“Alto nivel de correspondencia”: MOE avala resultados del 8 de marzo, pero alerta por participación de mujeres

Misión de Observación Electoral - Elecciones - 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó un alto nivel de correspondencia entre el preconteo y el escrutinio en las elecciones del 8 de marzo en Colombia, según información publicada por Semana. El informe entregó un balance general del proceso electoral.

El organismo señaló que la variación entre ambos resultados fue de apenas 0,20 %, lo que representa una mejora significativa frente a los comicios de 2022, de acuerdo con ese medio de comunicación. Esto fue interpretado como un avance en la transparencia.

Sin embargo, la MOE advirtió que persisten preocupaciones, especialmente por el estancamiento en la participación de las mujeres en la política. El informe incluyó alertas sobre este y otros aspectos del proceso.

Cortesía MOE

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Coincidencia entre preconteo y escrutinio

La MOE destacó que los resultados preliminares del preconteo coincidieron ampliamente con los datos oficiales de los escrutinios.

Según el informe, esta situación contrasta con lo ocurrido en las elecciones de 2022.

En ese proceso anterior se detectaron inconsistencias en algunas mesas donde ciertos partidos no registraron votos en el preconteo.

Esta anomalía fue corregida posteriormente durante el escrutinio. En cambio, en las elecciones de 2026 no se evidenciaron estos comportamientos atípicos.

Jurados de votación - Elecciones Colombia | crédito Visuales IA

“Esta situación (…) no se advirtió en este proceso electoral”, explicó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, citado por ese medio de comunicación.

Mejora frente a elecciones anteriores

Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción en la diferencia entre preconteo y escrutinio.

Mientras que en 2022 la variación fue del 5,49 %, en 2026 se redujo a 0,20 %.

Este indicador refleja un mayor nivel de precisión en la transmisión y consolidación de los resultados electorales.

Para la MOE, esto representa un avance en la confianza del sistema electoral.

Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral - MOE. (Colprensa - Camila Díaz)

El organismo consideró que este resultado contribuye a fortalecer la credibilidad de los comicios.

Alertas por desinformación y discurso de odio

A pesar de los resultados positivos, la MOE identificó factores de riesgo durante el proceso electoral.

Entre ellos, el aumento de discursos de odio y narrativas de desinformación.

Según el informe, estas dinámicas pueden afectar la participación ciudadana en las elecciones.

El organismo también llamó la atención sobre las declaraciones públicas de funcionarios en medio del calendario electoral.

Estas intervenciones, según la MOE, pueden influir en la percepción de los ciudadanos sobre el proceso.

Estancamiento en la participación de mujeres

Uno de los principales puntos críticos señalados en el informe es la baja participación de mujeres en el Congreso.

En total, fueron elegidas 50 representantes a la Cámara y 32 senadoras.

Estas cifras evidencian un estancamiento en la representación femenina en la política.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, insistió en la necesidad de avanzar en reformas.

“Es absolutamente necesario que el próximo Congreso avance en una reforma político-electoral (…) para garantizar una representación paritaria de las mujeres”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Llamado a reformas estructurales

La MOE planteó que el país debe avanzar hacia un modelo más incluyente en la participación política.

Entre las propuestas está la implementación de principios como paridad, alternancia y universalidad.

El objetivo es garantizar una representación más equilibrada entre hombres y mujeres en los espacios de poder.

El organismo considera que este es uno de los principales desafíos del sistema político colombiano.

Balance general del proceso electoral

El informe de la MOE ofrece un balance mixto del proceso electoral del 8 de marzo. Por un lado, destaca avances en la transparencia y confiabilidad de los resultados. Por otro, alerta sobre riesgos relacionados con la desinformación y la baja participación de mujeres.

En este contexto, el organismo reiteró la importancia de fortalecer las condiciones democráticas en el país y garantizar procesos electorales cada vez más transparentes e incluyentes.