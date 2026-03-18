Con trabajos para ganar desde $50.000, jóvenes de Barranquilla son reclutados por grupos criminales con “dinero fácil”, según el ‘padre Cirilo’

El padre Cyrillus Swinne reveló algunos de los valores de los incentivos que reciben jóvenes que se adhieren a organizaciones criminales en Barranquilla - crédito rcamilos.bq/Instagram

El sacerdote Cyrillus Swinne, el religioso neerlandés que se ha dedicado a las labores sociales en Barranquilla y ahora es el mediador oficial entre las dos organizaciones criminales más temidas de Barranquilla, alertó durante una intervención ante el Concejo Distrital que el reclutamiento de jóvenes para estas estructuras se ha fortalecido por el ofrecimiento de incentivos económicos inmediatos en los barrios más vulnerables de la ciudad.

Grupos como Los Costeños y Los Pepes ofrecen pagos que parten desde 50.000 pesos a menores para tareas como la distribución de panfletos y acciones violentas contra comercios, y describió un contexto protagonizado por la ausencia estatal y la falta de oportunidades sociales, explicó el religioso y la información fue replicada por Caracol Radio.

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Durante la sesión plenaria, Swinne —designado por el Gobierno nacional como facilitador comunitario en los diálogos con organizaciones criminales— describió la estructura operativa de estas bandas, que mantienen actividades delictivas a pesar de que varios de sus cabecillas, como alias Digno y alias Castor, permanecen en prisión.

“Los muchachos me dicen que les pagan 50.000 pesos para pegar panfleto, ellos me dicen que le pagan 200.000 pesos si disparan contra una tienda que están extorsionando y me dicen son tantos millones por los muertos”, relató el sacerdote ante los concejales, citado por el medio radial.

El representante del Gobierno puso a la luz de los cabildantes la existencia de una “economía criminal” que se afianza en los sectores populares de Barranquilla. Swinne atribuyó el fenómeno a la “ausencia del Estado” en materia de seguridad y programas sociales, contexto en el que las redes ilegales logran imponer su control territorial.

En respuesta a la situación, los delegados del Gobierno nacional anunciaron la creación de un espacio de diálogo social y jurídico en la ciudad entre representantes de Los Costeños y Los Pepes, con la participación de autoridades locales y nacionales.

- créditos archivo Colprensa / John Paz | Fiscalía General de la Nación / Policía Metropolitana de Barranquilla | @padre_cyrilo/IG

De acuerdo con declaraciones del delegado de la Consejería de Paz, Camilo Pineda, la estrategia oficial se sostiene sobre tres ejes: transformaciones territoriales, reducción de la violencia y sometimiento a la justicia de integrantes de estas organizaciones.

Pineda explicó que uno de los desafíos centrales será el proceso de judicialización de los miembros de las bandas, recalcando que la Fiscalía General de la Nación debe liderar esa etapa.

“Cabecillas de estas organizaciones ya entienden las condiciones jurídicas, lo que permitiría avanzar en acuerdos”, aseguró el funcionario.

Quién es Cyrillus Swine, el religioso europeo que se enamoró de Barranquilla

El sacerdote neerlandés es conocido en Barranquilla como “el padre Cirilo”, y mediará los diálogos entre los grupos criminales en el contexto de las negociaciones lideradas desde la cárcel por los máximos cabecillas de ambas bandas.

La decisión, comunicada el lunes 16 de marzo mediante la Resolución 061 de 2026 de la Oficina del Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño, busca promover la paz urbana en la capital del Atlántico durante los próximos tres meses, fase en la que Swinne facilitará los acercamientos entre las organizaciones.

Padre Cyrillus Swinner , cuando llegó a Colombia, en 1977 - crédito rcamilos.bq/Instagram

En entrevista con El Heraldo, Swinne precisó que asumió el reto tras dialogar con Otty Patiño sobre un proyecto previo con jóvenes en zonas vulnerables y dijo: “Apenas me enteré de la invitación del presidente. Tenemos que ver cuál va a ser mi función. Pero esto nació de una mesita que teníamos aquí con el consejero de la Paz”.

A sus 81 años, Swinne ha residido cerca de cinco décadas en la ciudad, periodo en el que transformó el suroccidente barranquillero con iniciativas sociales de amplio alcance.

De hecho, su labor permitió que el barrio La Paz dejara atrás el estigma de “zona roja” gracias a la integración social y la fundación de un hospital, un centro para ancianos, una biblioteca y la gestión de espacios públicos, como el parque Metropolitano.

El religioso neerlandés ha sido reconocido en varias ocasiones por su labor social en Barranquilla - crédito @padre_cyrilo/IG

Swinne relató a Blu Radio que la transformación de La Paz comenzó en 1977, cuando, durante un Carnaval, decidió abandonar su destino original en Perú y establecerse en Barranquilla por la energía de sus habitantes y la urgencia social del barrio La Paz.

En aquel entonces, el sector, ubicado en las afueras de la ciudad, carecía de vías pavimentadas y condiciones básicas, y fue a partir del trabajo comunitario —promovido por el sacerdote y la congregación de los Camilos— que comenzó el proceso de reconstrucción social.