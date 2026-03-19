Imágenes de las inundaciones en Facatativa: fuertes lluvias dejan cientos de familias afectadas en Cundinamarca

Emergencias por lluvias en Cundinamarca afectaron a miles de familias en varios municipios - crédito Bomberos de Cundinamarca

Las fuertes lluvias en Cundinamarca durante la jornada del 18 de marzo de 2026 provocaron el desbordamiento del río Botello, inundando cerca de trescientas viviendas en Facatativá y afectando quince barrios y al menos cinco veredas.

El nivel del agua superó los 70 centímetros en algunos puntos, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares, mientras las autoridades locales y departamentales desplegaron medidas de emergencia ante un fenómeno climático cuya intensidad no se registraba hace veinte años.

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En la zona urbana de Facatativá, sectores como Sauzalito y Monarcas vieron cómo el agua alcanzaba casi las rodillas de los habitantes.

De acuerdo con Marta Samudio, ciudadana afectada, “en unidades somos doscientas ochenta y nueve viviendas, en las cuales estamos afectadas el cien por ciento. El nivel del agua ha subido de una manera impresionante porque empezó a llover desde ayer y no ha cesado de llover”, relató a Citytv. A este cuadro se suma la destrucción de enseres y materias primas acopiadas por pequeños emprendimientos locales.

El alcalde Luis Carlos Casas Alvarado informó que durante la emergencia se movilizaron equipos de la alcaldía y de organismos de gestión del riesgo para censar a las familias damnificadas y coordinar la distribución de ayudas humanitarias.

En la zona urbana de Facatativá, sectores como Sauzalito y Monarcas vieron cómo el agua alcanzaba casi las rodillas de los habitantes - crédito @JorgeEmilioRey/X

“Familias que han perdido, digamos que sus enseres, en los barrios, familias que tienen sus negocios, sus emprendimientos y que tenían acopiado su materia prima en los garajes y que se inundaron y perdieron toda su materia prima. Pues sí, tenemos grandes damnificados. Esta noche estamos haciendo un censo, para tener un estimativo de las pérdidas que tienen las familias”, dijo el mandatario municipal al sistema informativo.

El impacto fue especialmente grave en San Cristóbal, San Carlos, Saucecito, Monarcas, La Paz, Las Mercedes, Girardot, Brasilia, Las Quintas, Los Molinos y las veredas San Rafael, Mansilla, Los Manzanos y La Tribuna. Funcionarios de la administración local, junto con bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército Nacional y Policía Nacional, trabajaron toda la noche para despejar alcantarillas y monitorear el descenso del agua.

“Ya mañana sobre las cuatro, cinco de la mañana estaremos nuevamente en obras públicas acopiando arena y bolsas, que nos ha permitido que no se entre el agua a las casas, donde no ha subido tanto el nivel”, añadió Casas.

Durante la contingencia ningún habitante registró lesiones, aunque varios debieron pasar la noche en automóviles o albergues temporales tras perderlo todo en minutos. “Alcancé a alzar algunas cositas, pero sí hubo papelería que se me alcanzó a dañar”, contó una comerciante afectada en el barrio Monarcas.

Afectación en varios municipios

El Capitán Álvaro Farfán, de los Bomberos de Cundinamarca, informa sobre las emergencias registradas en varios municipios debido a las intensas lluvias. Se reportan desbordamientos, crecientes súbitas y deslizamientos - crédito Bomberos de Cundinamarca

Las intensas lluvias de la jornada provocaron al menos cinco emergencias en diferentes sectores de Cundinamarca, según reportó el capitán Álvaro Farfán del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca: “En Pacho, Facatativá y El Peñón hemos tenido presencia de desbordamientos, algunas crecientes súbitas”. La afectación se amplió a la vía San Francisco, donde se informó sobre “deslizamientos en el kilómetro cuarenta y dos”, detalló el oficial.

De acuerdo con el capitán Farfán, la situación también impactó a Soacha. “Tenemos colapsos en los sistemas de alcantarillado y afectación, principalmente de la Autopista Sur”, señaló. El operativo de respuesta incluye monitoreo y coordinación a través de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo junto a los concejos municipales de los ciento dieciséis municipios del departamento.

Las autoridades reiteraron su compromiso al permanecer “atentos a través de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y en un trabajo coordinado con los diferentes concejos municipales a lo largo de los ciento dieciséis municipios de Cundinamarca”, según enfatizó Farfán.

Gobernador de Cundinamarca sobre emergencia por lluvias - crédito @JorgeEmilioRey/X

De igual manera, el gobernador del departamento de Cundinamarca alertó la tarde del 18 de marzo de 2026 sobre una “grave emergencia en varios puntos del departamento, que están generando afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad”. En su mensaje publicado en la red X, informó que se habían presentado más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, asociados principalmente a desbordamientos de ríos y movimientos en masa.

La magnitud del impacto se ilustra con el recuento que hizo la autoridad sobre los lugares más afectados. “Entre los casos más críticos se encuentran los municipios de #Pacho, #SanFrancisco y #Facatativá”, precisó el gobernador.

En el caso de Pacho, reportó que “el desbordamiento del río Negro ha generado pérdida de banca sobre la vía departamental y afectaciones en las veredas Santa Inés y Pan de Azúcar, en los sectores Mata de Guadua y Cucharal”. Allí, detalló, un “movimiento en masa obligó la evacuación preventiva de una vivienda”.

Impactantes imágenes de las inundaciones ocurridas en Facatativá, Cundinamarca, tras un fuerte aguacero. Las calles se convirtieron en ríos, afectando a vehículos y viviendas, mientras los residentes intentan hacer frente a la emergencia - crédito Bomberos de Cundinamarca

El gobernador resaltó que, aunque en San Francisco no se han visto viviendas directamente comprometidas, se registran “múltiples remociones en masa que impactan la vía nacional que va de Bogotá hacia Villeta, específicamente en el km 41+350”. Para restablecer la circulación, comunicó que “en ambos costados hace presencia maquinaria de la concesión, con volquetas y minicargadores, para habilitar el paso”.

Sobre el municipio de Facatativá, la fuente enfatizó que “las inundaciones por el desbordamiento del río Botello afectan sectores como Villa Miriam y Villa Olímpica”. Además, en el barrio La Paz, “por encharcamiento y colapso de la red de alcantarillado [...] el municipio atiende con los cuerpos de bomberos y con el apoyo de la UAEGRD”.

Por último, el balance de eventos climáticos severos lleva a la autoridad a subrayar que “las lluvias han aumentado significativamente, con 44 emergencias registradas solo en marzo, de un total de 115 en el primer trimestre del año”.

Según datos del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, “hoy tenemos 97 personas y 33 frentes de obra activos, atendiendo con maquinaria amarilla los puntos críticos, trabajando de manera articulada para mitigar riesgos y restablecer la movilidad en el departamento”.

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