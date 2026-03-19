Este fue el lugar que ocupó Colombia en el listado de los países más felices del mundo: dominó la disposición para ayudar a los demás

Tres profesionales con expresiones de alegría y entusiasmo celebran el logro de un objetivo en un ambiente de trabajo moderno y colaborativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia figura en el puesto 68 del World Happiness Report 2026, un informe que mide la percepción de felicidad en 147 países.

La medición, presentada por Naciones Unidas, ubica a Finlandia en el primer lugar mundial, seguido de Islandia, Dinamarca y Costa Rica. El resultado colombiano, con 6,04 puntos sobre 10, reflejando una realidad social compleja y matizada.

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El estudio, elaborado por Gallup junto con el Centro de Investigación del Bienestar de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, utiliza datos recopilados durante tres años consecutivos.

Los factores considerados incluyen el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad percibida para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Colombia logra su mejor desempeño en la sensación de libertad, según la percepción de los encuestados.

La percepción de libertad es uno de los factores que más valoran los colombianos, según el último informe mundial sobre felicidad - crédito World Happiness Report 2026

En Colombia, los datos recabados muestran que la mayoría de los ciudadanos valoran la libertad de elección como un aspecto fundamental de su bienestar, más allá de otras carencias materiales. El informe también destaca la predisposición de los colombianos a experimentar y expresar emociones positivas, como la alegría y la gratitud, así como la disposición para brindar apoyo a los demás.

No obstante, persiste una percepción marcada de desigualdad social, lo que limita el avance del país en la tabla. Esta combinación de optimismo cotidiano y desafíos estructurales define el panorama nacional en materia de bienestar subjetivo

El informe de la ONU subraya que los países nórdicos de Europa: Finlandia, Islandia y Dinamarca se mantienen como líderes mundiales en satisfacción, acompañados por Suecia y Noruega en los siguientes puestos. Costa Rica, en el cuarto lugar, rompe el dominio europeo, al igual que Israel, que asciende hasta el octavo puesto a pesar de atravesar varios conflictos bélicos.

El World Happiness Report 2026 incorpora un análisis novedoso sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y las conexiones sociales, tanto en Colombia como en otras regiones del mundo. Según los expertos que participaron en la elaboración del estudio, la manera y el momento en que los jóvenes utilizan estas plataformas pueden explicar diferencias notables en sus niveles de felicidad.

A pesar de la persistente desigualdad, la generosidad y el apoyo social se mantienen como valores centrales para la población colombiana - World Happiness Report 2026

De acuerdo con el reporte, en 85 de los 136 países analizados, las personas menores de 25 años se consideran más felices en el periodo 2023-2025 que hace dos décadas. En el caso de Colombia, este fenómeno se relaciona con el creciente acceso a redes sociales y el papel que juegan en la creación de comunidades virtuales, donde los jóvenes encuentran espacios para compartir experiencias y expresar sus emociones.

A pesar de la brecha de desigualdad, la generosidad y el apoyo social siguen siendo valores destacados por los encuestados colombianos. Estas características, junto con una fuerte vida comunitaria, sostienen el bienestar subjetivo de amplios sectores de la población. Sin embargo, la percepción de corrupción y la desigualdad económica continúan siendo los principales desafíos para mejorar la posición del país en futuros informes.

El informe destaca que la felicidad nacional no depende únicamente de factores económicos, sino también de la confianza social, la expectativa de vida y la sensación de seguridad. En este contexto, Colombia presenta un perfil donde la resiliencia individual y colectiva compensa parcialmente las dificultades estructurales.

En la imagen se observa un grupo de manos entrelazadas, representando la solidaridad, la cooperación y el esfuerzo compartido en el trabajo en equipo. Este gesto refleja el compromiso colectivo y la importancia de la colaboración para alcanzar objetivos comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la edición 2026 también explora cómo las redes sociales han transformado la manera en que los colombianos se relacionan y perciben su entorno. Los expertos concluyen que, si bien estas plataformas pueden fortalecer el sentido de pertenencia y las emociones positivas, también es fundamental abordar los riesgos asociados, como la exposición a información falsa o el aumento de la ansiedad.

Los resultados obtenidos en este informe pueden servir de referencia para futuras políticas públicas orientadas a fortalecer el bienestar de la población.