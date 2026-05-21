Un profesor falleció frente a sus alumnos en Arjona, Bolívar, tras cantar un vallenato: “Murió haciendo lo que amaba”

La sorpresiva muerte del docente Orlando Marrugo Zúñiga, quien se desplomó mientras cantaba ante sus alumnos durante la celebración del Día del Maestro en Arjona, Bolívar, dejó un profundo vacío en la comunidad educativa y generó conmoción en el municipio - crédito @LaJornadaco / X

La celebración del Día del Maestro en la Institución Educativa Carolina Gamero, en Arjona, Bolívar, se vio abruptamente interrumpida cuando Orlando Marrugo Zúñiga, docente de ciencias sociales, se desplomó frente a sus estudiantes y colegas. El suceso quedó registrado en video y provocó una profunda consternación en la comunidad educativa.

Durante el homenaje, el profesor Marrugo, conocido por su afición al vallenato, interpretó dos canciones para los alumnos que se encontraban en el salón y lo acompañaban con las palmas. En medio de aplausos, el profesor perdió el equilibrio y cayó al suelo. Algunos presentes reaccionaron de inmediato, auxiliándolo y trasladándolo al hospital local.

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Según los primeros reportes médicos, el desmayo de Marrugo fue atribuido a un derrame cerebral. Ante la gravedad del cuadro, los médicos decidieron remitirlo a un centro asistencial en Cartagena, donde falleció el sábado siguiente.

La noticia de su muerte impactó al municipio, ya que Marrugo era una figura activa en la organización de eventos culturales y académicos, además de participar en tertulias del Centro Cívico Julio Gil Beltrán Simancas. Como homenaje, el tercer Encuentro Académico-Cultural anunciado para julio llevará su nombre.

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