Colombia

José Félix Lafaurie furioso con Paloma Valencia por escoger a Aurelio Iragorri como su jefe de campaña: “Le esquilmaron la candidatura a Cabal”

El líder ganadero aseguró que la llegada del exministro de Agricultura a la campaña de Valencia evidenciaría la influencia del expresidente Juan Manuel Santos en el Centro Democrático

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Lafaurie denuncia influencia del santismo
Lafaurie denuncia influencia del santismo en el Centro Democrático - crédito Colprensa

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, definió la lista de funciones que tendrán cada uno de los dirigentes políticos y sociales que se han sumado a su campaña.

Uno de ellos es Aurelio Iragorri, exministro del Interior y Agricultura durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que se desempeñará como uno de los jefes de debate de la aspirante presidencial.

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La designación de Iragorri provocó la reacción eufórica de parte de varios líderes sociales afines a la derecha colombiana. Ese fue el caso de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), acusando al llamado “santismo” de apoderarse de las decisiones en el partido Centro Democrático.

Aurelio Iragorri - crédito Prensa
Aurelio Iragorri - crédito Prensa partido de la Unidad Nacional

En una publicación hecha en su cuenta de X, el líder gremial recopiló algunos de los escándalos que involucran al exfuncionario de gobierno.

Para el sector ganadero Fedegan es desconcertante que un personaje que despilfarro irregularmente billones de pesos del Ministerio de Agricultura, nos arrebató, en evidente prevaricato, el FNG y nos dejó sin estatus sanitario, por los focos de aftosa, sea el jefe de debate. ¿Cuántos de los nuestros quedaron en la ruina por la falta de mercados internacionales que con tanto esfuerzo habíamos abierto?”, escribió Lafaurie en la red social.

Para el líder ganadero, la inclusión de Iragorri en la campaña de Paloma Valencia evidenciaría lo que, según él, habrían perjudicado la aspiración de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, que fue superada por Valencia en la encuesta interna del Centro Democrático en diciembre de 2025.

Definitivamente el SANTISMO es el dueño de la política de CD. Con razón le esquilmaron la candidatura a María Fernanda Cabal”, complementó.

- crédito @jflafaurie/X
- crédito @jflafaurie/X

Renuncia de Lafaurie al Centro Democrático

Las declaraciones de José Félix Lafaurie se suma a la carta enviada por el presidente de Fedegan a las directivas del Centro Democrático en la que presentó su renuncia de forma irrevocable.

El empresario, en diálogo con La FM, expresó que parte de su salida de la colectividad de oposición se debió a una serie de irregularidades que, para él, perjudicaron la elección de la candidata presidencial del partido de oposición.

“Recuerdan la campaña que hizo, lamentablemente, el hoy víctima de unas balas asesinas, Miguel Uribe Turbay, a plata, a manos llenas. Y a manos llenas terminaron también afectando lo que fue esa consulta (...) No tengo duda, y lo que quiero es probarlo algún día, porque que yo me vaya de Centro Democrático no significa que ahí quedan las cosas”, explicó el presidente de Fedegan al citado medio de comunicación.

- crédito @jflafaurie - X/Colprensa
- crédito @jflafaurie - X/Colprensa

Lafaurie subraya que, hasta la fecha, el partido no ha atendido ninguno de los nueve derechos de petición que elevó desde el 17 de diciembre del año anterior, lo que, a su juicio, agravó la opacidad del proceso: “No solamente no se me ha entregado, sino que prácticamente han ignorado buena parte de esos temas”, replicó.

El impacto de la denuncia no se limita al reclamo por los resultados de la encuesta. José Félix Lafaurie sostuvo que advirtió directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en especial “la inconveniencia de que el señor Lester Toledo estuviera al servicio de la campaña de Miguel Uribe Turbay” —senador fallecido, a cuya candidatura también estuvo vinculado Toledo—. Lafaurie señaló que las presuntas irregularidades fueron comunicadas a la directiva partidaria desde finales de 2023, sin recibir respuestas satisfactorias.

Paloma Valencia le contestó a
Paloma Valencia le contestó a José Félix Lafaurie - crédito Colprensa-@jflafaurie/X/Montaje Infobae

A pesar de las acusaciones, Lafaurie eximió a Paloma Valencia de cualquier intervención personal en el supuesto fraude y responsabilizó a otras figuras del partido: José Obdulio Gaviria y Nubia Estela Martínez.

Además, reveló que días antes del anuncio de los resultados, Valencia le habría pedido gestionar que quien no obtuviera la postulación presidencial encabezara la lista al Senado, lo que, para Lafaurie, forma parte de la estrategia para bloquear la candidatura de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal.

Lafaurie, tras sentirse relegado por la conducción del Centro Democrático, optó por migrar hacia Salvación Nacional, movimiento político que respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. También, reiteró su afinidad histórica con dicha colectividad y evocó su largo vínculo con el movimiento fundado por Álvaro Gómez en 1989 tras su ruptura con el Partido Conservador.

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