El agarrón entre Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez por suspensión de AtlasIntel: “Usted dejó mal parado al CNE”

Magistrados del Consejo Nacional Electoral protagonizaron una fuerte discusión durante la Sala Plena por la suspensión de las encuestas de AtlasIntel - crédito CNE y Colprensa

Una fuerte discusión se registró en la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la suspensión de las encuestas de AtlasIntel, luego de que la magistrada Fabiola Márquez ordenara una medida cautelar contra la firma por presuntas inconsistencias metodológicas y de que el magistrado Álvaro Hernán Prada cuestionara la legalidad de esa decisión.

El cruce de palabras ocurrió durante una sesión de la sala plena del miércoles 20 de mayo de 2026, en la que se analizó el caso de la encuestadora, según la información de Caracol Radio. La controversia se originó después de que Márquez adoptara la medida cautelar tras una denuncia presentada por el representante Alejandro Toro.

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En el audio conocido por ese medio, Prada le reprocha a Márquez haber actuado sin someter la decisión a votación de la sala plena. “Usted dejó mal parado al CNE porque no hizo el procedimiento. Me da mucha pena, porque usted tenía que traer el proyecto aquí a la discusión de la sala”, afirmó el magistrado.

El magistrado también aseguró que la suspensión de encuestas implicaba restricciones a derechos fundamentales y advirtió que una decisión de ese alcance no podía ser tomada de manera individual. “Todas esas sanciones pasan por la sala plena, no debió hacerlo así. Usted restringe derechos fundamentales sin la autorización”, señaló, según la grabación difundida por Caracol Radio.

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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió crear una comisión especial para revisar los procesos abiertos contra AtlasIntel y estudiar el recurso presentado contra la suspensión - crédito Fundación Pares

Por su parte, Márquez defendió la legalidad de su actuación y sostuvo que tenía facultades para adoptar la medida cautelar de manera autónoma. Durante la discusión también rechazó el tono utilizado por Prada. “Y usted respete la decisión que tomé” y “No sea abusivo”, respondió la magistrada, según el audio revelado.

El intercambio subió de tono con reclamos mutuos sobre respeto y procedimiento. En medio de la discusión, Prada le pidió a Márquez que se calmara y no gritara, mientras una tercera voz intervino reclamando falta de respeto dentro de la sesión.

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Tras el choque entre los magistrados, la sala plena del CNE decidió conformar una comisión especial para estudiar el caso. El grupo quedó integrado por Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez, Altus Baquero y Maritza Martínez.

El Consejo Nacional Electoral suspendió temporalmente la medida cautelar que frenaba la publicación de encuestas de AtlasIntel y resolvió crear esa comisión especial para estudiar los procesos abiertos contra la firma brasileña y definir el futuro del recurso presentado contra la decisión inicial.

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Todo ocurrió en medio de una Sala Plena marcada por profundas diferencias internas sobre la forma en que actuó la magistrada Márquez.

De acuerdo con la información conocida, la discusión no concluyó con una votación definitiva, pese a que el debate ocupó gran parte de la sesión. La medida cautelar todavía no quedaba en firme porque los afectados presentaron un recurso de reposición, lo que impidió que la suspensión pudiera ejecutarse plenamente mientras se adopta una decisión de fondo.

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La comisión estará integrada por Fabiola Márquez, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada y Altus Baquero - crédito CNE

Las investigaciones contra AtlasIntel se remontan a encuestas divulgadas entre 2025 y 2026. La primera actuación fue iniciada por Maritza Martínez hace aproximadamente un mes por estudios publicados en agosto y noviembre de 2025. Posteriormente, Álvaro Hernán Prada abrió otro proceso relacionado con sondeos presentados en marzo de este año y, más recientemente, Fabiola Márquez abrió un nuevo expediente por la encuesta de abril.

Fue precisamente dentro de este último caso donde Márquez ordenó la suspensión de las publicaciones de la firma brasileña. La magistrada sustentó su decisión en informes técnicos elaborados por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, organismo que había advertido presuntas irregularidades metodológicas en los estudios divulgados por AtlasIntel.

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Según el informe técnico citado en el expediente, la encuestadora habría incumplido varios artículos de la legislación electoral relacionados con la publicación de estudios de opinión política. La comisión señaló posibles fallas en la acreditación metodológica, en la entrega de información al CNE y en la documentación exigida para este tipo de mediciones.

La suspensión de encuestas de AtlasIntel quedó en revisión mientras el Consejo Nacional Electoral analiza los recursos y define una decisión definitiva sobre el caso - crédito Pares y AtlasIntel

Uno de los hallazgos más delicados fue la conclusión de que algunos estudios difundidos por AtlasIntel correspondían metodológicamente a sondeos y no a encuestas, pese a haber sido presentados públicamente como tales. La auditoría sostuvo que esa práctica contravendría lo establecido en la Ley 2494 de 2025 sobre divulgación de estudios de intención de voto.

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El informe también indicó que se trataba de una situación reincidente y mencionó al menos seis hallazgos técnicos. Entre ellos figuraban retrasos en la entrega de información al CNE, inconsistencias en formularios y ausencia de documentos requeridos por la normativa electoral.

Con base en esos elementos, la Comisión Técnica concluyó que existía una situación de “alta gravedad técnica e institucional” susceptible de medidas cautelares o sancionatorias. Márquez sostuvo además que, pese a requerimientos previos del CNE para ajustar la metodología, la firma continuó publicando estudios de intención de voto sin acreditar plenamente el cumplimiento de las exigencias legales.

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