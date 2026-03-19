Cumbre Celac-África en Bogotá: solo cuatro mandatarios han confirmado su presencia en el encuentro

La mayoría de los países miembros de la CELAC enviará delegaciones lideradas por ministros - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Crece la expectativa para lo que será la cumbre X de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tiene lugar en Bogotá entre el 20 y 21 de marzo de 2026.

Sin embargo, el evento podría enfrentar una dificultad y la poca participación de los jefes de Estado a la cita internacional, ya que hasta el momento solo cuatro mandatarios han confirmado su asistencia, de los 33 convocados para el encuentro regional, según información revelada por Caracol Radio W.

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Entre los jefes de Estado que confirmaron su participación en el evento de la Celac-África, se destacan el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalves, el presidente de Uruguay Yamandú Orsi —quien será el encargado de asumir la presidencia rotativa del bloque—, además del presidente colombiano Gustavo Petro.

El resto de los países optará por enviar delegaciones encabezadas por ministros, lo que representa una de las asistencias más reducidas en la historia reciente del foro, de acuerdo con fuentes de la Cancillería colombiana al citado medio de comunicación.

Este reducido número de asistentes directos introduce incertidumbre sobre la capacidad de la Celac para alcanzar acuerdos relevantes, en un evento que representa solo la segunda vez que Colombia se convierte en anfitrión.