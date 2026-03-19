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Francia Márquez reaparece en Bogotá y defiende sus gestiones en África

“Un nuevo capítulo de cooperación”: Francia Márquez reaparece en Bogotá y defiende agenda con África

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- crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia
- crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez reapareció en Bogotá durante el foro de alto nivel Celac – África, donde defendió la necesidad de fortalecer la cooperación entre regiones del sur global, según información publicada por Semana. El evento reunió a representantes de distintos gobiernos en la capital del país.

Desde el escenario, la funcionaria planteó abrir un “nuevo capítulo de cooperación” entre África, América Latina y el Caribe, enfocado en temas como desarrollo, cambio climático y transición energética, de acuerdo con ese medio de comunicación. La agenda también incluyó salud, soberanía alimentaria y cuidado de la vida.

Márquez insistió en la importancia de construir alianzas concretas entre países para compartir conocimiento y fortalecer instituciones, en medio de un escenario internacional que busca mayor articulación entre regiones con desafíos comunes.

Márquez insistió en la importancia
Márquez insistió en la importancia de construir alianzas concretas entre países para compartir conocimiento y fortalecer instituciones| REUTERS/Luisa Gonzalez

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Llamado a la cooperación sur-sur

Durante su intervención, la vicepresidenta resaltó el valor de la cooperación entre países del sur global.

“Esta agenda demuestra el espíritu de la cooperación sur-sur”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Según explicó, este modelo debe basarse en el respeto mutuo y el intercambio de conocimientos.

También destacó que esta relación representa una oportunidad histórica para construir soluciones conjuntas.

rancia Márquez se reunió en
rancia Márquez se reunió en el pasado con autoridades de Togo - crédito @FranciaMarquezM/X

El objetivo es que comunidades, empresas, universidades y organizaciones sociales trabajen de manera articulada.

Desafíos compartidos entre regiones

Márquez señaló que África, América Latina y el Caribe comparten múltiples retos.

Entre ellos mencionó la desigualdad, el cambio climático y el acceso a financiamiento.

También resaltó que estas regiones cuentan con grandes riquezas naturales, culturales y humanas.

Sin embargo, indicó que históricamente han enfrentado sistemas excluyentes.

Según su equipo de trabajo, la vicepresidenta enfatizó que estas desigualdades tienen raíces históricas.

Un enfoque desde la historia

En su discurso, Márquez hizo referencia al impacto del colonialismo en las relaciones entre continentes.

“Nos hicieron creer que estamos muy lejos y en realidad estamos muy cerca”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

Gustavo Petro y Francia Márquez
Gustavo Petro y Francia Márquez - crédito Ovidio González/Presidencia

La funcionaria planteó transformar las rutas históricas de explotación en caminos de cooperación.

En ese sentido, propuso que antiguas dinámicas sean reemplazadas por relaciones basadas en la dignidad.

También subrayó la importancia de reconocer la diversidad del continente africano. “Africa no es un país (…) es un continente de 55 países”, recordó.

Propuestas de conexión entre regiones

La vicepresidenta mencionó iniciativas concretas para fortalecer los vínculos.

Entre ellas, la posibilidad de establecer rutas marítimas directas entre puertos.

Indicó que en el foro participaron representantes del puerto de Tema, en Ghana, y de Cartagena.

El objetivo es facilitar el comercio y el intercambio entre regiones. Asimismo, se planteó avanzar en conexiones aéreas directas.

En este punto, mencionó la participación de aerolíneas como Ethiopian Airlines y AirPeace.

Agenda internacional en Bogotá

El foro Celac – África se desarrolló en Bogotá con la participación de delegaciones internacionales.

Este evento forma parte de la agenda de la vicepresidenta en materia de relaciones exteriores.Durante su intervención, Márquez reiteró la necesidad de fortalecer alianzas multilaterales.

El enfoque está en generar oportunidades económicas, sociales y ambientales. En ese contexto, la funcionaria defendió su gestión internacional.

Reaparición pública

La participación en el foro marcó una reaparición pública de la vicepresidenta. Su intervención se centró en promover una agenda de cooperación internacional.

Además, buscó posicionar a Colombia como un actor relevante en el diálogo entre regiones.

Con este mensaje, Márquez insistió en la importancia de construir relaciones más equitativas entre los países.

La apuesta, según su discurso, es avanzar hacia un modelo de desarrollo conjunto que beneficie a las poblaciones de estas regiones.

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