, registró un lleno total, evidencia concreta del fervor que la figura de Jiménez mantiene entre el público tras su muerte.

El caso de Yeison Jiménez, cuya vida pasó de la informalidad laboral en la Central de Abastos hasta el reconocimiento artístico internacional, sintetiza un fenómeno musical y social que parece desplazarse con fluidez del escenario a la novela.

Con una negociación millonaria aún sin resolver y un equipo creativo ante el reto de traducir vida real en relato audiovisual, el nombre del cantante sigue siendo argumento tanto para la pantalla chica como para titulares y audiencias.