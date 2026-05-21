Director de Medicina Legal explicó las posibles causas de la muerte de Yulixa Toloza tras procedimiento estético en una clínica ilegal

Caso Yulixa Toloza: se espera informe de Medicina Legal por muerte de mujer de 52 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de Yulixa Toloza, mujer que se sometió a una intervención estética el 13 de mayo de 2026 en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, desapareció del lugar y seis días después apareció muerta en Cundinamarca, abrió una serie de interrogantes sobre las causas y las circunstancias de su fallecimiento, mientras los informes forenses aún no arrojan una conclusión definitiva.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó que el primer abordaje del cuerpo se realizó el 20 de mayo y que, por el momento, las hipótesis médicas incluyen un posible evento anémico, el uso de un anestésico o una embolia grasa pulmonar como desenlace fatal.

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De acuerdo con Cortés, el informe preliminar de necropsia fue entregado el mismo día a la fiscal encargada, pero los resultados concluyentes aún no están disponibles. El funcionario detalló que se requieren estudios microscópicos y de laboratorio como histología y toxicología para comprobar o descartar las primeras hipótesis. Este proceso podría demorar entre ocho y quince días antes de que se presente el informe final al fiscal, que determinará la causa legal del fallecimiento de Toloza.

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

En entrevista con Caracol Radio, Cortés evitó confirmar si el cuerpo de Yulixa presentaba heridas de arma blanca o hematomas, señalando que no tiene a disposición el resultado completo de la autopsia: “Eso está bajo la competencia del perito, que está realizando en este momento la autopsia. No puedo referirme al tema porque no conozco el resultado de la necropsia”, afirmó.

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Sobre especulaciones difundidas en redes sociales respecto a si ella pudo haberse salvado en caso de haber recibido atención médica oportuna, el director aclaró que todas las posibilidades están abiertas y corresponde al perito aclararlas: “Existen todas las posibilidades. Eso lo va a determinar precisamente el patólogo cuando haga el informe de necropsia”, explicó.

Al referirse a los tiempos y fases del procedimiento, Cortés especificó que por ahora no se ha entregado el cuerpo a la familia de Tolosa porque la profundización médica continúa: “Se está trabajando en eso. Desde el abordaje macroscópico se pueden determinar algunos aspectos, pero tiene que ser soportado también desde el punto de vista microscópico”.

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Solo tras culminar este análisis técnico con las muestras remitidas al laboratorio será posible informar oficialmente la causa y manera de la muerte.

Nuevo testimonio expone carencias de higiene y acreditación en la clínica relacionada con Yulixa Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok

Cortés, director de Medicina Legal, mencionó que el abordaje llevado a cabo comprende tanto la necropsia tradicional como estudios complementarios: “Esto puede tomar ocho días o quince días, mientras se manda ya un informe final de manera y causa de muerte al fiscal, que dará los resultados y a partir de ahí tomará una decisión sobre el caso de Yulixa Toloza”.

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La autoridad enfatizó que este tipo de indagaciones pueden descartar o confirmar hipótesis iniciales solo con pruebas laboratoriales.

El director también reveló que, durante el proceso de búsqueda del cuerpo de la mujer de 52 años en la capital, las autoridades hallaron cadáveres de otras mujeres en la ciudad. Cortés informó que en estos casos, el procedimiento es estándar: el cuerpo ingresa a las instalaciones de medicina legal con la correspondiente nota criminal y posteriormente se efectúa la autopsia. El informe respectivo se traslada a la Fiscalía para que, en cada caso individual, sean los peritos quienes establezcan causas y circunstancias de muerte.

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De este modo, las autoridades mantienen abiertos múltiples frentes de investigación relacionados con muertes de mujeres en la ciudad y el país. Las resoluciones médicas estarán determinadas por la rigurosidad técnica de los estudios que adelanta Medicina Legal, y los informes finales serán la base para que la fiscalía determine las acciones legales pertinentes.