Se conoce el estado de salud de los seis sobrevivientes de la explosión en mina de Sutatausa: uno fue ingresado a cuidados intensivos

La explosión ocurrió en la mina P3 Carbonera Los Pinos, situada en el sector Peñas de Boquerón del municipio de Sutatausa - crédito Bomberos Cundinamarca

Horas después de una explosión ocurrida en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó a nueve personas fallecidas y seis más gravemente heridas en una mina de carbon, las autoridades departamentales revelaron el primer reporte del estado de salud de los sobrevivientes.

A través de un comunicado emitido por el Hospital El Salvado de Ubate, se confirmó que los seis mineros fueron ingresados a las instalaciones y recibieron atención inmediata, por lo que permanecen bajo monitoreo constante.

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Según indicó la entidad, el personal médico mantiene la vigilancia sobre su evolución, aunque una de las víctimas tuvo que ser remitida de emergencia hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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