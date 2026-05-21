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Amigo de Jhon Jader Durán publicó un video del delantero en una fiesta mientras sigue sin unirse a la concentración de la selección Colombia

El jugador del Zenit de San Petersburgo fue incluido en la prelista de 55 jugadores que pueden ser convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

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El delantero integra la lista de 55 jugadores preconvocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito TikTok

Jhon Jader Durán ha sido uno de los nombres más cuestionados por la opinión pública entre los incluidos en la prelista de 55 jugadores elaborada por el entrenador Néstor Lorenzo. De ese listado saldrán los 26 convocados de la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador pidió una licencia en su club el Zenit de San Petersburgo en Rusia para atender asuntos personales, según había informado el equipo, el mismo día que fue informada la prelista por el entrenador de la Tricolor. Sin embargo, Lorenzo se mostró sorprendido por esto y en rueda de prensa aseguró que se pusieron en contacto con el deportista para saber si acontencía algo de importancia.

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Aunque la prensa de Europa aseguró que el permiso era para negociar un traspaso al Galatasaray de Turquía, el futbolista fue visto en Envigado, donde asistió al partido del equipo que lo formó contra Deportes Quindío, en el que el cuadro naranja clasificó a la final del primer semestre del torneo de ascenso.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán trata de destacar con el Zenit de Rusia, donde no disputa torneos internacional y con contrato hasta junio de 2026 - crédito FC Zenit

La siguiente información que se supo sobre Jhon Jader es que no pese a ser incluido en la lista, el cuerpo técnico no lo tendría en cuenta para las jornadas de entrenamiento que adelanta la selección en la sede deportiva de Atlético Nacional y posteriormente en la concentración que se realizará desde el 25 de junio en Bogotá.

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Luego de esta información, en TikTok, uno de los amigos de Jhon Jader Durán publicó un video, que horas después fue eliminado, en donde se ve al delantero con una botella de lo que sería tequila en la mano, y bailando sobre una silla en una sala. El video iría acompañado del mensaje “para que sigan hablando”.

La publicación fue realizada por la cuenta @chembokapony, que tiene otros videos con el deportista en su pueblo natal, Zaragoza, Antioquia, en medio de los conciertos que ha organizado Durán en distintas ocasiones.

Con la selección Colombia ya hay cinco jugadores que han entrenado en la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne: James Rodríguez, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Richard Ríos y Deiver Machado.

Estos son los 55 jugadores preconvocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).
  • Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).
  • Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).
  • Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).
  • Andrés Román - Atlético Nacional (COL).
  • Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).
  • Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).
  • Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).
  • Cristian Borja - Club América (MEX).
  • Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • David Ospina - Atlético Nacional (COL).
  • Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).
  • Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).
  • Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).
  • Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).
  • Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).
  • James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).
  • Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).
  • Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).
  • Jhon Arias - Palmeiras (BRA).
  • Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).
  • Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).
  • Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).
  • Johan Mojica - Mallorca (ESP).
  • Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).
  • Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).
  • John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).
  • Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).
  • Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).
  • Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).
  • Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).
  • Juan David Cabal - Juventus (ITA).
  • Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).
  • Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).
  • Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).
  • Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).
  • Kevin Castaño - River Plate (ARG).
  • Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).
  • Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).
  • Luis Díaz - Bayern München (GER).
  • Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).
  • Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).
  • Nelson Deossa - Real Betis (ESP).
  • Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).
  • Richard Ríos - Benfica (POR).
  • Santiago Arias - Independiente (ARG).
  • Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).
  • Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).
  • Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).
  • Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).
  • Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).
  • Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).

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