La economía colombiana creció 1.55% en enero de 2026: esto dice el informe del Dane

El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

La economía colombiana registró en enero de 2026 un crecimiento de 1,55% según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), sumando 19 meses consecutivos en cifras positivas, pero sin alcanzar el nivel de expansión observado en el mismo mes del año 2025.

La actualización presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestra que, a pesar de la racha positiva, el desempeño de este inicio de año se ubica por debajo del 1,95% registrado en enero de 2025, lo que plantea nuevos desafíos para el ritmo de recuperación económica.

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El reporte detallado del Dane indica que, tras someter los datos al ajuste por efecto estacional y de calendario, evaluados por la entidad, el ISE de enero de 2026 alcanzó un valor de 126,49, cifra que representa un incremento anual del 1,45% frente al mismo periodo del año anterior (124,68).

Sin embargo, frente a diciembre de 2025, el ISE ajustado evidenció un retroceso mensual de 0,07% (de 126,57 a 126,49), dato que matiza el comportamiento general del comienzo de año y subraya la necesidad de analizar la dinámica sectorial para comprender sus fundamentos.

El valor del ISE ajustado por estacionalidad alcanzó 126,49 en enero de 2026, pero mostró un leve retroceso mensual de 0,07% - crédito Dane

De acuerdo con la entidad, el ISE opera como un índice sintético mensual que refleja la evolución de la actividad económica en Colombia en el corto plazo, a partir de la combinación y estandarización de indicadores representativos de las distintas ramas productivas.

Para ello, el organismo mide tres grandes componentes: actividades primarias, secundarias y terciarias, diferenciando entre las series originales y aquellas ajustadas para eliminar efectos estacionales y de calendario, lo que permite comparaciones más precisas entre periodos.

La economía de Colombia mostró señales mixtas (crecimiento y decrecimiento) en enero de 2026, con los servicios, el comercio y el transporte impulsando el crecimiento, mientras que la agricultura y la manufactura registraron retrocesos, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El sector de actividades terciarias, que agrupa servicios, comercio y transporte, alcanzó un valor en el índice de 130,82 en la serie original, equivalente a un aumento anual de 2,73% frente a enero de 2025, informó el Dane.

En la medición ajustada por estacionalidad y calendario, el incremento interanual llegó a 2,83%, con un valor de 140,88. En comparación con diciembre de 2025, el crecimiento mensual fue de 0,01%.

El índice de actividades primarias como agricultura y pesca descendió un 2,39% anual, reflejando debilidad en el sector rural colombiano - crédito Dane

En contraste, el índice de actividades primarias —que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca— descendió a 100,32 en la serie original, lo que significó una disminución anual de 2,39% respecto al mismo mes del año anterior. La serie ajustada mostró un descenso interanual de 2,51%, llegando a 102,83, y una baja mensual de 0,78% respecto a diciembre de 2025. De acuerdo con el Dane, estos números reflejan una situación de debilidad en el sector agropecuario.

Las actividades secundarias, que comprenden principalmente la manufactura y la construcción, también evidenciaron caídas en la comparación anual. El índice se ubicó en 89,43, con una reducción de 0,97% frente a enero de 2025. La serie ajustada mostró una contracción de 1,01%, pasando de 97,77 a 96,78.

Sin embargo, el comportamiento mensual resultó distinto: respecto a diciembre de 2025 el índice ajustado mejoró 0,43%, lo que representa una diferencia relevante frente al patrón anual contractivo.

El Dane resaltó que estos resultados muestran diferencias marcadas entre los sectores de la economía colombiana: los servicios continúan como el principal motor de expansión, mientras que las actividades agrícolas y manufactureras presentan señales de fragilidad.

El organismo estadístico también informó sobre la actualización y revisión de las mediciones mensuales de 2025, en el marco de su política de ajuste concurrente, conforme a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Informe del crecimiento económico en enero de 2026, según el Dane - crédito Dane

Cada publicación del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) puede incorporar tres tipos de revisiones: correcciones estadísticas mensuales, integración de estimaciones del Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T) y cambios metodológicos importantes.

La estrategia de ajuste concurrente implica que los modelos y criterios estadísticos se actualizan en cada ciclo informativo, “ajustando los datos estacionalmente con mayor precisión ya que incorporan revisiones de factores estacionales basadas en observaciones recientes y actualizadas”, según explicó el Dane. Para quienes buscan claridad sobre el procedimiento, la entidad publica especificaciones técnicas y actualizaciones en anexos especializados.

El ISE se consolida como herramienta fundamental para observar la tendencia y el ciclo de la actividad económica nacional, con revisiones periódicas que buscan reflejar con rigor la evolución real de la economía de Colombia.