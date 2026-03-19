Colombia

Ciudadana se hizo viral por su respuesta sobre a quién elegiría entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Me gusta su música”

Una respuesta inesperada durante un sondeo callejero sobre las elecciones presidenciales en Colombia en 2026 desató una oleada de comentarios en redes sociales

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La confusión entre política y música quedó expuesta cuando una joven, consultada sobre su voto presidencial, eligió a Iván Cepeda por considerarlo “un cantautor asombroso”, desatando reacciones y burlas en redes sociales en pleno auge de la campaña electoral en Colombia - georgeidarraga519 / TikTok

La campaña presidencial en Colombia se desarrolla en un clima de polarización y fragmentación, con la atención centrada en las candidaturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Las encuestas recientes, como la de AtlasIntel, muestran a Cepeda en el primer lugar con un 36,4% de intención de voto, mientras De la Espriella y Paloma Valencia alcanzan el 27,9% y el 17,5%, respectivamente.

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Según las proyecciones, en una segunda vuelta los apoyos de centro-derecha podrían inclinar la balanza frente al candidato de izquierda, lo que obliga a los partidos a buscar alianzas más allá de sus bases habituales. Este escenario refleja una ciudadanía dividida y una competencia electoral más cerrada que en ciclos anteriores.

Es así que en las calles, la confusión y la ironía también se hacen presentes. Un video viralizado en redes sociales recoge el momento en que un creador de contenido pregunta: “¿Abelardo o Cepeda?” a una joven, que responde: “Cepeda. Toda la vida he escuchado su música. Para mí es un cantautor asombroso”.

La confusión entre los dos
La confusión entre los dos personajes ha dejado muchos memes en redes sociales - crédito Chompos / Facebook

Las redes no tardaron en reaccionar. Entre los comentarios se leen frases como: “Uno como se recupera socialmente después de esto?”, “De La Espriella, porque es un excelente acordeonero” y “Andrés Cepeda va a ganar y ni se postuló”. Así, el desconcierto y el humor se suman a la incertidumbre política que vive el país a solo días de la elección.

La confusión entre el político Iván Cepeda y el cantante Andrés Cepeda se ha vuelto frecuente desde que el primero anunció su candidatura presidencial. El fenómeno se intensificó en redes sociales, donde los memes proliferaron, especialmente tras la condecoración del artista bogotano.

El 11 de diciembre de 2025, el Congreso de Colombia otorgó a Andrés Cepeda la Orden del Congreso en el grado de Caballero. Este galardón resaltó sus más de tres décadas de carrera, su influencia cultural y su papel como embajador musical del país.

La noticia desató una oleada de memes que postulaban al cantante como presidente de Colombia, mientras otros se apoyaban en la confusión generalizada de las personas. La popularidad de ambos personajes, sumada a la coincidencia de apellidos, sirvió de combustible para el ingenio digital.

El Congreso de Colombia condecoró
El Congreso de Colombia condecoró al cantante Andrés Cepeda por su trayectoria artística, en medio de memes que lo postulan como presidente - crédito Memes Sena / Facebook

Uno de los orígenes de este equívoco se remonta a la tarde del jueves 27 de febrero de 2025, durante una audiencia sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. En ese contexto, la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez protagonizó un incidente inesperado que rápidamente se viralizó.

Mientras interrogaba al testigo Juan Guillermo Monsalve, la fiscal, visiblemente cansada tras una larga jornada, mencionó por error al cantante Andrés Cepeda en vez del senador Iván Cepeda, quien es una de las víctimas en el proceso.

El lapsus se produjo al intentar precisar detalles sobre una supuesta reunión que Monsalve habría tenido en la cárcel de Cómbita. En vez de referirse al senador, la fiscal preguntó sobre un encuentro con “Andrés Cepeda”.

La escena resultó casi surrealista, con Monsalve relatando los hechos y Orjuela formulando la pregunta: “Igualmente, se refirió en ese relato inicial a una reunión que tuvo usted con Andrés Cepeda Castro en la cárcel de Cómbita con otros… Iván Cepeda Castro. ¿Yo qué dije, Andrés Cepeda? Ya a esta hora…”.

La fiscal, visiblemente agotada, mencionó al cantante Andrés Cepeda en lugar del senador Iván Cepeda, una de las víctimas vinculadas al proceso, generando un momento surrealista en la sala - crédito Juzgados de Paloquemao

La fiscal reconoció de inmediato su error y ofreció disculpas: “Bueno, que sea el apunte de la audiencia, discúlpenme, señora juez, y sobre todo usted, senador Cepeda”.

Andrés Cepeda ha consolidado una carrera como uno de los artistas más influyentes de la música colombiana. Por su parte, Iván Cepeda es referente en la defensa de los derechos humanos y la política nacional, tras impulsar debates de control político y colaborar en diálogos de paz.

No existe ningún vínculo familiar conocido entre ambos, más allá del apellido. El cantante es asociado a baladas y pop latino, mientras el senador destaca por su activismo y su papel en procesos judiciales históricos.

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