Policía frustró robo de un vehículo blindado en Valledupar: fueron capturadas seis personas

La Policía Metropolitana de Valledupar reportó la incautación de tres armas de fuego y dos motocicletas tras la balacera en la central de abastos - crédito Captura de video @Interpolitico/X

La central de abastos Mercabastos, en Valledupar (Cesar), vivió momentos de extrema tensión tras un intento de asalto a un vehículo blindado de la empresa Prosegur.

Seis individuos armados intentaron robar una millonaria suma de dinero al mediodía del martes 17 de marzo, desencadenando una balacera que puso en vilo a comerciantes y transeúntes.

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El asalto fue frustrado porque dos guardas permanecieron dentro del blindado y reaccionaron al ver que los delincuentes trataban de forzar las puertas. En ese instante, el caos se apoderó del mercado, con los asaltantes intentando huir a pesar de que tres de ellos ya estaban heridos.

La comunidad, mototaxistas y comerciantes rodearon a los sospechosos en una zona enmontada cerca de la central, impidiendo su fuga.

La Policía Metropolitana de Valledupar reportó la incautación de tres armas de fuego y dos motocicletas tras la balacera en la central de abastos - crédito @Interpolitico/X

Mientras las autoridades desplegaban un operativo de cerco, los heridos fueron trasladados en diferentes patrullas a centros asistenciales.

Franklin Castro, uno de los capturados, sufrió una herida de bala en el tórax, mientras que Janet Mejía, de 23 años, recibió disparos en la cabeza y una mano, por lo que fue remitida en estado crítico a la Clínica Alta Complejidad. El tercer herido fue atendido por un disparo en la pierna en el Hospital Eduardo Arredondo Daza.

Las fuerzas de seguridad informaron que aún investigan si hay más personas involucradas en el atraco. Según los indicios, otros individuos podrían haber estado esperando en las inmediaciones de Mercabastos para facilitar la huida de los asaltantes.

Operativo policial y captura de los sospechosos

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, relató: “Inmediatamente se logra bloquear este sitio, se cierran pues las vías de escape. Hay seis personas capturadas. De estas seis personas tenemos tres personas que están heridas por intercambio de disparos que hubo entre los guardas de seguridad y los delincuentes. Y de igual forma se les logró incautar tres armas de fuego y dos motocicletas de las cuales una tiene una denuncia por hurto acá en la ciudad”.

El coronel Germán Gómez destacó la efectividad del plan candado de la Policía Metropolitana para capturar a los responsables del fallido atraco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad intentó linchar a los sospechosos, pero la intervención de la Policía evitó que la situación escalara aún más. Los heridos fueron llevados bajo custodia a centros médicos, mientras que los otros implicados quedaron a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

El mismo coronel explicó que, tras el enfrentamiento, la Policía implementó un plan candado en toda la ciudad, especialmente en los alrededores del mercado, para asegurar la captura de los delincuentes. Todos los detenidos permanecen bajo resguardo policial y se adelantan los trámites para que sean presentados ante la Fiscalía General de la Nación.

Según el coronel Gómez, los atracadores no serían oriundos de Valledupar. “Es una información que tratamos de confirmar y que será analizada en un consejo de seguridad”, puntualizó el comandante, aludiendo a la posibilidad de que la banda provenga de Barranquilla.

Las autoridades han asegurado que continuarán las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si existen más implicados.

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Los videos fueron tomados por ciudadanos que se movilizaban por el sector - crédito Facebook

El episodio terminó con un asaltante muerto y movilizó a fuerzas policiales y militares, alertadas por el alto poder de fuego y la logística que exhibió el grupo involucrado.

El frustrado asalto se produjo cuando varios individuos simularon obras viales entre los corregimientos de Camarones y Perico. Usaron conos de señalización para obligar a detener el camión blindado de la empresa Prosegur Ltda., según detallaron las autoridades.

Las primeras pesquisas permitieron la captura en flagrancia de un hombre de 39 años, de nacionalidad venezolana, apenas minutos después del ataque. En su poder, la policía halló “un inhibidor de señal, una granada de aturdimiento y herramientas tácticas”, explicó un vocero.

Sobre el destino de estos objetos, las autoridades señalaron que servían para “neutralizar comunicaciones y facilitar el robo”.

El segundo implicado fue localizado poco después en el barrio Minuto de Dios de Riohacha, durante una operación conjunta de Policía, Ejército y Fiscalía. En el allanamiento, los agentes decomisaron un arsenal: “tres fusiles calibre 5.56 con cuatro cargadores, dos pistolas con otros cuatro cargadores, un revólver calibre 38, 138 cartuchos de distintos calibres y dos inhibidores de señal”, detalló un informe oficial.

En la diligencia también fue recuperado un teléfono celular, que habría servido para coordinar el asalto. La Fiscalía evalúa actualmente la situación jurídica de este dispositivo.

Ambos detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir, tentativa de hurto y porte ilegal de armas. La respuesta rápida de las autoridades permitió evitar el robo en la vía pública y recuperar el dinero sustraído.