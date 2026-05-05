Colombia

Se conoce el estado de salud de los seis sobrevivientes de la explosión en mina de Sutatausa: uno fue ingresado a cuidados intensivos

El reporte médico señala que los lesionados permanecen bajo supervisión profesional; cinco pacientes se encuentran estables y uno fue trasladado a una clínica de mayor complejidad en Bogotá para recibir tratamiento avanzado

Guardar
La explosión ocurrió en la mina P3 Carbonera Los Pinos, situada en el sector Peñas de Boquerón del municipio de Sutatausa - crédito Bomberos Cundinamarca
La explosión ocurrió en la mina P3 Carbonera Los Pinos, situada en el sector Peñas de Boquerón del municipio de Sutatausa - crédito Bomberos Cundinamarca

Horas después de una explosión ocurrida en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó a nueve personas fallecidas y seis más gravemente heridas en una mina de carbon, las autoridades departamentales revelaron el primer reporte del estado de salud de los sobrevivientes.

A través de un comunicado emitido por el Hospital El Salvado de Ubate, se confirmó que los seis mineros fueron ingresados a las instalaciones y recibieron atención inmediata, por lo que permanecen bajo monitoreo constante.

PUBLICIDAD

Según indicó la entidad, el personal médico mantiene la vigilancia sobre su evolución, aunque una de las víctimas tuvo que ser remitida de emergencia hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Explosión mina de carbónSutatausaCundinamarcaHeridos mina carbónColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desarticulan red que producía videos sexuales de menores en Medellín: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano clave

El caso toma un giro aún más inquietante con Cein Quezada Ríos, de nacionalidad mexicana, que era el séptimo integrante de la red. Según la evidencia recopilada, Quezada localizaba a menores en las cercanías de colegios y los persuadía para ir a su residencia con promesas de dinero

Desarticulan red que producía videos sexuales de menores en Medellín: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano clave

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

La Corte Suprema de Justicia dictó una decisión definitiva tras décadas de un proceso impulsado por la periodista Diana López Zuleta, cuyo padre fue asesinado en 1997, y estableció la responsabilidad penal de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en un solo caso de homicidio

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, afirmó que el retiro masivo de uniformados afecta directamente el control de las operaciones en el terreno

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

La emergencia se extendió durante la noche en la localidad de Tunjuelito y redujo la estructura a escombros, generando alarma entre residentes cercanos

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”

La ‘influencer’ Descire Díaz compartió su indignación tras comparar lo que paga en Bogotá con los bajos valores en Orlando, desatando una ola de comentarios y dejando a muchos con la boca abierta por el contraste encontrado

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Haider Ackermann, el colombiano que llegó a Tom Ford y deslumbró en la Met Gala 2026 con 'looks' que conquistan a las celebridades

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Deportes

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse