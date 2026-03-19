Colombia

La historia de Yeison Jiménez sería llevada a la televisión tras su fallecimiento: esta es la millonada que costaría

Las diferencias entre allegados al cantante y el equipo responsable de la bioserie influirían en el desarrollo del guion, mientras continúa la presencia de la obra de Jiménez en homenajes y eventos musicales a nivel nacional

Guardar
El Canal RCN estaría preparando
El Canal RCN estaría preparando una bionovela sobre Yeison Jiménez, icono de la música popular colombiana, en plena negociación de derechos - crédito Wilder Forero/Colprensa

La biografía de Yeison Jiménez, referente de la música popular en Colombia, estaría a punto de llegar a la televisión.

Según información difundida por el medio La Corona TV de Citytv, la historia del cantante que saltó de la plaza de abastos de Manzanares, Caldas, al reconocimiento nacional e internacional, estaría siendo negociada para convertirse en una bionovela producida y transmitida por el Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este proyecto busca capitalizar tanto el impacto popular de Jiménez como las repercusiones que dejó su fallecimiento, y se enfrenta desde ya a diferencias económicas internas y desafíos creativos.

El proceso de negociación por los derechos de la vida y obra de Yeison Jiménez ha alcanzado cifras inusuales para el mercado televisivo nacional.

La millonaria cifra de 2.500
La millonaria cifra de 2.500 a 3.000 millones de pesos destaca el valor comercial para adquirir la historia de Yeison Jiménez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con versiones recogidas en La Corona TV, el acuerdo rondaría entre $2.500 y $3.000 millones, una suma respaldada por el interés comercial que mantiene vigente el legado del artista.

Este número, aunque no ha sido confirmado oficialmente ni por el Canal RCN ni por la familia, pone en perspectiva la magnitud del fenómeno musical en torno a Jiménez y lo separa de producciones biográficas anteriores.

La transacción, a diferencia de otras bionovelas colombianas, estaría siendo gestionada directamente con el círculo cercano y el equipo profesional de Jiménez, reflejando un modelo de negociación distinto al de biografías póstumas en las que los familiares suelen asumir el control total.

Esta particularidad ha generado diferencias internas respecto al reparto de las millonarias ganancias, una controversia señalada por La Corona TV como uno de los puntos centrales en las discusiones actuales por los derechos de la bioserie.

Las recientes biografías televisivas influyen
Las recientes biografías televisivas influyen sobre la apuesta de Canal RCN por la vida y trayectoria de Yeison Jiménez - crédito @lacoronatv/Instagram

“Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque una cosa fue autorizar la bioserie… y otra muy distinta es ponerse de acuerdo cómo se reparte ese dinero. Fuentes cercanas aseguran que persisten diferencias entre personas del entorno del artista, lo que habría generado tensiones internas en medio del proceso", dice una publicación en Instagram hecha por La Corona TV.

El interés del Canal RCN por narrar la vida de Yeison Jiménez responde a un fenómeno probado: la audiencia masiva que han alcanzado biografías televisivas recientes como las basadas en las trayectorias de Diomedes Díaz, Marbelle, Joe Arroyo, Arelys Henao, Darío Gómez, entre otras.

En ese contexto, la historia del “Aventurero” —el joven que vendía aguacates en Bogotá antes de triunfar en las listas de Billboard— ofrece todos los elementos para captar al público tanto joven como adulto. Su relato de superación, éxito empresarial y drama personal están considerados activos narrativos claves.

A pesar del entusiasmo anticipado en el sector del entretenimiento, la preproducción de la bioserie enfrenta ya complejidades. Existen tensiones documentadas en relación con la “distribución de los beneficios económicos y la forma en que se abordarán ciertos pasajes de la vida del cantante”, según precisan fuentes allegadas al entorno del artista y citadas por La Corona TV.

No obstante, el desarrollo de libretos estaría avanzando: el equipo creativo estaría ya en fase de estructuración del guion, con el objetivo de encontrar el equilibrio entre el respeto por los hechos y el ritmo narrativo propio de la televisión.

La vigencia del legado de Yeison Jiménez sigue manifestándose fuera de los estudios. La música del artista continúa reuniendo multitud de seguidores en homenajes y conciertos tributarios.

La preproducción de la novela
La preproducción de la novela sobre Yeison Jiménez enfrenta tensiones por la distribución de beneficios y la interpretación de su historia - crédito Paola España/Colprensa

Uno de los eventos más recientes, realizado en Ibagué con la participación de la cantante Francy, registró un lleno total, evidencia concreta del fervor que la figura de Jiménez mantiene entre el público tras su muerte.

El caso de Yeison Jiménez, cuya vida pasó de la informalidad laboral en la Central de Abastos hasta el reconocimiento artístico internacional, sintetiza un fenómeno musical y social que parece desplazarse con fluidez del escenario a la novela.

Con una negociación millonaria aún sin resolver y un equipo creativo ante el reto de traducir vida real en relato audiovisual, el nombre del cantante sigue siendo argumento tanto para la pantalla chica como para titulares y audiencias.

Temas Relacionados

Yeison JiménezTelenovela biográficaMuerte de Yeison JiménezColombia-entretenimientoColombia-noticias

Más Noticias

Fiscalía reveló la ‘cuotica’ que debían pagar para presenciar peleas clandestinas de perros en La Calera: hasta 2.000 dólares

La entidad investigadora confirmó que los asistentes pagaban hasta 300.000 pesos por ingreso y realizaban apuestas de hasta ocho millones durante combates privados, en los que participaban personas de varios países

Fiscalía reveló la ‘cuotica’ que

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del fútbol colombiano, Tiburones y Poderosos se volverán a citar en un partido apasionante

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Disputa entre bandas criminales habría dejado tres heridos y varias capturas en Barranquilla: un lesionado sería familiar de ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños

Las víctimas, identificadas como Luis Bernal Castro Barrios, José Armando Pertuz Montenegro y Julio Enrique Ruiz Polanía, fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos

Disputa entre bandas criminales habría

Las razones por las que Claudia López calificó a Abelardo de la Espriella como un “‘therian’ de papel”: “De la rosca mafiosa”

La candidata presidencial jugó con el apodo con el que el abogado cordobés ha cimentado su campaña: “El Tigre”, y recordó los señalamientos que ella misma hizo en contra del jurista luego de la captura de Álex Saab en Venezuela

Las razones por las que

Armando Benedetti se retractó de los señalamientos contra el exministro Luis Felipe Henao, a quién calificó de “bandido, cómplice, lavaperros”

El Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá había dado al ministro del Interior un plazo de 48 horas para pronunciarse al respecto

Armando Benedetti se retractó de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estas son las implicaciones de

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

ENTRETENIMIENTO

⁠Feid anuncia el lanzamiento de

⁠Feid anuncia el lanzamiento de ‘Feid Vs Ferxxo’, un álbum para promocionar el ‘Falxo Tour’: será el primero de otros discos que tiene planeados

Andrea Valdiri tiene una estricta regla con su hija Isabella sobre el uso de su celular: ¿qué dijo la joven?

⁠Isabella Valdiri, la hija de Andrea Valdiri, dejó a más de uno con la boca abierta con sus lujos: zapatos y tecnología son lo preferido

Así quedó la placa de nominados de ‘La casa de los famosos’: solo cuatro consiguieron salvarse

Karina García reaccionó al beso de su exnovio Altafulla con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Tiene talento para cortejar mujeres”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol

Federación Colombiana de Fútbol alertó por venta fraudulenta de boletas para la despedida en Bogotá de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Cali y Santa Fe: complicaron su entrada al grupo de los 8

Kylian Mbappé jugará con Francia ante Colombia: esta es la lista de convocados a la selección gala

Luis Díaz habló tras la clasificación del Bayern Múnich en Champions League: “Todavía queda mucho por recorrer”