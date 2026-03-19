Expertos en salud mental y derecho aclararon polémica sobre la adopción en parejas del mismo sexo en Colombia: “El rol de padre y madre puede ser sustituido”

La Corte Constitucional de Colombia garantiza igualdad en adopción para parejas del mismo sexo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La reciente entrevista entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, fórmula presidencial de la candidata del Centro Democrático, desató una fuerte controversia sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo en el país.

Las posiciones contrarias de ambos reavivaron el debate social y político en torno a los derechos parentales de las familias diversas.

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Consultada por Infobae Colombia, la psicóloga Susana Ramírez, experta en capacitación en desarrollo humano y educación en salud pública, aportó una perspectiva clínica sobre los criterios fundamentales en los procesos de adopción y los desafíos de la crianza en el contexto colombiano.

Para Ramírez, la discusión sobre la idoneidad de las parejas del mismo sexo para adoptar debe centrarse en la capacidad de los adultos para asumir plenamente los roles de cuidado y atención.

Especialista Susana Ramírez señaló que la crianza exitosa depende de compromiso y recursos, no de la composición familiar - crédito Cuartoscuro / Fotografía suministrada a Infobae

“Desde mi experiencia clínica, en la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, debe cumplirse con los requisitos de tener la disposición, los recursos, el tiempo y el amor para criar a los hijos”, señaló la especialista.

Añadió que la estructura familiar ha cambiado a lo largo de los años, y actualmente se observan múltiples configuraciones, incluidas las familias donde los niños son criados por tías, abuelas o amigos cercanos.

Durante la entrevista, Ramírez advirtió que los problemas de crianza en Colombia suelen vincularse más con la falta de recursos económicos y la ausencia de compromiso parental que con el tipo de familia.

“El rol de padre y madre puede ser sustituido, muchas veces no existen claramente definidos; la mujer hace de proveedor y el padre de cuidador, o viceversa. Lo fundamental es que los adultos estén dispuestos a asumir todas las responsabilidades y proveer lo que requieren los menores de edad”, explicó.

No hay diferencias significativas en la crianza de menores adoptados por parejas del mismo sexo, afirmó psicóloga clínica - crédito Victor Ruiz García/Reuters

La especialista subrayó que tanto en familias heteroparentales como en aquellas conformadas por personas del mismo sexo, los niños pueden enfrentar situaciones de acoso escolar.

“El bullying puede presentarse por discriminación o por desconocimiento. Lo que se juega es el cuidado y la atención de los padres para dar soporte emocional a los menores”, sostuvo Ramírez, quien reiteró que los desafíos actuales para las familias colombianas incluyen el manejo del tiempo libre, la sobreinformación y la desigualdad.

Para la experta, el foco debe situarse en la garantía de acompañamiento afectivo y económico por parte de los adultos responsables, más allá de la composición familiar.

“En la consulta, no se presentan situaciones distintas o preponderantes en parejas homosexuales frente a las heteroparentales”, concluyó.

Por su parte, la psicóloga Jennifer Avellaneda, especialista en salud ocupacional, con experiencia en orientación individual y grupal, analiza la adopción por parte de parejas del mismo sexo en Colombia como una alternativa para ofrecer estabilidad económica y apoyo emocional a menores.

La psicóloga Jennifer Avellaneda afirmó que la adopción homoparental ofrece estabilidad y apoyo emocional, pero enfrenta barreras sociales y culturales - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE / Fotografía suministrada a Infobae

La especialista expresó a Infobae Colombia, “puede crearse un hogar amoroso y seguro”, aunque aclara que existen pocos estudios acerca del impacto real de estas decisiones jurídicas en la infancia.

Avellaneda resalta que “definitivamente existe la discriminación”, al señalar barreras sociales y educativas que afectan el desarrollo de quienes crecen en estos entornos.

Entre los desafíos identificados menciona riesgos sobre el autoconcepto y la autoestima de los niños debido a presiones culturales. “El contexto puede generar confusión y obstáculos”, advierte la profesional.

Para la experta, el bienestar psicológico infantil depende de factores como la estabilidad, la comunicación y la presencia de valores sólidos.

“Formar seres humanos capaces de reconocer la diferencia y resolver problemas es esencial”, concluye, aunque reconoce que la sociedad colombiana enfrenta “muchas barreras” para aceptar plenamente estos modelos de adopción.

Según psicóloga la clave en la formación infantil está en el apoyo y la presencia y no en la orientación sexual de los padres - crédito Imagen creada por la IA

Esto afirmaron los expertos en derecho a Infobae sobre la norma sobre la adopción en parejas del mismo sexo

En Colombia, la interpretación de la ley sobre adopción experimentó un giro a partir de 2015, cuando la Corte Constitucional precisó que el eje central debe ser la protección de los derechos del menor.

Según el abogado Sergio Estrada Vélez, conjuez Tribunal Sup. de Medellín, la sentencia C-683 de ese año estableció que las parejas del mismo sexo pueden adoptar en igualdad de condiciones, siempre que se garantice el bienestar de los niños y niñas.

La Ley 1098 regula el proceso, pero antes de la sentencia, su redacción restringía la adopción a figuras tradicionales de familia. Estrada explicó que “el objetivo de la acción de inconstitucionalidad fue demostrar que el interés no era el de las parejas, sino el derecho de los niños a una familia, al amor y al cuidado”.

La Corte Constitucional decidió que “la condición de género no es determinante para conformar un núcleo familiar”, por lo que la protección de los menores prevalece sobre cualquier otro derecho involucrado.

El abogado aclaró que el proceso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) es idéntico para parejas heterosexuales y homosexuales.

“No existe un trámite distinto para unos y otros”, afirmó, al tiempo que remarcó la doble finalidad de la sentencia: “De un lado, la protección de los niños; de otro, la igualdad”. La decisión judicial apuntó a eliminar cualquier barrera discriminatoria en la adopción.

Los abogados Sergio Estrada y Laura Castellanos hablaron sobre la norma que aprobó la adopción en parejas del mismo sexo - crédito Luisa González/Reuters - Fotografías suministradas a Infobae

Frente a la posibilidad de que un presidente o el Congreso intente revertir la sentencia, Estrada recordó que, tras un intento legislativo fallido, la Corte Constitucional deberá intervenir si se vulneran los derechos fundamentales de los menores.

“La voluntad del legislador no puede estar por encima de esos derechos”, subrayó el jurista.

Por su parte, Laura Isabell Castellanos Mora, abogada consultora experta en Derecho Civil, afirmó que “el derecho de un menor a tener familia se antepone a cualquier prejuicio sobre la composición del hogar”.

El Código de Infancia y Adolescencia fija los mismos requisitos para todos los solicitantes: ser mayor de 25 años, mantener una diferencia de 15 años con el menor y acreditar convivencia de al menos dos años, entre muchos otros requisitos que plantea el Icbf. Castellanos Mora resaltó que “el ordenamiento jurídico colombiano es igualitario”.

El Estado colombiano exige el mismo rigor profesional tanto a parejas homosexuales como heterosexuales. Respecto al interés superior del menor, Castellanos Mora puntualizó que “el proceso garantiza el derecho del niño a un hogar idóneo”.